Klinik-Clowns Hamburg e.V.

Pflege braucht Herz - und manchmal auch eine rote Nase

Von der Praxis in die Theorie: Bildungsangebote des Klinik-Clowns Hamburg e.V. rund um das Thema Humor

Hamburg (ots)

Wie kann ein Lächeln Nähe schaffen - gerade dann, wenn Worte fehlen?

Und was lernen Pflegekräfte von Menschen, die professionell andere zum Lachen bringen? Was genau steckt hinter der roten Nase der Klinik-Clowns?

Klinik-Clowns sind in Deutschland seit über 20 Jahren im Einsatz - so auch die Humorbotschafter des Klinik-Clown Hamburg e.V. Die Klinik- und Seniorenclowns sind dort unterwegs, wo Menschen besondere Zuwendung brauchen: auf Kinderstationen, in Hospizen, Seniorenheimen und weiteren Pflegeeinrichtungen. Mit Humor, Spiel und echter Begegnung schenken sie emotionale Entlastung - und schaffen Verbindung, selbst in schweren Momenten.

Mit Unterstützung der SECURVITA Krankenkasse wurde unter dem Dach des Vereins das "team momentum" ins Leben gerufen, ein spezialisiertes Weiterbildungsprogramm für die humorvolle Arbeit mit älteren Menschen. Ziel ist es, die Kraft des Humors auch im Pflegealltag bewusst und gezielt nutzbar zu machen.

Ein weiteres zentrales Angebot beim "team momentum" ist der Vortrag "Humor pflegt" - praxisnah, emotional und mit einem Augenzwinkern. Es wird vermittelt:

- warum Humor in der Pflege wirkt - und was dabei im Körper passiert,

- wie er Stress abbaut und die Kommunikation verbessert

- und warum er gerade in Krisenzeiten eine echte Kraftquelle sein kann.

Die "Piloten" - so nennen sich die Menschen hinter der Clownsfigur - berichten aus ihrer Praxis und zeigen, wie eine humorvolle Perspektive den Pflegealltag bereichern kann. Pflegekräften, pflegenden Angehörigen und allen, die sich mit dem Thema Humor beschäftigen, wird humorvolles "Werkzeug" aus Theorie und Praxis an die Hand gegeben Dazu gehören zum Beispiel theoretische Ansätze wie das Erstellen einer Humorbiografie ebenso wie praktische Impulse aus dem Pflegealltag - etwa das Singen eines vertrauten Liedes. Im Vortrag wird aufgezeigt, wie positives Denken im Pflegekontext - und darüber hinaus - zu einem wertvollen Werkzeug werden kann.

Neben dem Vortrag bietet unser Verein weitere Bildungsformate:

- "HiP - Humorkompetenz in der Pflegepraxis": Verankert im Curriculum vieler Pflegeschulen - professionell unterrichtet

- Workshop "Balsam in der Pflege": Fördert Leichtigkeit und stärkt Teams in Pflegeeinrichtungen

- "team momentum", das Hamburger Weiterbildungsprogramm für Seniorenclowns: Für Menschen, die bereits eine eigene Clownsfigur entwickelt haben - der nächste Durchgang startet im September 2025, es sind noch Plätze frei.

Humor lässt sich nicht verordnen - aber fördern. Und wer lernt, ihn gezielt einzusetzen, profitiert auf vielen Ebenen: fachlich, emotional und menschlich.

Die Angebote sind flexibel buchbar.

