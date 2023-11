Reuters Events

Reuters Events gibt die Gewinnerinnen und Gewinner der 14. Responsible Business Awards 2023 in London bekannt

London (ots/PRNewswire)

Reuters Events gab die Gewinnerinnen und Gewinner der 14. Responsible Business Awards bei einer persönlichen Zeremonie in London bekannt, bei der über 280 Gäste aus der ganzen Welt eingeladen waren, um nachhaltige Spitzenleistungen der Wirtschaft zu feiern.

Die Responsible Business Awards sind eine weltweit anerkannte Auszeichnung für Strategien und Organisationen, die den Status quo der Wirtschaft herausfordern und die Welt um sie herum für eine zweckmäßigere, nachhaltige Zukunft für alle verändern.

Aus über 700 Bewerbungen aus 51 Ländern wurden die Gewinnerinnen und Gewinner von einer unabhängigen Jury aus 25 Fachleuten auf der Grundlage von Innovation, Wirkung und Skalierbarkeit ihrer Arbeit ausgewählt.

Die vollständige Liste der Gewinnerinnen und Gewinner, der ausgezeichneten Unternehmen und der Kommentare der Jury finden Sie hier: https://events.reutersevents.com/sustainable-business/responsible-business-awards/winners

Reuters Events zeichnete außerdem die ehemalige irische Staatspräsidentin Mary Robinson mit dem diesjährigen Responsible Business Honourree Award aus. Mit dem Responsible Business Honouree Award wird eine Person ausgezeichnet, die sich in ihrer beruflichen Laufbahn für einen Wandel eingesetzt hat. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern gehörten Lise Kingo, Mark Carney, Christiana Figueres und Paul Polman. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Reuters https://www.reuters.com/sustainability/society-equity/mary-robinson-business-needs-be-bold-push-phase-out-fossil-fuels-cop28-2023-11-02/.

Diese Gewinnerinnen und Gewinner haben ein außergewöhnliches Engagement für verantwortungsbewusste und nachhaltige Geschäftspraktiken gezeigt und sind damit ein inspirierendes Beispiel für ihre Kolleginnen und Kollegen und die breitere Geschäftswelt. Ihre Bemühungen haben tiefgreifende Auswirkungen auf das Wohl unserer Gesellschaft und unseres Planeten.

Reuters Events möchte allen Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich gratulieren und sich bei allen Finalistinnen und Finalisten sowie den Bewerberinnen und Bewerbern für ihr Engagement für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken bedanken.

ERM CVS trat bei der Verleihung der Responsible Business Awards als Sponsor für Berichterstattung und Kommunikation auf. ERM CVS ist Teil der ERM Group, die in über 40 Ländern tätig ist und den weltweit führenden Organisationen unabhängige, leistungsorientierte Dienstleistungen in den Bereichen ESG- und Nachhaltigkeitsprüfung, Audit, Zweit- und Drittprüfung sowie Zertifizierung anbietet. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Beth Wyke, Global Head of Corporate Assurance unter beth.wyke@ermcvs.com

Um mehr über die Responsible Business Awards zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Alexia Croft ( alexia.croft@thomsonreuters.com)

INFORMATIONEN ZU REUTERS EVENTS SUSTAINBLE BUSINESS:

Reuters Events Sustainable Business ist die weltweit führende vertrauenswürdige Plattform für den Wissensaustausch rund um verantwortungsvolles Wirtschaften mit Sitz in London. Wir sind führend, wenn es darum geht, dass Marken ihr Geschäftsmodell umgestalten und Maßnahmen und Auswirkungen auf die SDGs und die Offenlegung von ESGs vorantreiben, um letztendlich eine nachhaltige Zukunft zu schaffen.

Original-Content von: Reuters Events, übermittelt durch news aktuell