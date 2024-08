Mayer & Dau Immobilien GmbH

Promi-Auflauf bei Büroerweiterung in Cala Ratjada - Benjamin Dau, lud zahlreiche prominente Gäste aus Sport, Politik und Wirtschaft sowie viele bekannte Promis ein

Mallorca, die Perle des Mittelmeers, zieht seit Jahrhunderten Menschen aus aller Welt an - insbesondere wohlhabende Käufer, die auf der Suche nach luxuriösen Immobilien sind.

In dieser glanzvollen Welt der Immobilien gibt es einen Namen, den viele Kunden vertrauen: Benjamin Dau von Mayer & Dau Immobilien. Mit seinem Unternehmen hat er sich darauf spezialisiert, das Maximum an Service und Exklusivität für seine Kunden zu bieten.

Dau, der für seine Expertise im High-End-Premium-Segment bekannt ist, berät Käufer sowie Verkäufer im 5-Sterne-Bereich. Seine beiden Standorte in Santa Ponsa und Cala Ratjada ermöglichen es ihm, die gesamte Insel abzudecken und den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.

Der Premium-Shop von Benjamin Dau erstreckt sich über beeindruckende 330 m² und bietet einen einladenden Wohlfühlbereich, der mit einer stilvollen Bar und einer großen Dachterrasse ausgestattet ist. Hier können Kunden entspannen, kommunizieren und sich in einer angenehmen Atmosphäre austauschen. "Persönliches zählt", so Dau, "und aus geschäftlichen Beziehungen entstehen oft Freundschaften." Diese besondere Bindung zu seinen Premium-Kunden, die ihm ihr Vertrauen schenken, ist für ihn von unschätzbarem Wert.

Benjamin Daus Bodenständigkeit und sein unermüdlicher Einsatz spiegeln sich in seiner Arbeitsweise wider. Er ist immer bereit, den Extra-Meter zu gehen, um seinen Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Früher aufstehen als alle anderen und länger arbeiten - für ihn ist das nicht nur ein Beruf, sondern eine Leidenschaft. Seine Erreichbarkeit und die Tatsache, dass er stets nah am Kunden dran ist, haben ihm nicht nur den Ruf eines erstklassigen Immobilienmaklers eingebracht, sondern auch das Herz vieler zufriedener Kunden gewonnen.

In einer Branche, in der Vertrauen und persönliche Bindungen entscheidend sind, hat Benjamin Dau eine Nische gefunden, die es ihm ermöglicht, sowohl geschäftlich als auch persönlich zu glänzen. "Es ist ein Leben für die Immobilienbranche", sagt er, "und ich bin dankbar für die Möglichkeit, mit so wunderbaren Menschen zusammenzuarbeiten."

Am vergangenen Mittwoch, den 14.08.2024 hat Benjamin Dau die Erweiterung seines Büros in Cala Ratjada im Kreise vieler toller Gäste gefeiert. Unter ihnen waren auch Paul Janke, Jörg Dahlmann, Gabby, die Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel, Mister Germany Dominik Bruntner und Top-Model Jolina Fust sowie viele weitere tolle Gäste.

Auch sämtliche Zeitungen waren vor Ort.

