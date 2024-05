Momcozy

Momcozy feiert die Mutterschaft mit der Veranstaltung "Momcozy Village" im Babylist Beverly Hills

New York (ots/PRNewswire)

Am 9. Mai veranstaltete Momcozy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Mutter- und Babypflege, im Rahmen seiner Kampagne " Momcozy Village" eine herzerwärmende Veranstaltung in Babylist Beverly Hills. Diese Initiative unterstreicht die Überzeugung, dass "es ein Dorf braucht, um eine Mutter zu erziehen", und konzentriert sich auf den Aufbau starker Unterstützungsnetze, die für Mütter entscheidend sind, um die Komplexität der modernen Elternschaft zu bewältigen. Die Veranstaltung markierte auch einen wichtigen Meilenstein in der laufenden Zusammenarbeit von Momcozy mit Babylist, einer führenden Plattform in der Mutterschafts- und Babybranche.

Die exklusive Veranstaltung brachte wichtige Meinungsführer, engagierte Momcozy-Nutzerinnen, Journalisten, die lizenzierte Ehe- und Familientherapeutin Gayane Aramyan und Dr. Colette Wiseman, eine Ärztin und IBCLC zusammen, um sich über die Unterstützungssysteme auszutauschen, die das Rückgrat des "Momcozy Village" bilden.

Aramyan moderierte einen eindrucksvollen Vortrag, der die Hindernisse beleuchtete, die zwischen Müttern und der Erfüllung ihrer Bedürfnisse stehen. Anschließend untersuchte sie die Auswirkungen der Schuldgefühle von Müttern und leitete eine geführte Meditation an, in der die Teilnehmer diese weiter erkunden konnten. Im Anschluss an die Präsentation gab es ein unvergessliches Gruppenfoto, das die starken Verbindungen symbolisierte, die entstanden sind. Die Veranstaltung endete mit der Verteilung eines speziell vorbereiteten VIP-Geschenks - der Momcozy Village Supply Box - und hinterließ bei den Teilnehmern bleibende Erinnerungen und ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl.

Seit Juni 2023 hat die Zusammenarbeit von Momcozy mit Babylist die Marktpräsenz der Marke erheblich gesteigert und mehr als 20 Produkte auf den Markt gebracht, die von Milchpumpen bis zu Heimtextilien reichen. Im März 2024 wurde diese Partnerschaft mit der Eröffnung der Momcozy-Abteilung im Babylist Beverly Hills Showroom & Shop weiter gefestigt, was die Sichtbarkeit der Produkte und die Interaktion mit den Kunden verbessert hat.

Um mehr über die innovativen Produkte von Momcozy und die "Momcozy Village"-Kampagne zu erfahren, besuchen Sie die Facebook-Gruppe , eine Online-Community, in der sich Mütter austauschen und gegenseitig unterstützen. Schließen Sie sich der Gemeinschaft an und unterstützen Sie jede Mutter auf ihrem Weg mit innovativen Lösungen und einem engagierten Unterstützungsnetz.

Über Momcozy

Seit 2018 bietet Momcozy Müttern den besten Komfort mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten für Mütter. Momcozy wird von 3 Millionen Müttern in über 60 Ländern unterstützt und begleitet Frauen von der Schwangerschaft bis zur frühen Mutterschaft. Mit kontinuierlicher Innovation und der Verpflichtung, gemütliche Designs zu kreieren, die aus Liebe geboren wurden, wächst Momcozy in Reichweite und Wirkung, um das Leben von Müttern auf der ganzen Welt zu erleichtern.

