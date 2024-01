YouLend

YouLend sichert sich Vertrag mit J.P. Morgan für zusätzliche Finanzierungen in Höhe von 4 Milliarden Pfund für KMU

London (ots/PRNewswire)

YouLend, die führende globale Plattform für eingebettete Finanzierungen, gibt den Abschluss einer privaten Verbriefungstransaktion mit dem globalen Finanzdienstleister J.P. Morgan als vorrangigem Kreditgeber und Castlelake, L.P. als nachrangigem Kreditgeber bekannt. Die Transaktion wird YouLend in die Lage versetzen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit zusätzlichen umsatzbasierten Finanzierungen in Höhe von 4 Milliarden Pfund zu versorgen. Diese werden über globale E-Commerce-Websites, Technologieunternehmen und Zahlungsdienstleister wie Amazon, Dojo, eBay und Just Eat Takeaway.com zugänglich gemacht.

Die Kooperation mit J.P. Morgan bekräftigt das Engagement die Wirtschaft durch die Schließung der KMU Finanzierungslücke zu stärken. YouLends innovative, KI-basierte Entscheidungsfindung steigert die finanzielle Inklusion, indem sie durch eine holistische Analyse den am meisten unterversorgten KMU finanzielle Möglichkeiten eröffnet.

Anders Torpe Christoffersen, CFO von YouLend, kommentierte: „Diese Partnerschaft mit J.P. Morgan ist ein wichtiger Meilenstein für YouLend. Sie ermöglicht es uns, nahezu 4 Milliarden Pfund an zusätzlichen Finanzmitteln für KMUs bereitzustellen und unterstreicht damit auch unser Engagement, das Wachstum und die finanzielle Stabilität von KMU zu fördern."

Das Engagement von J.P. Morgan verstärkt das Bestreben von YouLend, seine Reichweite zu erweitern und immer mehr Unternehmen in der EU und im Vereinigten Königreich nahtlose Finanzierungen zu ermöglichen. Durch die Senkung der Kapitalkosten von YouLend unterstützt die Fazilität das Ziel von YouLend, seinen globalen Partnern und deren Händlern die wettbewerbsfähigsten Zinssätze und marktführende Konditionen zu bieten.

Ahmed Bakkar, exekutiver Direktor in der Securitized Products Group bei J.P. Morgan, kommentierte die neue Transaktion mit YouLend: „Wir freuen uns, dass wir diese neue Fazilität mit YouLend einrichten konnten. Mit Blick auf das Jahr 2024 und darüber hinaus freuen wir uns über die Aussicht, YouLend in die Lage zu versetzen, sein Kreditangebot für britische und europäische Kleinunternehmen zu erweitern. Da KMU rund 50% des britischen BIP ausmachen und als Wachstumsmotor für die britische Wirtschaft dienen, freuen wir uns, YouLend diese Fazilität zur Verfügung zu stellen, die das Wachstum des spezialisierten Kreditsektors unterstützt und die Verfügbarkeit von Kapital für kreditwürdige Unternehmen erleichtert."

Die Vereinbarung folgt einem wichtigen Meilenstein, den YouLend kürzlich bekannt gegeben hat: Der Anbieter für eingebettete Finanzierungen hat seit seinem Start im Jahr 2015 150.000 Finanzierungen für KMU im Vereinigten Königreich, in der EU und in den USA bereitgestellt. Schätzungen zufolge konnten die von YouLend unterstützten KMU in den sechs Monaten nach der Finanzierung einen Umsatzanstieg von 26 % verzeichnen, was in den Kernmärkten von YouLend zu einem Umsatz von 6,8 Mrd. GBP führte.

J.P. Morgan reiht sich damit in die Liste aktiver Kapitalgeber bei YouLend ein, zu denen auch AllianzGI und Castlelake, L.P. gehören.

Hinweis an die Redakteure

Informationen zu YouLend YouLend ist die bevorzugte globale eingebettete Finanzierungsplattform für viele der weltweit führenden E-Commerce- und Zahlungsplattformen wie eBay, Shopify, Dojo, Mastercard, Google, Just Eat Takeaway.com und Takepayments.

Unsere Softwareplattform und APIs ermöglichen es unseren Partnern, ihr Wertangebot zu erweitern, indem sie ihren Händlern flexible Finanzierungsprodukte in der von ihnen gewünschten Aufmachung anbieten, ohne zwangsläufig Kapital zu riskieren.

Mit den KI-gesteuerten Lösungen zur Kreditrisikobewertung von YouLend können mehr Händler und KMU als je zuvor schnelle, flexible und erschwingliche Finanzierungen erhalten.

Wir sind in über acht Ländern in Großbritannien, der EU und den USA tätig. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir für unsere Partner und deren Kunden Mehrwert schaffen, besuchen Sie www.youlend.com.

YouLend Limited ist Teil der Banking Circle Group mit EQT als Mehrheitsaktionär.

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/youlend-sichert-sich-vertrag-mit-jp-morgan-fur-zusatzliche-finanzierungen-in-hohe-von-4-milliarden-pfund-fur-kmu-302045888.html

Original-Content von: YouLend, übermittelt durch news aktuell