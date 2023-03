ZDFneo

ZDFneo-Programmänderung

Mainz (ots)

ZDFneo-Programmänderung Woche 12/23 Donnerstag, 23.03. 22.15 Studio Schmitt Late-Night-Show Bitte Ergänzung beachten: Zu Gast: Ingo Zamperoni (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 23.15 Uhr sowie die Ausstrahlungen am 26.03.2023 und 27.03.2023 beachten.) Woche 13/23 Donnerstag, 30.03. 22.15 Studio Schmitt Late-Night-Show Bitte Ergänzung beachten: Zu Gast: Oliver Welke (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 23.15 Uhr sowie die Ausstrahlungen am 02.04.2023 und 03.04.2023 beachten.) Woche 15/23 Donnerstag, 13.04. 22.15 Studio Schmitt Late-Night-Show Bitte Ergänzung beachten: Zu Gast: Esther Sedlaczek (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 23.45 Uhr sowie die Ausstrahlungen am 16.04.2023 und 17.04.2023 beachten.) Woche 17/23 Donnerstag, 27.04. 8.35 Stadt, Land, Lecker Bitte Korrektur des Bezugsdatums beachten: (vom 24.2.2020) Deutschland 2018

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell