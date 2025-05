GITEX Europe

Europas größte Technik-Messe startet in Berlin: Spitzenpolitiker und Tech-Vordenker diskutieren digitale Zukunft des Kontinents

Berlin (ots)

Vom Nobelpreisträger Geoffrey Hinton über Kai Wegner bis zum tschechischen Vize-Handelsminister: Auf der „GITEX EUROPE x Ai Everything“ trifft sich ab diesem Mittwoch die digitale Avantgarde

Mit der Eröffnung von GITEX EUROPE x Ai Everything startet am heutigen Mittwoch in Berlin die größte Startup- und Technologiemesse Europas. Über 1.400 Unternehmen, Startups und Investoren aus mehr als 100 Ländern treffen sich in der Hauptstadt, um über Zukunftstechnologien, Künstliche Intelligenz, digitale Geschäftsmodelle und globale Kooperationen zu diskutieren.

Die Messe markiert einen Meilenstein für den Kontinent: Unter der Initiative „Choose Europe“ werden gezielt Talente, Forschung und Innovationen gestärkt. Deutschland untermauert diesen Anspruch mit seiner neuen Regierung und dem ersten Digitalministerium. Berlin, längst ein internationaler Hotspot für Gründer und Tech-Pioniere, etabliert sich damit als Bühne für ein neues digitales Selbstbewusstsein Europas.

Mit einer eindrucksvollen Zeremonie wurde die Messe heute eröffnet. Hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft kamen zusammen: Darunter Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner, die VAE-Ministerin für Unternehmertum; Ihre Hoheit Alia Al Mazrouei, der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Transformation, Clara Chappaz, Ministerin für KI und Digitales aus Frankreich, Thomas Jarzombek, der stellvertretende tschechische Minister für Industrie und Handel Jan Kavalírek, Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey sowie die Veranstalterin Trixie LohMirmand vom Dubai World Trade Centre, sprachen zum Auftakt.

Den Höhepunkt: Dr. Geoffrey Hinton, amtierender Nobelpreisträger in Physik und Pionier der Künstlichen Intelligenz, hielt eine inspirierende Keynote über KI als Schlüssel zur Lösung globaler Herausforderungen.

Mit insgesamt 500 Top-Speakern und 600 Investoren und bietet das Event eine Plattform für strategische Diskussionen über Innovation, Investitionen, politische Weichenstellungen und unternehmerischen Wandel – und schafft Raum für internationale Kooperationen in großem Stil. Veranstaltet die Messe in Zusammenarbeit mit der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Berlin Partner und dem European Innovation Council (EIC).

Die GITEX – ursprünglich in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gegründet – zählt zu den weltweit führenden Events für Technologie und Startups. Der Schritt nach Europa ist nicht nur geografisch bedeutsam, sondern auch politisch: Die VAE intensivieren ihre globalen Innovationspartnerschaften. Zu den wegweisenden Projekten gehören der KI-Investmentfonds MGX aus Abu Dhabi und eine Kooperation mit Nvidia zum Bau des größten KI-Rechenzentrums Europas – ein Vorhaben, das außerhalb der USA einzigartig ist.

Stimmen zur Eröffnung:

Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin: „Die GITEX bringt Gründer, Investoren und etablierte Unternehmen aus aller Welt zusammen – Berlin als Deutschlands Startup-Hauptstadt ist der ideale Ort dafür. Wir wollen die besten Bedingungen für Gründer schaffen. Veranstaltungen wie GITEX sind dafür essenziell.“

Ihre Hoheit Alia Al Mazrouei, Ministerin für Unternehmertum der Vereinigten Arabischen Emirate: „Über wirtschaftliche Diplomatie hinaus setzen wir in den VAE auf unternehmerische Diplomatie. GITEX EUROPE verfolgt genau dieses Ziel – Innovationen fördern, Netzwerke knüpfen, Wachstum anstoßen. Damit passt das Event perfekt zu unserer Vision für eine engere Partnerschaft mit Europa in den Bereichen Unternehmertum und digitale Wirtschaft.“ Clara Chappaz, Frankreichs Ministerin für Künstliche Intelligenz und Digitales, äußerte sich zur Entwicklung von KI: „Wenn man Europa früher als Kontinent der Regulierung bezeichnet hat – das gehört der Vergangenheit an. Heute steht Europa für Innovation. Mehr denn je verfügen wir über alle Voraussetzungen, um als Europäer großartige Technologien im Bereich KI zu entwickeln. Die Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland ist fest entschlossen, Europas Innovationskraft zu beschleunigen – besonders im Bereich der digitalen Technologien.“

Thomas Jarzombek, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung, bekräftigte: "Es ist eine große Chance, Startups zu vernetzen – und auch für Investitionsmöglichkeiten hier in Berlin. Wir müssen schneller vorankommen, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Es muss einfach sein, in Deutschland Geschäfte zu machen, es muss für jeden Bürger einfach sein, alles mit einer App zu machen und die Dinge zu digitalisieren, die wir jetzt in der Tasche haben."

Jan Kavalírek, Stellvertretender Minister für Industrie und Handel, Tschechische Republik: "Eine unserer wichtigsten Prioritäten ist es derzeit, das bestmögliche Umfeld für KI-Forscher zu schaffen und künstliche Intelligenz im gesamten Industriesektor einzusetzen. Das ist der Grund, warum wir stark in KI investieren, sowohl in Software als auch in Hardware-Infrastruktur. Und das ist auch der Grund, warum wir froh sind, Teil der GITEX EUROPE zu sein."

Franziska Giffey, Bürgermeisterin von Berlin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und öffentliche Unternehmen: "Wir haben mehr als 5.000 Startup-Unternehmen hier in Berlin, und natürlich wollen wir noch mehr machen. Wir wollen der Innovationsstandort Nummer eins in Europa sein. Wenn Sie darüber nachdenken, an den Ort der Freiheit, an den Ort der Möglichkeiten zu kommen – dann kommen Sie nach Berlin."

Trixie LohMirmand, Veranstalterin GITEX: „Deutschlands wirtschaftliche Schlagkraft und Europas Offenheit bilden den perfekten Nährboden für neue Kooperationen. GITEX EUROPE zeigt, wie Innovationen über Ländergrenzen hinaus skaliert werden können – und schafft neue Märkte für Europas ambitionierteste Unternehmen.“

Hintergrund zur GITEX EUROPE:

Die Messe beleuchtet ein breites Spektrum an Zukunftsthemen. Darunter sind Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Deep Tech, Green Tech, Quantencomputing, Startups, Scale-ups und Investitionen.

Weltweit führende Technologieunternehmen wie IBM, AWS, Bosch, Cisco, CrowdStrike, Dell, Fortinet, Lenovo, ManageEngine, NinjaOne, NVIDIA und SAP präsentieren sich neben über 750 Startups aus 60 Ländern. Gemeinsam zeigen sie, wie Infrastruktur, Intelligenz und Investitionen die digitale Zukunft Europas gestalten.

Im April 2025 unterzeichneten die Vereinigten Arabischen Emirate und die EU eine Absichtserklärung, um Verhandlungen über ein umfassendes Wirtschaftsabkommen (CEPA) aufzunehmen. Der Fokus liegt dabei auf Zukunftsbranchen wie der Künstliche Intelligenz, fortschrittliche Fertigung und Gesundheitswesen, was die Bedeutung der Messe als Plattform für internationale Partnerschaften unterstreicht.

Als Teil eines globalen Netzwerks von Technologie-Events, das Städte wie Abu Dhabi, Dubai, Marokko, Nigeria, Singapur, Thailand und Vietnam umfasst, etabliert sich GITEX EUROPE x Ai Everything als zentraler Treffpunkt für Innovation. Weitere Standorte sind bereits in Planung, um die globale Reichweite des Formats zu erweitern.

Weitere Informationen unter: www.gitex-europe.com

Über GITEX EUROPE x Ai Everything 2025

GITEX EUROPE x Ai Everything 2025, Europas globalste, branchenübergreifende Tech-Messe, findet vom 21. bis 23. Mai 2025 in der Messe Berlin, Deutschland, statt. Mit mehr als 1.400 ausstellenden Unternehmen, KMUs und Startups aus 100 Ländern sowie über 500 Expertenrednern aus den Bereichen KI, Deep Tech, Quantum, Cybersicherheit, Konnektivität, Smart Cities, Green Tech und vielen mehr bringt die GITEX EUROPE x Ai Everything die digitale Zukunft des Kontinents in Partnerschaft mit der Welt voran. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.gitex-europe.com

