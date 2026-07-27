Heid Immobilienbewertung & Immobiliengutachter sowie Sachverständigen GmbH

André Heid von der Heid Immobilienbewertung erklärt: Warum viele Gewerbeimmobilien auf dem Papier mehr wert sind als am Markt

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Düsseldorf (ots)

Die Rendite wirkt solide, die Bilanz zeigt einen stattlichen Wert – doch beim Verkauf oder bei der Anschlussfinanzierung klafft plötzlich eine Lücke. Immobiliensachverständiger André Heid erklärt, warum Gewerbeimmobilien auf dem Papier oft stärker wirken als am Markt und worauf Eigentümer bei der Bewertung achten sollten.

Eine Gewerbeimmobilie kann in der Bilanz sauber aussehen und trotzdem am Markt ins Wanken geraten. Der angesetzte Wert ist dokumentiert, die Mieteinnahmen laufen, die Kalkulation scheint nachvollziehbar. Doch ein Immobilienwert bleibt keine feste Größe, nur weil er einmal berechnet wurde. Gerade seit den Zinsveränderungen ab 2022 haben sich Finanzierungskosten, Risikoaufschläge und Renditeerwartungen deutlich verschoben. Dadurch können Annahmen, die vor wenigen Jahren noch plausibel waren, heute zu Werten führen, die Käufer, Banken oder Investoren nicht mehr akzeptieren. „Ein Papierwert zahlt keine Kredite zurück, wenn der Markt den angesetzten Immobilienwert nicht bestätigt“, warnt André Heid.

„Der Wert auf dem Papier ist selten einfach falsch gerechnet. Er beruht nur oft auf Annahmen, die der Markt heute nicht mehr trägt“, sagt der Geschäftsführer der Heid Immobilien GmbH. Das Muster kennt André Heid aus der täglichen Bewertungspraxis: Eine Gewerbeimmobilie steht mit einem Wert in den Unterlagen, der sich gut anfühlt – bis Käufer, Banken, Investoren oder steuerliche Beteiligte genauer hinsehen. Mit mehr als 6.000 Bewertungen jährlich und über 50 Standorten bundesweit zählt die Heid Immobilien GmbH zu den großen unabhängigen Sachverständigenbüros in Deutschland. Bewertet wird nicht nach Verkaufslogik, Bauchgefühl oder Wunschwert, sondern nach nachvollziehbaren fachlichen Kriterien auf Basis der Immobilienwertermittlungsverordnung, kurz ImmoWertV. Genau dadurch wird sichtbar, ob ein angesetzter Wert auch unter heutigen Marktbedingungen belastbar bleibt.

Die Miete, die es am Markt nicht mehr gibt – wenn Ertrag nur auf dem Papier trägt

Der Ertragswert einer Gewerbeimmobilie steht und fällt mit der Miete – aber nicht mit jeder Miete. Maßgeblich ist nicht allein, was heute im Vertrag steht, sondern was unter aktuellen Marktbedingungen dauerhaft erzielbar bleibt. Genau hier entstehen viele Papierwerte: Eine Immobilie weist starke Mieteinnahmen aus, obwohl diese Einnahmen auf einem Altvertrag, einer Sondersituation oder einem Mietniveau beruhen, das der Markt bei einer Neuvermietung nicht mehr akzeptieren würde. „Eine hohe Ist-Miete ist kein Wertbeweis, sondern eine Belastbarkeitsfrage“, erläutert André Heid. Erzielt eine Büroimmobilie in einer B-Lage etwa 18 Euro pro Quadratmeter, während der Markt bei 12 Euro liegt, ist die Differenz kein sicherer Mehrwert. Sie ist ein Risiko, das spätestens beim Auslaufen des Vertrags sichtbar wird. Dann richtet sich die neue Miete nicht mehr nach der alten Kalkulation, sondern nach der tatsächlichen Nachfrage.

Zusätzlich können Leerstandsrisiken und Zugeständnisse die Ertragslage besser aussehen lassen, als sie tatsächlich ist. Mietfreie Zeiten, übernommene Ausbaukosten oder reduzierte Einstiegsmieten führen dazu, dass eine Immobilie zwar vollvermietet wirkt, die realen Zahlungsströme aber deutlich schwächer sind. Solche Incentives sind im Gewerbeimmobilienmarkt nicht ungewöhnlich, müssen in der Bewertung aber sauber berücksichtigt werden. Andernfalls rechnet sich der Eigentümer einen Ertrag herbei, der im nächsten Vermietungszyklus wieder verschwindet. Aus einer scheinbar starken Miete wird dann ein Wert, den der Markt nicht bezahlt.

Der Liegenschaftszins – die unscheinbare Stellschraube mit großer Wirkung

Neben der Miete entscheidet vor allem der Liegenschaftszins darüber, ob ein Gewerbeobjekt realistisch oder zu optimistisch bewertet wird. Der Liegenschaftszins, auch Kapitalisierungsrate genannt, übersetzt künftige Erträge in einen heutigen Wert und bildet damit das Risikoprofil der Immobilie ab. Je niedriger dieser Zinssatz angesetzt wird, desto höher fällt der rechnerische Ertragswert aus. Genau deshalb kann schon eine kleine Abweichung erhebliche Folgen haben: Wird der Liegenschaftszins zu niedrig gewählt, erscheint die Immobilie auf dem Papier wertvoller, als sie am Markt tatsächlich ist. „Der Kapitalisierungszins ist kein technisches Detail, sondern einer der größten Hebel dafür, ob ein Papierwert realistisch oder geschönt ist“, verdeutlicht André Heid.

Besonders kritisch wird dieser Punkt bei Objekten, deren Einnahmen ohnehin unsicher sind, etwa weil die Miete über dem Marktniveau liegt, die Restlaufzeit kurz ist oder die Nachvermietung schwer einzuschätzen bleibt. In solchen Fällen muss sich das erhöhte Risiko auch in der Bewertung widerspiegeln. Wer dagegen mit einem zu niedrigen Zinssatz rechnet, schreibt nicht nur optimistische Erträge fort, sondern senkt zusätzlich rechnerisch das Risiko. So entsteht ein Wert, der in der Tabelle funktioniert, aber beim Verkauf, bei der Finanzierung oder in der Prüfung nicht trägt. Belastbar sind deshalb nicht Bauchgefühl oder Wunschvorstellungen, sondern nachvollziehbare Marktdaten und die Liegenschaftszinssätze der örtlichen Gutachterausschüsse.

Marktdaten von gestern – warum alte Vergleichswerte alte Immobilienwerte erzeugen

Selbst wenn Miete und Liegenschaftszins sauber berechnet erscheinen, kann eine Bewertung am Markt vorbeigehen, wenn die Datengrundlage veraltet ist. Vergleichswerte, Bodenrichtwerte oder Marktmieten aus früheren Marktphasen beschreiben häufig einen Markt, den es so nicht mehr gibt. Gerade seit der Zinswende haben sich Finanzierungskosten, Renditeerwartungen und das Nachfrageverhalten vieler Käufer deutlich verändert. Was vor zwei oder drei Jahren noch plausibel war, kann heute zu optimistisch sein, weil Banken vorsichtiger finanzieren, Investoren höhere Renditen verlangen und Nutzer stärker auf Lage, Flächenqualität und Kosten achten. „Eine Bewertung ist nur so belastbar wie die Daten, auf denen sie beruht. Wer mit Marktdaten von gestern rechnet, bekommt am Ende auch einen Wert von gestern“, erklärt der Experte.

Besonders deutlich wird das bei Gewerbeimmobilien, deren Märkte stark nach Objektart und Standort auseinanderlaufen. Büroflächen, Einzelhandelslagen oder Logistikimmobilien entwickeln sich nicht überall gleich. Ein Durchschnittswert ersetzt daher keine aktuelle Marktprüfung. Werden alte Vergleichstransaktionen, überholte Bodenrichtwerte oder nicht mehr erzielbare Marktmieten ungeprüft übernommen, wirkt der ausgewiesene Wert schnell sauber berechnet, aber wirtschaftlich nicht mehr tragfähig. Genau deshalb müssen aktuelle Finanzierungskonditionen, Standortqualität, Mieternachfrage und Objektklasse in die Bewertung einfließen. Andernfalls steht in der Bewertung eine Zahl, die methodisch ordentlich aussehen kann, aber den heutigen Markt nicht mehr trifft.

Zustand und Restnutzungsdauer: Wenn die Substanz mehr verspricht, als sie hält

Auch der bauliche Zustand entscheidet darüber, ob ein angesetzter Wert am Markt Bestand hat. Gerade bei Gewerbeimmobilien reicht es nicht, nur auf Baujahr, Fassade oder aktuelle Vermietung zu schauen. Entscheidend ist, wie lange das Objekt wirtschaftlich noch sinnvoll genutzt werden kann, welche Investitionen absehbar sind und ob die Immobilie auch für andere Nutzer oder Nutzungen marktfähig bleibt. Eine zu optimistisch angesetzte Restnutzungsdauer verlängert rechnerisch den Zeitraum, in dem Erträge erwirtschaftet werden können, und erhöht damit den Wert, ohne dass die Substanz diesen Wert zwingend trägt. „Eine Immobilie kann gepflegt aussehen und trotzdem wirtschaftlich gealtert sein. Entscheidend ist nicht der Eindruck bei der Besichtigung, sondern ob Technik, Nutzung und Zustand noch zum Markt passen“, betont André Heid.

Typische Werttreiber nach unten sind energetischer Sanierungsbedarf, veraltete Gebäudetechnik, Brandschutzmängel, Instandhaltungsstau oder ein Modernisierungsstand, der nicht mehr zu den Anforderungen heutiger Nutzer passt. Hinzu kommt die Drittverwendungsfähigkeit, also die Frage, ob ein Gebäude bei Mieterwechsel auch für andere Nutzer sinnvoll verwendbar bleibt. Ist ein Objekt stark auf einen bisherigen Nutzer zugeschnitten oder technisch überholt, steigt das Risiko für Leerstand, Umbaukosten und Preisabschläge. Wird all das in der Bewertung zu weich angesetzt, entsteht schnell ein Papierwert, der zwar rechnerisch plausibel wirkt, aber bei einer Due Diligence, Finanzierung oder Verkaufsverhandlung nicht hält.

Was ein belastbares Gutachten sichtbar macht – und warum es mehr ist als eine Zahl

Wer wissen will, ob der angesetzte Wert einer Gewerbeimmobilie wirklich trägt, braucht mehr als ein Exposé, eine interne Kalkulation oder ein älteres Bankdokument. Ein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB ermittelt den Marktwert einer Immobilie auf nachvollziehbarer Grundlage und berücksichtigt dabei die Vorgaben der ImmoWertV. Dabei geht es nicht nur darum, die aktuelle Ist-Miete zu übernehmen, sondern sie mit der nachhaltig erzielbaren Marktmiete, den marktgerechten Risikoparametern und dem tatsächlichen Objektzustand abzugleichen. „Ein belastbares Gutachten ersetzt keine unternehmerische Entscheidung. Aber es zeigt, auf welcher Zahl diese Entscheidung wirklich stehen kann“, sagt André Heid.

Bei der Heid Immobilien GmbH werden Gewerbeimmobilien deshalb nicht isoliert nach einem einzelnen Wertansatz betrachtet. Neben der Ertragslage fließen Mietvertragslaufzeiten, Marktmieten, Leerstandsrisiken, Incentives, Liegenschaftszinssätze, Restnutzungsdauer und baulicher Zustand in die Bewertung ein. Ein stützendes Bewertungsverfahren und das Vier-Augen-Prinzip sorgen zusätzlich dafür, dass die Ergebnisse methodisch überprüft und fachlich abgesichert werden. Für Eigentümer, Investoren und Asset Manager entsteht dadurch eine Grundlage, die nicht nur intern gut aussieht, sondern auch gegenüber Banken, Käufern, Finanzamt oder Verhandlungspartnern nachvollziehbar bleibt. Genau dort zeigt sich der Unterschied zwischen einem Wert, der sich gut anfühlt, und einem Wert, der am Markt Bestand hat.

Sie möchten wissen, ob der angesetzte Wert Ihrer Gewerbeimmobilie auch am Markt Bestand hat? Welche Faktoren den Wert einer Gewerbeimmobilie bestimmen, zeigt der Ratgeber zur Gewerbeimmobilien-Bewertung von André Heid und der Heid Immobilien GmbH. Für eine belastbare Einschätzung Ihres konkreten Objekts wenden Sie sich an Heid Immobilienbewertung GmbH und lassen Sie sich unverbindlich beraten.

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