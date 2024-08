Bijou Brigitte modische Accessoires AG

Große Schmuckstücke von Bijou Brigitte verschmelzen mit den Kreationen von Marcel Ostertag

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die neue Kollektion EDEN von Marcel Ostertag ist ganz verliebt in Perlen - natürlich von Bijou Brigitte! Mehrreihige Armbänder oder variantenreiche Perlenketten passen perfekt zu den innovativen Modellen. Auch GNTM-Model Armin Rausch trug zu einer Spitzen-Bermuda und Shirt ganz viel Perle. Glitzernder Strass und Perlen umschmeicheln die Broschen, mit denen Marcel Ostertag ein Pailletten-Top sowie einen Anzug veredelt hat. Breite, goldfarbene Armreifen, gerne auch als Trio getragen, begleiten edle Spitze. Für den Designer ist es wichtig "tragbaren Glamour zu erschaffen, der niemals out of fashion sein wird". Ein Ziel, das die neue Kollektion geschafft hat. Auf jeden Fall beim Berliner Publikum, das nach der Show begeistert applaudierte.

Kampagnenshooting

Zum ersten Mal war Bijou Brigitte in diesem Jahr auch beim aktuellen Kampagnenshooting des Berliner Designers vor Ort dabei. Inmitten von wilden Feldern und verwunschenen Waldlichtungen inszenierte Marcel Ostertag seine Kollektion EDEN und kombinierte seine Entwürfe aus feinsten Stoffen mit den angesagten Statement-Pieces der Saison.

Unikate

Die Zusammenarbeit von Bijou Brigitte mit Marcel Ostertag zeigt erneut das unvergleichliche Produktportfolio des Hamburger Modeschmuckkonzerns. Der Designer hat in den vergangenen Jahren einige Unikate mit Broschen von Bijou Brigitte geschaffen. In edlem Fuchsia und dunklem Kobaltblau strahlten die Blumenbroschen, die Marcel Ostertag für zwei einzigartige Croptops der Flowers in the Dark-Kollektion verwendete. In seiner Discoteca-Kollektion war ein roter Cashmere-Pullover voller glitzernder Schneeflocken-Pins ein echter Eyecatcher. Ob Pure Eleganz oder Statement-Pieces: Bijou Brigitte die Lovebrand für Fashionistas!

Aktuelle Informationen zu den neuesten Schmuck- und Accessoires-Trends

Alle Infos zu den neuen Must-haves und weitere Informationen finden akkreditierte Journalistinnen und Journalisten unter https://group.bijou-brigitte.com/de/presse. Sollten Sie noch nicht für den Pressebereich freigeschaltet sein, wenden Sie sich gern an uns.

Über Bijou Brigitte

Das börsennotierte Unternehmen aus Hamburg präsentiert in rund 900 Filialen und auch online unter www.bijou-brigitte.com die neusten Schmuck- und Accessoires-Trends. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.

Original-Content von: Bijou Brigitte modische Accessoires AG, übermittelt durch news aktuell