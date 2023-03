ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung

Woche 13/23

Donnerstag, 30.03.

Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:

22.15 Studio Schmitt

Late-Night-Show

22.50 ZDF Magazin Royale

(vom 26.3.2023)

23.25 Studio Schmitt

Late-Night-Show

(von 22.15 Uhr)

0.05 Game Two #285

Videospielmagazin

0.35 MAITHINK X - Die Show

Psychische Gesundheit und Social Media

1.05 Rod Knock

Neuanfang

1.30 Rod Knock

Rockstar

2.00 Rod Knock

Süße Klänge

2.30 Rod Knock

Johannisnacht

3.00 Rod Knock

Geheimnisse

3.30 Rod Knock

An der Türe

4.10 Rod Knock

Chaos

4.35 Rod Knock

Kein Weg zurück

5.05 My different ways

Kapitel 1

5.30 My different ways

Kapitel 2

5.55 My different ways

-6.10 Kapitel 3

(Die Sendung „My different ways: Kapitel 4“ wurde auf Freitag, 31.03.2023, verschoben.)

Freitag, 31.03.

Bitte Programmänderungen beachten:

6.10 My different ways

Kapitel 4 (Text und weitere Angaben s. 30.3.2023)

6.35 My different ways

Kapitel 5

6.55 heute-show spezial

Der Cannabis-Selbsttest

Deutschland 2022

7.10 neoriginal

Deadlines

Goldstein Girls

7.35 neoriginal

Deadlines

DJ Spacejohn

7.55 Die Küchenschlacht

Cornelia Poletto sucht den Spitzenkoch

8.40 Stadt, Land, Lecker

(vom 26.2.2020)

9.25 Löwenzahn Classics

In Peters Garten schmatzt ein Schwein

9.45 Löwenzahn Classics

Peter geht zum Fernsehen

10.15 Duell der Gartenprofis

(vom 21.5.2019)

10.55 Bares für Rares

Die Trödel-Show mit Horst Lichter

(vom 15.3.2019)

11.50 Bares für Rares

Die Trödel-Show mit Horst Lichter

(vom 21.4.2021)

12.45 Death in Paradise

Der Tote im Bus

13.35 The Rookie

Vogelfrei

14.15 Monk

Mr. Monk mal zwei?

15.00 Monk

Mr. Monk im Müll

(Die Sendung „MAITHINK X – Die Show“ um 6.35 Uhr entfällt. Weiterer Ablauf ab 15.40 Uhr wie vorgesehen.)

Woche 14/23

Sonntag, 02.04.

Bitte erneute Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:

0.30 neoriginal

Like a Loser

Das ist mein Ernst!

0.55 neoriginal

Like a Loser

Bierernst

1.15 Tod in Sevilla

(La ignorancia de la sangre)

2.50 neoriginal

Greyzone - No Way Out

Die Vereinbarung

3.35 neoriginal

Greyzone - No Way Out

Die erste Mission

4.15 Frag den Lesch

Was ist der Mensch?

(vom 12.7.2017)

Deutschland 2017

4.35 Inspector Barnaby

-6.05 Blut am Sattel

(Die Sendung „MAITHINK X – Die Show“ um 4.05 Uhr entfällt.)

Montag, 03.04.

Bitte erneute Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:

0.55 heute-show

Nachrichtensatire mit Oliver Welke

(vom 2.4.2023)

1.30 neoriginal

Like a Loser

Das ist mein Ernst!

1.55 neoriginal

Like a Loser

Bierernst

2.20 Terra X

Faszination Erde - mit Dirk Steffens

USA - Wer beherrscht Amerika?

3.05 Terra X

Faszination Erde - mit Dirk Steffens

Antarktis - Expedition in die Zukunft

3.50 Terra X

Faszination Erde - mit Dirk Steffens

Extreme Welten: Das unsichtbare Netzwerk

4.30 Frag den Lesch

Die Rückseite des Mondes und das große kosmische Streicheln

(vom 30.1.2012)

Deutschland 2012

(Die Sendung „Terra Xpress“ um 4.25 Uhr entfällt. Weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wie vorgesehen.)

Woche 15/23

Sonntag, 09.04.

Bitte Zeitkorrektur beachten:

4.40 Peter Pan

-6.20

Montag, 10.04.

Bitte Zeitkorrekturen beachten:

6.20 Die Schlümpfe

(Smurfs)

7.50 Stuart Little

9.10 Stuart Little 2

10.20 Pippi Langstrumpfs neueste Streiche

(The New Adventures of Pippi Longstocking)

(Weiterer Ablauf ab 11.50 Uhr wie vorgesehen.)

