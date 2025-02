Investmentpunk Academy: Erfahrungsberichte aus der Dealmaking Masterclass mit Gerald Hörhan

Investmentpunk Academy GmbH

Finanzielle Freiheit, Wohlstand und Sicherheit scheinen für viele heute wie ein ferner Traum. Nicht so für Gerald Hörhan: Der Harvard-Absolvent hat durch geschickte Immobilien-Deals ein Multimillionenvermögen angehäuft und gibt sein Wissen an der Investmentpunk Academy und in mehreren Fachbüchern an Anleger weiter, die es ihm gleichtun wollen. Welche Ergebnisse dank der Dealmaking Masterclass möglich sind, erfahren Sie im Folgenden anhand zweier Erfahrungsberichte.

Die Angst vor dem finanziellen Abstieg greift aktuell überall um sich: Während die Medien ständig neue Wirtschaftskrisen prophezeien, sehen immer mehr Menschen ein, dass es nicht wie bisher weitergehen kann. Ein geregelter Job, so die Furcht vieler, wird nicht ausreichen, um den bisherigen Lebensstandard dauerhaft zu sichern. „Langfristig wird sich die Schere zwischen Gewinnern und Verlierern immer weiter auftun“, warnt Gerald Hörhan, Gründer der Investmentpunk Academy GmbH. „Wer nicht untergehen möchte, muss unweigerlich selbst aktiv werden, um sich abzusichern.“

„Doch entgegen vieler Meinungen ist der Aufbau eines soliden Vermögens gar nicht so kompliziert“, fährt Gerald Hörhan fort. Er weiß wovon er spricht: Schließlich investiert Gerald Hörhan seit 2005 selbst in Immobilien und hat es so innerhalb kurzer Zeit zum Multimillionär geschafft. Sein Wissen gibt er heute nicht nur in Form von mehreren Sachbüchern, sondern auch in seinen Trainings der Investmentpunk Academy an andere weiter, die sich ebenfalls ein Vermögen mit Immobilien aufbauen möchten. Eines davon ist die exklusive Dealmaking Masterclass, ein neunmonatiges Mentoring-Programm, das den Teilnehmern das Know-how von Profi-Investoren, Multimillionären und Ultra High Net Worth Individuals vermittelt. Gerald Hörhan erklärt dazu: „Indem wir Investoren den Kontakt mit Gleichgesinnten ermöglichen, vermitteln wir nicht nur Wissen – wir erleichtern auch den Austausch und das Networking zwischen den Gewinnern von heute und morgen!“ Dass dieser Ansatz funktioniert, wird durch zahlreiche Erfolgsgeschichten zufriedener Teilnehmer bestätigt. Welche Ergebnisse konkret möglich sind, erfahren Sie hier.

1. Erfolg durch Netzwerk und Wissen: Tanja Kerscher und ihr Erfolg als Immobilieninvestorin mit der Dealmaking Masterclass

Tanja Kerscher aus Dingolfing ist Angestellte bei BMW und Immobilieninvestorin: Den Weg ins Immobilienbusiness startete sie schon vor einigen Jahren allein, verfolgte dabei aber bereits die Podcasts und Webinare von Gerald Hörhan. Seine Inhalte und Expertise überzeugten sie schließlich, sich erstmals auch für die Dealmaking Masterclass anzumelden – eine Entscheidung, die sie nicht besser hätte treffen können.

Sie selbst sagt, dass sie sich im Alltag mit ihrem Immobiliengeschäft oft als Außenseiter fühle, dank Gerald Hörhan und der Investmentpunk Academy fühlt sie sich aber endlich angekommen. So hat ihr die Dealmaking Masterclass wertvolle Learnings mit auf den Weg gegeben: Zu den wichtigsten Erfahrungen zählen für sie die Lektionen zu Steuerstrategien und Geldbeschaffung. Was sie wirklich überzeugte, war jedoch der direkte Kontakt mit dem Team und das Gefühl von Gemeinsamkeit, das ihr als Investorin im Alltag oft fehlte. Es sei wie ein Sog, der einen einfach mitzieht. So bieten nicht nur die Masterclass-Veranstaltungen die perfekte Chance zum Austausch mit Gleichgesinnten und potenziellen Co-Investoren – auch Gerald Hörhan selbst sei ständig präsent, um auf Fragen einzugehen.

Inzwischen hat Tanja Kerscher zusätzlich zu ihrem bisherigen Portfolio ein Objekt mit acht Wohneinheiten erworben – eine Größenordnung, die sie zuvor nicht für möglich gehalten hätte. Für die nächste Masterclass hat sie sich bereits angemeldet, um ihr Know-how über Unternehmensstrukturen und andere Aspekte des Immobilien-Investments zu erweitern.

2. Von der Idee zur erfolgreichen Unternehmensgründung: Wie Benjamin Jakob mit der Dealmaking Masterclass neun Firmen im Kryptosektor aufbaute

Benjamin Jakob, Unternehmer im Kryptosektor, hatte sich bereits längere Zeit mit der Idee beschäftigt, eine eigene Firma zu gründen. Doch es fehlte der entscheidende Impuls, um diesen Schritt wirklich zu wagen. Die Dealmaking Masterclass war für ihn genau dieser Anstoß. Durch die Masterclass erweiterte er nicht nur sein Netzwerk, sondern erhielt auch wertvolle Impulse zu Themen wie Vertragsrecht und Deal-Strukturierung, die im Alltag oft vernachlässigt werden. Besonders beeindruckt hat ihn Gerald Hörhans Herangehensweise, die auf Details und präzise Ausführung setzt – ein Ansatz, den er inzwischen in seinem eigenen Unternehmen umsetzt.

Auch das Netzwerk, das er dort aufbaute, spielte eine zentrale Rolle in seiner Entwicklung. So berichtet er, dass ihm der Austausch mit Gleichgesinnten und die Unterstützung unter den Teilnehmern ermöglicht haben, nicht nur zwei, sondern insgesamt neun Unternehmen im Kryptobereich zu gründen. Für Benjamin Jakob war die Dealmaking Masterclass der Schlüssel zu seinem unternehmerischen Erfolg und ein wertvoller Meilenstein auf seinem Weg. Er empfiehlt die Dealmaking Masterclass daher uneingeschränkt jedem, der ernsthaft in seine Zukunft investieren und unternehmerische Strukturen erfolgreich aufbauen möchte.

Die Liste zufriedener und vor allem erfolgreicher Teilnehmer der Dealmaking Masterclass von Gerald Hörhan ließe sich beliebig erweitern. Doch eines steht am Ende unweigerlich fest: Wer ernsthaft in seine Zukunft investieren und seine unternehmerischen Ziele mit fundiertem Wissen, wertvollen Kontakten und konkreten Strategien verfolgen möchte, findet in der Dealmaking Masterclass eine unschätzbare Ressource für nachhaltigen Erfolg.

