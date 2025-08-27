BIRKENSTOCK Group

INNERHALB EINES JAHRES ERÖFFNET BIRKENSTOCK MIT UTRECHT SEINEN DRITTEN STORE IN DEN NIEDERLANDEN

Linz Am Rhein, Deutschland und Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire)

Nach erfolgreichen Neueröffnungen in Amsterdam und Den Haag baut die deutsche Traditionsmarke ihre Präsenz auf dem niederländischen Markt weiter aus. Am 21. August eröffnet BIRKENSTOCK einen neuen Store in Utrecht, einer der aktuell spannendsten Städte des Landes.

WIE DIE STADT, SO DER STORE

Der neue BIRKENSTOCK Store befindet sich mitten in der Fußgängerzone in einem historischen Eckgebäude aus rotem Backstein, der für das Stadtbild von Utrecht typisch ist und auch die Inneneinrichtung prägt. Auf einer Verkaufsfläche von 50 m2 vereint die Ladeneinrichtung lokale Einflüsse mit BIRKENSTOCKs Bekenntnis zu Handwerkskunst und Innovation in puncto Fußgesundheit. Naturelemente wie Eiche und Leder treffen auf gestalterische Details, die von Utrecht selbst inspiriert sind: Eine geschwungene Wand erinnert an die Form des legendären Fußbetts, ein Kieselsteinboden vermittelt das Gefühl von Gehen auf Sand und ein traditioneller Schemel neben einer eigens gemauerten Kassentheke aus rotem Backstein dient als Hommage an die landwirtschaftlichen Ursprünge der Region.

DER PERFEKTE STANDORT

Als junge, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte ist Utrecht der perfekte Standort für einen BIRKENSTOCK Store. Die viertgrößte Stadt der Niederlande, die von den Römern als Teil der Befestigungsanlage entlang des Rheins gegründet wurde, ist zugleich die jüngste Stadt des Landes: 45 % ihrer 376.000 Einwohner sind unter 30. Als Standort einer der ältesten und größten Universitäten des Landes aus dem Jahr 1636 hat Utrecht einen Studentenanteil von 10 %. Die malerischen Kanäle ziehen Besucher aus aller Welt an. Mit ihren vielen Cafés und Restaurants, der gemütlichen Fußgängerzone und faszinierenden Museen gilt Utrecht als die coolere und entspanntere „Schwester" von Amsterdam.

KLASSIKER UND NEUE KOLLEKTIONEN

Der neue Store führt die beliebtesten BIRKENSTOCK Modelle wie den ARIZONA, BOSTON, MADRID und GIZEH neben geschlossenen Schuhen und saisonalen Highlights. Besucherinnen und Besucher können sich außerdem auf BIRKENSTOCKs Exquisit-Kollektionen, Big-Buckle-Styles, wasserfeste EVA-Modelle und ausgewählte Produkte aus den Bereichen Home und Kids freuen. Abgerundet wird das Sortiment durch BIRKENSTOCKs Schuhpflegeprodukte und flexible Fußbetten – etwa das langsohlige Fußbett, das speziell für Sneaker entwickelt wurde. Die Produkte der CARE ESSENTIALS Fußpflege-Reihe laden Gäste dazu ein, BIRKENSTOCKs Engagement für Fußgesundheit jenseits von Sandalen und Schuhen zu entdecken.

EINE KURATIERTE ERÖFFNUNGSFEIER

Anlässlich der Neueröffnung können sich BIRKENSTOCK Member, Markenfans und Neukunden auf ein besonderes Willkommensgeschenk freuen*: eine eigens designte Tasche mit aufgedrucktem Stadtplan von Utrecht und gefüllt mit Überraschungen, darunter ein limitiertes T-Shirt und ausgewählte CARE ESSENTIALS Produkte zum Testen.

ÜBER BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK ist eine globale universale Marke, die sich gleichermaßen an alle Konsumenten unabhängig von geografischem Standort, Geschlecht, Alter und Einkommen wendet und einem klaren Purpose verpflichtet ist – dem Erhalt der Fußgesundheit. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist BIRKENSTOCK eine zeitlose „Super Brand" mit einer kategorieübergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte einer Lifestyle-Marke, die ihre Produkte in den Segmenten Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik definieren. BIRKENSTOCK ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt.

Mit weltweit rund 6.200 Mitarbeitern ist BIRKENSTOCK überzeugt, dass die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, genauso wichtig ist wie das Produkt selbst. Um diese Qualitätsstandards zu gewährleisten, betreibt die Gruppe eine vertikal integrierte Fertigung und produziert alle Fußbetten in Deutschland. Darüber hinaus montiert BIRKENSTOCK über 95 % der Produkte in Deutschland und bezieht über 90 % der Materialien und Komponenten aus Europa. Die Rohstoffe werden nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards der Branche verarbeitet. Für die Materialprüfung verfügt das Unternehmen über hochmoderne wissenschaftliche Labore.

Mit Hauptsitz in Linz am Rhein, betreibt die BIRKENSTOCK Group Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, Japan, Südkorea, Dänemark, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, den Niederlanden, Dubai, Singapur und Indien.

