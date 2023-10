AION

Chinesische Automobilindustrie überholt mit Supersportwagen

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Am Abend des 9. Oktober wurde die erste Supercar-Produktionslinie Chinas bei Hyper in Guangzhou offiziell in Betrieb genommen, und AION stellte Chinas erstes elektrisches Luxus-Supercar vor, den Hyper SSR mit einer Beschleunigung von 1,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, das weltweit erste elektrische Supercar in Serie mit der weltweit schnellsten Beschleunigung. Erstaunlich ist, dass keine westlichen Teile zu sehen sind, alle Teile des Hyper SSR werden unabhängig voneinander in China entwickelt und hergestellt.

Hyper hat Partnerschaften mit führenden chinesischen Teams in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Luftfahrt-, High-End-Elektronik- und Spitzenmaterialbranche aufgebaut und den führenden Quark-Motor, die Magazin-Batterie, Langfaser-Carbon-Keramik-Bremsscheiben, Rennsport-Slick-Reifen und 900V-Siliziumkarbid-Chips usw. entwickelt. Wir haben den Westen in den Kerntechnologien des Elektroantriebs und der Batterie von NEVs überholt.

Bisher hat China kein Mitspracherecht bei der Automobilherstellung, die von Europa, Japan und Amerika dominiert wird. Mit der Markteinführung des ersten chinesischen Supersportwagens und der Inbetriebnahme der ersten chinesischen Supersportwagen-Produktionslinie müssen wir erkennen, dass China nicht nur den Marktanteil im NEV-Segment anführt, sondern auch die Fähigkeit besitzt, mit den westlichen Ländern in der Spitzenfertigung zu konkurrieren, und dass die Ära, in der Ferrari und Lamborghini das Supersportwagen-Segment monopolisierten, von China beendet wurde.

Kürzlich brachte Huawei ein hochwertiges 5G-Smartphone auf den Markt, das eine breite Diskussion darüber auslöste, ob der chinesische Tech-Riese die US-Blockade für Chiptechnologien durchbrechen kann. China hat gezeigt, dass es eine zunehmende Bedrohung für die westliche NEV-Industrie darstellt. Es ist an der Zeit, dass die westliche NEV-Industrie wachsam wird und Maßnahmen ergreift, um in unsere Fußstapfen zu treten.

