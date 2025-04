PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International und Autohero schließen neue Partnerschaft

Düsseldorf (ots)

PETRONAS Lubricants International unterzeichnet Partnerschaft mit Europas größtem unabhängigen Händler.

PETRONAS Lubricants International (PLI), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Schmierstofftechnologie und bekannt für seine Fluid Technology Solutions(TM), kündigt heute eine strategische Partnerschaft mit Autohero an. Autohero ist die Einzelhandelsmarke der AUTO1 Group, Europas führender digitaler Automobilplattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen. Mit dieser neuen Partnerschaft unterstreicht die AUTO1 Group ihr Engagement, Autohero-Kunden Fahrzeuge in höchster Qualität anzubieten. Deshalb sind die PETRONAS Syntium Schmierstoffe die bevorzugte Produktlinie für die Autohero-Produktionszentren in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, Belgien und den Niederlanden.

Autohero ist seit 2020 in neun europäischen Ländern aktiv und mittlerweile Europas größter unabhängiger Händler. Das Unternehmen bietet eine breite Auswahl an tausenden Gebrauchtwagen aller Marken und Modelle an. Diese Fahrzeuge werden in den firmeneigenen Produktionszentren geprüft und aufbereitet. Kunden profitieren von vielen Dienstleistungen, wie Finanzierungsoptionen und einer schnellen Lieferung mit dem Autohero-Transporter nach Hause oder zur Abholung an eine Autohero-Station. Zudem können Kunden ihr aktuelles Fahrzeug in Zahlung geben und erhalten eine 21-tägige Geld-zurück-Garantie.

PLI ist führend in der Schmierstoffindustrie und bietet eine breite Palette innovativer Lösungen. Die CoolTech+ Technologie in PETRONAS Syntium kontrolliert Hitze, maximiert die Motoreneffizienz und senkt so den Kraftstoffverbrauch. Durch die Partnerschaft können die Autohero-Produktionszentren die hochmodernen Automobilflüssigkeitslösungen und die Spitzentechnologien von PLI nutzen und stellen so eine hervorragende Qualität und Effizienz für ihr breit gefächertes Markenportfolio sicher. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen umfasst neben der Lieferung von PETRONAS Syntium Schmierstoffen, auch eine breite Unterstützung. Dazu gehören fundierte technische Schulungen für alle Mitarbeiter der Autohero-Zentren sowie bedarfsgerechte technische Services, um Exzellenz in allen Bereichen zu gewährleisten.

"Unsere strategische Partnerschaft mit Autohero steht für ein gemeinsames Engagement für Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit und trägt zur Leistungssteigerung im Automobilsektor bei", sagt Giuseppe Pedretti, Regional Managing Director EMEA bei PETRONAS Lubricants International. "Die Zusammenarbeit ermöglicht es PLI, hochwertige Schmierstoffe an die Gebrauchtwagen-Produktionszentren von Autohero in ganz Europa zu liefern, unsere Marktpräsenz zu stärken und zur Weiterentwicklung und Innovation der Branche beizutragen. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Autohero weiter auszubauen und die Mobilität der Zukunft mitzugestalten."

"Die Partnerschaft mit PETRONAS Lubricants International ist ein weiterer Beweis für die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Dienstleistungen in ganz Europa", sagte David Len, Director of Production Europe bei AUTO1 Group. "Durch die Integration der innovativen PETRONAS Syntium Schmierstoffe in unsere Produktionszentren stellen wir sicher, dass unsere Kunden Fahrzeuge erhalten, die höchsten Leistungs- und Effizienzstandards entsprechen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für transparente und außergewöhnliche Kundenerfahrungen und setzt gleichzeitig neue Maßstäbe im Gebrauchtwagenmarkt."

Bildmaterial finden Sie hier.

