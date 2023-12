PATAK MOTORS

Der neue Roadster aus der Werkstatt des slowakischen PATAK MOTORS geht mit Elektro- und Benzinantrieb in die Welt

Das einzigartige Rodster-Fahrzeug zeichnet sich durch kompakte Abmessungen und perfekte Fahreigenschaften aus. Es wiegt nur 450 kg und ist als Version mit 15-kW-Verbrennungsmotor im Heck oder als Elektroauto mit Batterien unter dem Boden erhältlich. Das Aufladen erfolgt an der klassischen 230-V-Steckdose und über eine Ladestation. An einer klassischen 230-V-Steckdose sind die Akkus je nach Reichweitenvariante (100 bis 250 km) in 4 bis 9 Stunden vollständig aufgeladen . Es wird mit oder ohne Faltdach erhältlich sein. Der Preis beginnt bei 16.900 Euro, die Produktion in der Slowakei startet im ersten Halbjahr 2024, mit den Prototypen kann man bereits herumfahren. Das Fahrzeug ist ab dem 16. Lebensjahr fahrbereit und kann auch auf Parkplätzen für Motorräder abgestellt werden. Die ersten 300 Stück werden mit einer eindeutigen numerischen Bezeichnung produziert.

„Unser Ziel war es, ein Fahrzeug auf den Markt zu bringen, das moderne Fahreigenschaften und ein einzigartiges Retro-Design aus den 1930er Jahren vereint. Wenn Sie sich hinter das Steuer eines Rodster setzen, werden Sie starke Emotionen verspüren. Und egal, ob Sie zur Arbeit gehen, einkaufen gehen, Ihr Kind zur Schule bringen oder eine Wochenendfahrt machen, Sie werden jede Fahrt wirklich genießen", sagt Andrej Hulala, Chefdesigner und CEO von PATAK MOTORS.

Der Patak Rodster wird bereits serienmäßig mit Airbags, ABS, Servolenkung, Traktionskontrolle, Stabilisierungssystem und Bremskraftverstärker ausgestattet sein. Gegen Aufpreis besteht die Möglichkeit, eine Klimaanlage zu erwerben und das Auto an Ihre eigenen Vorstellungen anzupassen, von der Farbe, der Karosserieform mit festem Dach oder in der Cabrio- Version mit Faltdach bis hin zu verschiedenen Designs von Exterieur-Accessoires (glänzend, Chrom, matt). Sie können auch Radvarianten, Designreifen, Lenkrad, Wecker oder Innenfarbe wählen.

Die Produktion von Rodster-Fahrzeugen wird im ersten Quartal 2024 in der slowakischen Stadt Malacky beginnen. „Die ersten 300 Fahrzeuge werden mit einer eindeutigen Nummer gekennzeichnet." Kunden, die ein Fahrzeug bestellen, werden Mitglied im Patak Club, was ihnen eine ganze Reihe von Vorteilen bringt. Sie können künftig Autozubehör zu günstigen Konditionen sowie stylische Roadster- Bekleidung erwerben", sagt Andrej Hulala und fügt hinzu: „Unser Ziel ist es auch, mit einem strategischen Partner zusammenzuarbeiten, der die Entwicklung der Marke Patak Motors beschleunigt." . „Kunden aus Ländern wie Deutschland und Frankreich haben Interesse am Rodster bekundet", schließt Andrej Hulala.

Der Preis ist für die ersten 300 Kunden garantiert. Bei der Reservierung wird eine Reservierungsgebühr von 500 Euro fällig, die im Falle einer Stornierung der Bestellung aus irgendeinem Grund vollständig zurückerstattet wird.

Technische Spezifikationen

Elektroantrieb 1 Elektroantrieb 2 Benzinantrieb Motortyp Permanentmagnet-Synchronmotor Permanentmagnet-Synchronmotor 4-Takt- Motor mit Wasserkühlung, ein Zylinder, 4 OHC-Ventile, CVT-Getriebe Leistung 15 kW (30 kW) 15 kW (30 kW) 15 kW Beschleunigung 0–50 km/h 19 Uhr 19 Uhr 9 Maximale Geschwindigkeit 130 km/h 130 km/h 125 km/h Batteriekapazität 10 kWh 20 kWh - Durchschnittlicher Verbrauch - - 5,6 l/100 km Ankunft 100 km 250 km - Tankvolumen - - 35 l Gewicht ohne Batterie 450 kg 450 kg 450 kg Anzahl Sitzplätze 2 2 2 Abmessungen L x H x B 3360 x 1360 x 1395 mm 3360 x 1360 x 1395 mm 3360 x 1360 x 1395 mm Andere Ausrüstung Vier Scheibenbremsen Abs Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Automatikaufzug Wegfahrsperre Verstellbare Sitze Fach auf dem Armaturenbrett Überrollschutzrahmen Elektrische Verriegelung Elektrische Fensterhebersteuerung Scheibenwischer mit Cycler und Waschanlage Regenschutz (für Version ohne Dach) 5 Grundfarbversionen (weitere gegen Aufpreis) Der Preis Ab 22.900 in der Version ohne Dach Ab 25.400 in der Version ohne Dach Ab 16.900 Euro in der Version ohne Dach

