Human Biome kündigt Vorhersage des ersten Mikrobioms gegen eine stille Pandemie von antibiotikaresistenten Bakterien und deren Verabreichung an die ersten Patienten in einer kontextuellen FMT-Studie zur Validierung an

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Human Biome, den Bereich der Mikrobiom-Medizin und der gesamten Epidemiologie. Antibiotikaresistenzen stellen eine wachsende Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar. Daher werden dringend neue Behandlungsmethoden benötigt. Der Arzneimittelkandidat der neuen Generation von Biotherapeutika (New Generation Biotherapeutic, NGB) hat das Potenzial, ein neues Paradigma bei der Prävention von Infektionen durch antibiotikaresistente Bakterien (ARB) zu schaffen.

„In den Jahren, in denen ich als Arzt in der hämato-onkologischen Abteilung tätig war, konnte ich große Fortschritte bei der Wirksamkeit von Krebsmedikamenten feststellen, aber auch ein zunehmendes Problem mit lebensbedrohlichen Infektionen, die sogar für 60 % der Todesfälle von Krebspatienten verantwortlich sind. Ein Viertel davon wird durch ARB verursacht. WHO und CDC warnen, dass bis 2050 jedes Jahr 10 Millionen Menschen an einer ARB-Infektion sterben werden. Die Erreger werden zunehmend resistent gegen Antibiotika, und die ARB haben sich bereits über die Krankenhausgrenzen hinaus verbreitet. Heute bin ich wirklich froh, mitteilen zu können, dass unsere Patienten diesen Kampf gewinnen können. In den letzten 10 Jahren haben wir ein natürliches, auf dem Darmmikrobiom basierendes Arzneimittel zur Beseitigung von ARB entwickelt. Jetzt haben wir eine vollständig synthetische Mikrobiom-Arzneimittelzusammensetzung vorhergesagt, und unsere KI-basierte Analyse bestätigt ihre Wirksamkeit", kommentierte Geschäftsführer und F&E-Direktor von Human Biome Jaroslaw Bilinski MD, PhD.

Im Rahmen laufender klinischer Studien werden Proben an die HBI-Plattform zur Entdeckung von Arzneimitteln geliefert, um die biosynthetische Zusammensetzung von NGB zu validieren und festzustellen, welche aus dem Mikrobiom stammenden Komponenten des Spenders isoliert werden müssen, um den endgültigen NGB zu erzeugen. Das Unternehmen gibt bekannt, dass seine fäkalen Mikrobiomprodukte über 70 % der ARB dekolonisieren, und dies ist eine gute Grundlage für die Annahme, dass das synthetische Mikrobiom dasselbe oder sogar noch mehr leisten wird.

„Human Biome hat eine Drug Discovery Platform aufgebaut, die eine Mikrobiota-Einrichtung, eine klinische Plattform zur Durchführung kontextbezogener FMT-Studien, eine BioBank mit über 3.000 bisher gesammelten klinischen Proben und schließlich eine mit Spitzentechnologie ausgestattete MicroDrug Platform zur Vorhersage der Zusammensetzung und Synthese der NGBs umfasst", fügte Dr. Bilinski hinzu.

Informationen zu Human Biome

HB ist ein „Mikrobiom-Unternehmen der zweiten Generation", das spenderunabhängige synthetische Mikrobiome (NGBs) entwickelt.

„Die ‚zweite Generation', weil wir von Anfang an wussten, dass die Zusammenstellung eines echten synthetischen Mikrobiom-Medikaments eine große Sache ist. Aus diesem Grund haben wir sehr reichhaltige und lebensfähige, anaerobe Präparate der fäkalen Mikrobiota von Spendern nur für Proof-of-Concept-Studien hergestellt. Geld für die Registrierung von FMT auszugeben, ist aus wirtschaftlicher Sicht unrentabel. Unser Ziel war es, Spitzenwissenschaftler zusammenzubringen, um eine künstliche Mikrobiota-Synthesetechnologie zu entwickeln und eine vollsynthetische, kontextbasierte Mikrobiota zu schaffen, um die größten Herausforderungen in der Medizin zu bewältigen ", fasst Dr. Bilinski zusammen.

Das Unternehmen startet eine Serie A-Finanzierung für den Aufbau eines „kulturomisch-genomischen QLab" und die Synthese von NGB.

