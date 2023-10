Gulf Air

Gulf Air expandiert nach China, um das Streckennetz in der Region Asien-Pazifik auszubauen

Peking (ots/PRNewswire)

Gulf Air, die nationale Fluggesellschaft des Königreichs Bahrain, wird ihren Betrieb im Januar 2024 auf China ausweiten. Im Rahmen der kalibrierten Wachstumsstrategie zur Stärkung des globalen Streckennetzes und zur Anbindung Bahrains an wichtige globale Ziele im Zuge des nationalen Plans zur wirtschaftlichen Erholung (Economic Recovery Plan) Bahrains stellt dieser strategische Schritt auch einen bedeutenden Fortschritt für Gulf Air dar, um die Präsenz in der Region Asien-Pazifik auszubauen und die Vernetzung im Rahmen der One Belt One Road-Initiative Chinas zu unterstützen. Die Expansionspläne in Richtung China wurden auf dem Bahrain-China Investment Forum bekanntgegeben, das vom Economic Development Board of Bahrain veranstaltet wurde. Das Forum war Teil einer Sonderdelegation, die unter der Leitung von S.E. Abdulla bin Adel Fakhro, Minister für Industrie und Handel, in das Land reiste.

„Wir freuen uns über die Möglichkeit, unsere Präsenz in der Region Asien-Pazifik mit neuen Flügen auszubauen, die Bahrain mit den Städten Guangzhou und Shanghai in China verbinden", sagte Dr. Jeffrey Goh, Geschäftsführer der Gulf Air Group Holding. „China ist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt und ein globaler Tourismusmarkt. Das Land ist der Schlüssel zu unserer Strategie des kalibrierten Ausbaus des Streckennetzes. Diese Flüge werden den Passagieren eine größere Auswahl und flexiblere Reiseerfahrungen bieten und neue Möglichkeiten für Handel, Tourismus und Zusammenarbeit eröffnen, von denen beide Länder profitieren werden."

China, das für sein starkes und lebendiges Kulturerbe und seine wirtschaftliche Dynamik bekannt ist, ist ein beliebtes Ziel für Freizeit- und Geschäftsreisende. Mit der Aufnahme von Flügen nach Guangzhou und Shanghai wird Gulf Air die seit über 30 Jahren bestehenden bilateralen Handels- und Tourismusbeziehungen stärken.

Der Flugplan wurde so konzipiert, dass er praktische Verbindungen zwischen China und den von Gulf Air angeflogenen Zielen im Nahen Osten und Europa und zwischen diesen

Zielen und China gewährleistet. Die Flüge werden mit dem Boeing 787 Dreamliner und zwei Servicekabinen durchgeführt, einer Business-Class-Kabine mit einem der geräumigsten Premium-Sitze und einer Economy-Class-Kabine mit den modernsten Sitzen der Branche.

Goh erklärte weiter: „Wir sind zuversichtlich, dass diese neuen Flüge von der internationalen Geschäftswelt und denjenigen, die aufregende neue Freizeitziele suchen oder einfach nur Freunde und Familie besuchen möchten, geschätzt werden. Wir sind ebenso zuversichtlich, dass unsere Kunden unsere bekannte arabische Gastfreundschaft an Bord genießen werden."

Die Fluggesellschaft Gulf Air ist seit dem Jahr 1950 im Königreich Bahrain und darüber hinaus tätig und hat ihren Betrieb und ihr Streckennetz kontinuierlich ausgebaut, um die Bedürfnisse ihres vielfältigen Kundenstamms zu erfüllen.

Informationen zu Gulf Air

Gulf Air nahm den Betrieb im Jahr 1950 auf und wurde damit zu einer der ersten kommerziellen Fluggesellschaften im Nahen Osten. Die Fluggesellschaft führt Linienflüge von ihrem Drehkreuz am Bahrain International Airport zu über 40 Städten in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem indischen Subkontinent und dem Fernen Osten durch. Weitere Informationen finden Sie unter www.gulfair.com.

