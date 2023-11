Kötax Heiny und Partner PartGmbB

Oliver Heiny: Warum Steuerfachangestellte gern bei der Kötax Heiny und Partner PartGmbB arbeiten

Düsseldorf (ots)

Steuerkanzleien haben auch heute noch mit dem verstaubten Bild einer langweiligen und tristen Umgebung zu kämpfen. Doch auf alle Kanzleien trifft das heute sicherlich nicht mehr zu. So auch nicht bei Oliver Heiny. Er ist Steuerberater und Seniorpartner der Kötax Heiny und Partner PartGmbB mit Sitz in Düsseldorf, die sich auf Steuer- und Rechtsberatungen für kleine und mittelständische Unternehmen konzentriert. Wir haben uns bei ihm erkundigt, warum Steuerfachangestellte gern in seiner Kanzlei arbeiten.

Steuerberater verzeichnen gegenwärtig eine enorme Nachfrage, doch viele Kanzleien sehen sich dazu gezwungen, neue Mandate abzulehnen, weil es ihnen an Mitarbeitern fehlt. Den Steuerfachangestellten wird daher beinahe überall der rote Teppich ausgerollt: Sie können sich ihren Arbeitgeber aussuchen. Die Frage ist nun, ob sie einfach dort hingehen, wo sie das meiste Geld verdienen. "Der Verdienst spielt natürlich eine Rolle, denn wer fachlich qualifiziert ist und sich für die Mandanten einsetzt, möchte ordentlich bezahlt werden", sagt Oliver Heiny, Steuerberater und Seniorpartner der Kötax Heiny und Partner PartGmbB. "Meiner Erfahrung nach geht es den Mitarbeiter aber noch weit mehr um ein gutes Arbeitsumfeld. Ich habe nach dem Studium selbst für einige mittelständische Steuer- und Prüfungsgesellschaften gearbeitet und weiß daher, dass einem Reibung und Gerangel innerhalb einer Kanzlei leicht die Freude an der Arbeit verderben. Unter den heutigen Bedingungen gehen die Fachkräfte dann kurz entschlossen zu einer anderen Kanzlei."

"Für uns ist es daher unglaublich wichtig, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich alle Mitarbeiter wohlfühlen. Es geht um eine familiäre Atmosphäre", fährt Oliver Heiny fort. "Wir sind damit offensichtlich erfolgreich - denn wer bei uns anfängt, der bleibt langfristig bei uns." Die Kötax Heiny und Partner PartGmbB sieht ihre Aufgabe darin, Ordnung in die Buchhaltung ihrer Mandanten zu bringen und die gestalterischen Spielräume zu ihren Gunsten zu nutzen. Zu den Dienstleistungen zählen zudem eine umfassende Rechtsberatung und die Arbeit an der Bonität. Oliver Heiny ist seit 2007 als selbstständiger Steuerberater tätig und seit 2018 mit der Kötax Heiny und Partner PartGmbB am Start. Die Düsseldorfer Kanzlei ist im vergangenen Jahr stark gewachsen und hat zwei weitere Niederlassungen eröffnet. Damit soll das Ende der Fahnenstange aber längst noch nicht erreicht sein und deshalb freut sich Oliver Heiny über Steuerfachangestellte, die zum Team der Kanzlei stoßen möchten.

Was Steuerfachangestellte bei der Kötax Heiny und Partner PartGmbB erwartet

Die Kötax Heiny und Partner PartGmbB ist eine moderne Kanzlei, die modernste Technik, Funktionalität und Ästhetik vereint. "Wenn wir die Räume besichtigen, sollten wir übrigens auch aus dem Fenster schauen. Unser Hauptsitz befindet sich in Düsseldorf an der Königsallee, was einen wundervollen Blick über die Stadt und eine ausgezeichnete Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz bedeutet - gerade für Pendler ist das natürlich äußerst attraktiv", erklärt Oliver Heiny.

"Bis hierhin können andere Kanzleien vielleicht noch mithalten. Uns unterscheidet von ihnen, dass wir uns als familienfreundliche Kanzlei verstehen, die größten Wert auf das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter legt", betont der Geschäftsführer. Schließlich steht für ihn eines unweigerlich fest: Nur zufriedene Mitarbeiter können ihr volles Potenzial entfalten und werden der Kanzlei lange erhalten bleiben. Für ihn ist es daher wichtig, die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter bestmöglich zu erfüllen. Das bedeutet beispielsweise, dass Arbeits- und Privatleben miteinander im Einklang stehen. "Wir entwickeln deshalb gemeinsam mit der jeweiligen Fachkraft ein Arbeitszeitmodell, das den beruflichen Anforderungen und den privaten Bedürfnissen gerecht wird", so Oliver Heiny weiter. Um den Wohlfühlfaktor zu unterstreichen, finden außerdem regelmäßige Firmenevents statt. "Der Arbeitsalltag ist manchmal ernst genug, umso wichtiger ist es uns, mit Weihnachtsfeiern, Ausflügen oder Sommerfesten auch den Spaßfaktor nicht außer Acht zu lassen", so Oliver Heiny weiter.

Natürlich bleibt auch das Thema Weiterbildungen bei Kötax Heiny und Partner nicht unberührt: Durch regelmäßige Aus- und Weiterbildungen der Mitarbeiter wird gewährleistet, dass diese immer auf dem neusten Stand bleiben und regelmäßig über sich hinauswachsen können, um beste Ergebnisse auf persönlicher und beruflicher Ebene zu erzielen. "Der Fleiß wird bei uns natürlich auch in der Vergütung belohnt", erklärt Oliver Heiny. "Wer bei uns als Steuerfachangestellter arbeitet, verdient weit über dem Durchschnitt, weil wir ein spezielles Vergütungssystem mit zusätzlichen Boni haben - eine Tatsache, die unsere Mitarbeiter sehr zu schätzen wissen."

Was bei der Kötax Heiny und Partner PartGmbB geplant ist

Die Kötax Heiny und Partner PartGmbB hat gerade zwei weitere Niederlassungen in Neuss und Mönchengladbach eröffnet. "Momentan haben wir 26 Mitarbeiter und wir möchten innerhalb von drei Jahren bei etwa hundert angekommen sein. Das klingt bei der gegenwärtigen Lage am Arbeitsmarkt für viele sicherlich nach einem ziemlich aussichtslosen Unterfangen, doch für uns ist der Fachkräftemangel kein so großes Problem. Unsere Mitarbeiter arbeiten gern bei uns und das spricht sich herum. Wir bekommen regelmäßig Bewerbungen und wir geben auch gern Berufsanfängern eine Chance."

Ausgebildete Steuerfachangestellte, die nach einer Anstellung in Voll- oder Teilzeit an einem modernen Arbeitsplatz suchen und gemeinsam mit der Kötax Heiny und Partner PartGmbH wachsen wollen, sind gern eingeladen, sich zu bewerben.

