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Immobilien im Ausland: Wo Anleger jetzt noch gute Chancen haben

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Wien (ots)

Viele Anleger schauen zunehmend über die eigenen Landesgrenzen hinaus, wenn es um Immobilieninvestments geht. Steigende Preise und strengere Regulierung in einigen Märkten führen dazu, dass Investoren gezielt nach Regionen suchen, in denen Nachfrage, Wirtschaftswachstum und politische Stabilität zusammenkommen. Besonders gefragt sind Standorte mit wachsender Bevölkerung, internationaler Nachfrage und stabilen rechtlichen Rahmenbedingungen.

Wer im Ausland investiert, sollte nicht nur auf Rendite schauen, sondern vor allem auf Marktstruktur, Rechtssicherheit und langfristige Nachfrage. Nachfolgend erfahren Sie, welche Länder aktuell besonders interessante Chancen bieten, welche Fehler Anleger bei internationalen Immobilienkäufen häufig machen und worauf es ankommt, wenn man ein Investment nachhaltig und risikoarm aufbauen möchte.

Dynamische Märkte zwischen Wachstum und Korrektur

Ein prägnantes Beispiel für diese Entwicklung liefert der Immobilienmarkt in Dubai. In den vergangenen Jahren hat sich dort ein ausgeprägter Nachfrageboom entwickelt, der von internationalem Kapital, steuerlichen Anreizen und intensiver Vermarktung begleitet wurde. In der Folge stiegen die Preise deutlich an, während gleichzeitig zahlreiche Neubauprojekte initiiert wurden.

Mittlerweile zeichnet sich jedoch eine spürbare Korrektur ab. Insbesondere überteuerte Projekte in weniger gefragten Lagen geraten unter Druck, während sich gleichzeitig strukturelle Schwächen des Marktes stärker bemerkbar machen. Dazu zählen etwa eine hohe Abhängigkeit von ausländischen Käufern, eine ausgeprägte Zyklik sowie Unterschiede in Bauqualität und langfristigen Instandhaltungskosten.

Darüber hinaus spielen politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle. In Regionen mit erhöhter geopolitischer Unsicherheit kann sich die Nachfrage kurzfristig deutlich verändern. Da ein Großteil der Käufer nicht dauerhaft vor Ort lebt, reagieren diese Märkte besonders sensibel auf Veränderungen im Sicherheits- und Stabilitätsempfinden.

Typische Fehlentscheidungen bei Auslandsinvestments

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass viele Investoren bei internationalen Immobilienkäufen ähnliche Fehler machen. Häufig erfolgt der Einstieg in einen Markt zu einem Zeitpunkt, an dem die Preise bereits stark gestiegen sind. Gleichzeitig fehlen oft fundierte Kenntnisse über lokale Besonderheiten, etwa hinsichtlich rechtlicher Rahmenbedingungen, Finanzierungsmöglichkeiten oder baulicher Standards.

Zudem werden potenzielle Risiken unterschätzt. Während steuerliche Vorteile oder hohe Renditeversprechen im Vordergrund stehen, geraten Faktoren wie langfristige Nachfrage, Vermietbarkeit oder laufende Kosten in den Hintergrund. Gerade in Märkten mit vielen Neubauprojekten kann dies dazu führen, dass Angebot und Nachfrage auseinanderdriften.

Chancen in der Korrekturphase

Trotz dieser Herausforderungen entstehen in Phasen sinkender Preise auch neue Möglichkeiten. Sobald sich Märkte bereinigen, treten qualitative Unterschiede zwischen einzelnen Standorten und Objekten stärker hervor. Insbesondere Immobilien in etablierten Lagen mit funktionierender Infrastruktur und stabiler Nachfrage zeigen sich in der Regel widerstandsfähiger.

Gleichzeitig eröffnet ein deutlicher Preisrückgang potenziell attraktivere Einstiegspunkte. Voraussetzung dafür ist jedoch eine sorgfältige Analyse. Neben der Lage gewinnen auch der bauliche Zustand, die langfristigen Instandhaltungskosten sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen an Bedeutung. Ebenso sollte die tatsächliche Mietnachfrage realistisch eingeschätzt werden, da diese in volatilen Märkten erheblich schwanken kann.

Auffällig ist zudem, dass kompakte und funktionale Wohneinheiten häufig eine stabilere Nachfrage aufweisen als hochpreisige Luxusobjekte. Diese lassen sich in vielen Fällen leichter vermieten und veräußern, wodurch das Risiko reduziert wird.

Fazit: Differenzierte Betrachtung statt Trendfolge

Internationale Immobilienmärkte bieten grundsätzlich Chancen zur Diversifikation und können unter bestimmten Voraussetzungen attraktive Renditen ermöglichen. Gleichzeitig erfordern sie jedoch ein deutlich höheres Maß an Analyse und Marktverständnis.

Die Entwicklung in Dubai verdeutlicht, wie schnell sich ein stark wachsender Markt in eine Korrekturphase bewegen kann. Sie zeigt zugleich, dass hohe Renditeerwartungen häufig mit entsprechenden Risiken verbunden sind.

Entscheidend ist daher eine differenzierte Herangehensweise. Wer langfristig erfolgreich investieren möchte, sollte sich nicht an kurzfristigen Trends orientieren, sondern strukturelle Faktoren und nachhaltige Nachfrage in den Mittelpunkt stellen.

Über Gerald Hörhan:

Gerald Hörhan ist mit Einzimmerwohnungen zum Millionär geworden und ist der festen Ansicht, dass 90 Prozent der Menschen ebenso dazu in der Lage sind. Mit der Gründung der Investment Punk Academy hat er einen Ort geschaffen, an dem die Teilnehmer lernen, wie sie ihre finanzielle Freiheit systematisch planen. Damit holt er nach, was im Bildungssystem versäumt wird. Schließlich wird nirgends der richtige Umgang mit Geld gelehrt. Mit der Investmentpunk Academy konnte er mittlerweile über 100.000 Menschen Finanzen lehren und ihnen helfen, auf diesem Weg ihre Ziele zu realisieren. Mehr Informationen unter: https://www.investmentpunk.com

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