ADO E-bike

Air 28: Eine weitere erfolgreicher Schöpfung von ADO Lab

Bild-Infos

Download

Hong Kong (ots)

ADO, auch bekannt als A Dece Oasis, steht an vorderster Front der Revolutionierung von Elektrofahrrädern. Mit einem Hauptaugenmerk auf die Verbesserung des täglichen Pendelverkehrs hat ADO Lab große Anerkennung für sein Engagement bei der Herstellung von Elektrofahrrädern erhalten, die Komfort, Nachhaltigkeit und Stil nahtlos vereinen.

Die Reise begann mit Air 20, einer Kreation, die außergewöhnliche Umsätze erzielte, im ersten Monat mehr als 500.000 Euro erzielte und 500 zufriedenen Kunden Fahrspaß bescherte. Aufbauend auf diesem Erfolg stellt ADO Lab stolz den Air 28 vor. Bisher wurden 71 % der Vorbestellungen zur Markteinführung an Fahrer ausgeliefert, was eine Welle positiver Bewertungen auslöste.

Air 28 ist mehr als nur ein Transportmittel, es verkörpert einen Lebensstil. Sein Durchstiegsrahmen ermöglicht müheloses Auf- und Absteigen, was es ideal für das urbane Leben, Pendeln, Einkaufen und Stadterkundungen macht. Die einstellbare Federung lässt sich problemlos an verschiedene Geländeverhältnisse anpassen und sorgt so für Komfort sowohl auf ebenen Straßen als auch auf Schotterstraßen. Nicht zuletzt ist der Preis des Air 28 im Vergleich zu E-Bikes mit ähnlicher Qualität und Spezifikationen auf dem Markt wirklich wettbewerbsfähig.

Zentral für die Air-Serie ist ADO Labs sorgfältig konstruiertes Kraftübertragungssystem, das einen sofortigen 0s-Verzögerung-Drehmoment-Sensor und Carbon-Zahnriemenantrieb umfasst. Mit einem Gewicht von 36% weniger als herkömmliche Ketten arbeitet es mit beeindruckenden 98% Übertragungseffizienz und trägt zu seinem umweltfreundlichen Profil und seiner verlängerten Lebensdauer bei.

Air 28 vereint Komfort, Bequemlichkeit und erhebliche Kosteneinsparungen und ist somit eine ausgezeichnete Option, um Anfänger in ihrem Alltag mit E-Bikes vertraut zu machen.

Erfahren Sie mehr unter: https://www.adoebike.com/products/ado-air-28

Original-Content von: ADO E-bike, übermittelt durch news aktuell