Faguy & Co.

AN DIE AKTIONÄRE DER TORONTO-DOMINION BANK: ANKÜNDIGUNG EINES VERGLEICHS IM RAHMEN DER SAMMELKLAGE GEGEN DIE TORONTO-DOMINION BANK

Montréal (ots/PRNewswire)

BITTE LESEN SIE DIESE MITTEILUNG AUFMERKSAM DURCH, DA DIES AUSWIRKUNGEN AUF IHRE RECHTE HABEN KANN

Diese Mitteilung richtet sich an alle natürlichen und juristischen Personen, die am oder nach dem 3. Dezember 2015 Wertpapiere der Toronto-Dominion Bank gezeichnet haben und diese Wertpapiere bis zum 9. März 2017 vollständig oder teilweise gehalten haben (zusammen die „Gruppe" oder „Mitglieder der Gruppe").

Am 29. Januar 2024 billigte der ehrenwerte Donald Bisson vom Superior Court den Vergleich zwischen allen Parteien der Sammelklage mit dem Titel Majestic Asset Management and Turn8 Partners Inc. v. The Toronto-Dominion Bank, maßgebliche Gerichtsakte Nr. 500-06-000914-180 (der „Vergleich").

ZUSAMMENFASSUNG DER VERGLEICHSBEDINGUNGEN

Die Toronto-Dominion Bank wird 22 Millionen CAD (der „Vergleichsbetrag") zur vollständigen und endgültigen Beilegung aller Ansprüche gegen sie im Rahmen der Sammelklage (die „Sammelklage") zahlen. Dies erfolgt ohne jegliches Eingeständnis einer Haftung seitens der Toronto-Dominion Bank.

Der Vergleichsbetrag abzüglich der Anwaltshonorare und Auslagen, Verwaltungskosten und Steuern (der „Entschädigungsfonds") wird gemäß dem vom Gericht genehmigten Zuteilungsplan an die Gruppe der Sammelkläger verteilt. Die Anwaltskosten wurden in Höhe von einem Drittel (33,33 Prozent) des Vergleichsbetrages, zuzüglich Auslagen und Steuern, genehmigt. Die Vereinbarung und der Zuteilungsplan können unter https://www.faguyco.com/class-actions/toronto-dominion eingesehen werden.

EIN ANTRAG AUF ENTSCHÄDIGUNG MUSS BIS ZUM 13. MAI 2024 EINGEREICHT WERDEN, UM AN DEM VERGLEICH TEILZUNEHMEN.

Jedes Mitglied der Gruppe der Sammelkläger muss das Antragsformular ausfüllen und die entsprechenden Unterlagen auf die Website des Verwalters RicePoint Administration Inc. hochladen.

Das Antragsformular steht auf der Website des Administrators zum Abruf und Download bereit: https://www.tdbankcanadianshareholdersettlement.com. Sie können sich auch telefonisch unter 1-888-352-1387 oder per E-Mail unter tdbankcanadianshareholder@ricepoint.com an den Administrator wenden, um es zu erhalten.

Wenn Sie bis zum 13. Mai 2024 kein ordnungsgemäß ausgefülltes Antragsformular einreichen, kann es sein, dass Sie keinen Teil des Entschädigungsfonds erhalten.

Der Superior Court hat RicePoint Administration Inc. zum Verwalter des Vergleichs ernannt. Dieser hat unter anderem folgende Aufgaben: (i) Antragsformulare entgegenzunehmen und zu bearbeiten; (ii) über die Berechtigung zum Erhalt einer Entschädigung zu entscheiden; und (iii) den Entschädigungsfonds an berechtigte Mitglieder der Gruppe der Sammelkläger zu verteilen. Sie können das Antragsformular nur dann in Papierform einreichen, wenn Sie keinen Internetzugang haben. Das Antragsformular in Papierform kann per Post oder Kurier an folgende Adresse geschickt werden:

TD Bank Canadian Shareholder Settlement

c/o RicePoint Administration Inc.

P.O. Box 3355, London, ON N6A 4K3

E-Mail: tdbankcanadianshareholder@ricepoint.com

Registrierung für das Portal zur Verwaltung von Ansprüchen:

https://www.tdbankcanadianshareholdersettlement.com (Englisch)

https://fr.tdbankcanadianshareholdersettlement.com (Französisch)

Diese Mitteilung wurde vom Superior Court of Québec genehmigt.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2335803/Faguy___Co__Barristers_and_Solicitors_Inc__ATTENTION_TORONTO_DOM.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/an-die-aktionare-der-toronto-dominion-bank-ankundigung-eines-vergleichs-im-rahmen-der-sammelklage-gegen-die-toronto-dominion-bank-302057814.html

Original-Content von: Faguy & Co., übermittelt durch news aktuell