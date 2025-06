Investmentpunk Academy GmbH

Gerald Hörhan: Wie Millionäre denken – und warum du das auch solltest, wenn du Vermögen aufbauen willst

Sich ein Vermögen aufbauen und das Geld für sich arbeiten lassen: ein Traum, den viele Menschen hegen – jedoch meist ohne ihn zu verwirklichen. Gerald Hörhan, Gründer und Geschäftsführer der Investmentpunk Academy, hingegen hat ihn sich längst erfüllt. Jetzt gibt der Investment-Experte sein Wissen weiter und regt andere Menschen dazu an, sich ebenfalls ein Millionärs-Mindset anzueignen.

Noch nicht so lange ist es her, da konnte man sich mit einem geregelten Einkommen und durch gezieltes Sparen ein ordentliches finanzielles Polster aufbauen – bis hin zur finanziellen Unabhängigkeit. Doch die Zeiten haben sich geändert und das klassische Mittelstandsmodell hat ausgedient. Deshalb suchen viele Menschen nach neuen Lösungen und stehen klassischen Karrierewegen skeptisch gegenüber. "Immer öfter hört man, dass konsumkritische Berufstätige nach Wegen suchen, aus dem Hamsterrad auszubrechen", erklärt "Investmentpunk" Gerald Hörhan. Er hat sich mit seinem unkonventionellen Ansatz und seinem rockigen Image längst einen Namen gemacht.

"Klassische Glaubenssätze wie 'arbeite dich hoch' und 'lege jeden Monat eine bestimmte Summe beiseite' sind mittlerweile überholt. Um Wohlstand zu erreichen, muss sich zuerst die Denkweise ändern. Millionäre denken in Vermögenswerten, nicht in Ausgaben oder Statussymbolen", fügt er hinzu. Gerald Hörhan weiß, wovon er spricht. Schließlich hat der gebürtige Wiener Mathematik und Wirtschaft studiert und später unter anderem bei der Privatbank JPMorgan Chase & Co. in New York gearbeitet. 2010 wurde sein Buch "Investment Punk" veröffentlicht – der Startschuss zu einer neuen Karriere. Zum Mittelmaß zu gehören, war für Gerald Hörhan unterdessen nie eine Option: "Später habe ich bald erkannt, dass man als Angestellter in Sachen Vermögensaufbau schnell an seine Grenzen stößt."

Der Wechsel zur Praxis: Immobilieninvestor mit System

Noch immer glauben viele Menschen der Mittelschicht, Schulden seien ein integraler Bestandteil privater Investitionen, meint Gerald Hörhan: "Vorausschauendes Denken, Systematik und Geduld – daran geht nichts vorbei. Alles andere ist Quatsch!" Doch wie hat es Gerald Hörhan konkret zu Wohlstand gebracht? Laut eigener Angaben ist er parallel zum Beruf in den Immobilienmarkt eingestiegen. Was ihn dabei von anderen abhebt, ist der Blick über den Tellerrand – er hinterfragt und rebelliert. Und diese Rebellion trägt Früchte: Ein Portfolio mit mehr als 300 Immobilien hat er sich in der Zwischenzeit aufgebaut. Dabei verlässt sich Gerald Hörhan nur auf sich selbst: "Niemand wird dich retten – nur du selbst kannst dein Vermögen aufbauen."

Finanzielle Intelligenz statt Statussymbole

Das große Eigenheim bezeichnet Gerald Hörhan als "freiwilligen Weg in die Sklaverei". Als reines Statussymbol stehe es dem Vermögensaufbau nur im Weg. Dasselbe gilt für Luxusautos und andere teure Gegenstände, durch deren Erwerb viele Menschen in die Schuldenfalle tappen. Weniger konsumieren – so lautet daher Gerald Hörhans Motto: "Bereits mit einem Startkapital von nur 20.000 Euro kann man durchstarten". Und wenn man das nicht stemmen kann? Dann solle man zunächst den Gürtel enger schnallen und mehr arbeiten. Denn wer sich durch übermäßigen Konsum verschuldet, "sitzt im wirtschaftlichen Irrenhaus". Gerald Hörhan selbst ist durch Einzimmerwohnungen reich geworden. Er kauft unter Marktwert und vermietet die Wohnungen, was den Cashflow aufrechterhält.

Gedankenmodelle für den Mindset-Wandel

"Damit finanzielles Wachstum geschehen kann, muss ein Umdenken stattfinden", betont Gerald Hörhan. Demnach müssen passive Einkommensquellen genutzt werden, die rund um die Uhr Gewinn abwerfen. Sparsam zu leben lohnt sich, um des Sparen willens zu sparen jedoch nicht. Stattdessen sollte man in Immobilien, Aktien und unternehmerische Beteiligungen investieren. Hat man das Geld nur auf dem Konto liegen, arbeitet es schließlich nicht. Auch verweist Gerald Hörhan den Gedanken, es bedürfe bestimmter Fachkenntnisse, streng ins Reich der Fabeln. Akademische Titel seien letztendlich nur Startpunkte, die Verantwortung liege jedoch beim Anleger selbst.

Investmentpunk Academy: Wissen für jeden zugänglich machen

Die Investmentpunk Academy GmbH hat Gerald Hörhan vor allem deshalb gegründet, um anderen Menschen dabei zu helfen, finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit zu erreichen. "Ich predige dabei nur das, was ich auch selbst praktiziere", verrät er hierzu. Dass nicht alle über dieselben Ausgangsvoraussetzungen verfügen wie er selbst, ist dem "Investmentpunk" durchaus bewusst. Und genau hier kommt er als Mentor ins Spiel: Sein Angebot umfasst Online-Kurse, Vorträge, Seminare und Bücher.

