Bybit

Bybit Card Integration mit Google Pay erhöht die Bequemlichkeit für EWR-Nutzer

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Bybit, eine der drei größten Kryptobörsen der Welt nach Volumen, freut sich, einen bedeutenden Fortschritt in seinem Bybit Card Service bekannt zu geben, der die Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit verbessert. Die Integration von Google Pay ermöglicht es den Nutzern der Bybit Card im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) nun, ihr Guthaben nahtlos und mit beispielloser Leichtigkeit und Sicherheit auszugeben.

Die Integration von Google Pay stellt eine wesentliche Verbesserung des Bybit Card-Erlebnisses dar und ermöglicht es den Nutzern, ihre Finanzen und Zahlungen mühelos zu verwalten. Ab sofort können Inhaber der Bybit Card ihre Karten mit Google Pay verknüpfen und so sichere, schnelle und problemlose Transaktionen online, per App und in Geschäften durchführen, wo Google Pay akzeptiert wird.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Bybit Card-Integration mit Google Pay gehören:

Nahtlose Integration: Inhaber der Bybit Card können ihre Karten ganz einfach mit Google Pay verknüpfen, um schnell auf ihr Guthaben zugreifen zu können.

Bequeme Transaktionen: Nutzer im EWR können sichere und schnelle Transaktionen online, in Apps und in Geschäften durchführen und dabei die breite Akzeptanz von Google Pay nutzen.

Erhöhte Sicherheit: Die fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen von Google Pay bieten einen zusätzlichen Schutz für Bybit Card-Transaktionen und geben den Nutzern ein beruhigendes Gefühl.

Bybit ist weiterhin bestrebt, innovative Lösungen zu liefern, die es dem Einzelnen ermöglichen, das volle Potenzial von Kryptowährungen in seinem Alltag zu nutzen. Die Integration von Google Pay ist ein Beispiel für das Engagement von Bybit, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und den Nutzen seiner Produkte zu erweitern.

#Bybit / #TheCryptoArk

Informationen zu Bybit

Bybit ist mit über 20 Millionen Nutzern eine der drei größten Kryptobörsen der Welt, gemessen am Handelsvolumen. Bybit wurde 2018 gegründet und bietet eine professionelle Plattform, auf der Krypto-Investoren und -Händler eine ultraschnelle Matching-Engine, einen 24/7-Kundenservice und eine mehrsprachige Community-Unterstützung finden können. Bybit ist ein stolzer Partner des amtierenden Konstrukteurs- und Fahrer-Champions der Formel 1: dem Oracle Red Bull Racing Team.

Weitere Informationen über Bybit finden Sie unter Bybit Press.

Original-Content von: Bybit, übermittelt durch news aktuell