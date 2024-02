Bijou Brigitte modische Accessoires AG

Der Schmuck von Bijou Brigitte glänzt mit rebekka ruétz und Marcel Ostertag auf der Berliner Fashion Week

Die perfekte Symbiose von innovativem, edlem Design und funkelnden Schmuckstücken von Bijou Brigitte war auf den Modeschauen der Labels rebekka ruétz und Marcel Ostertag präsent.

Bijou Brigitte x Marcel Ostertag

Flower Power auf dem Catwalk! Opulente Blumenchoker in leuchtendem Grün und Pink von Bijou Brigitte und die exquisiten Designs von Marcel Ostertags Kollektion "Flower in the dark" waren das perfekte Match. In edlem Fuchsia und dunklem Kobaltblau strahlten die Blumenbroschen von Bijou Brigitte, die der Designer für zwei einzigartige Croptops verwendete. Auch beim Kampagnen-Shooting gab es dank Bijou Brigitte viel "Colour Infusion".

Die Kooperation mit Marcel Ostertag zeigte erneut die einzigartige Produktvielfalt von Bijou Brigitte. Jeder Style ist möglich, von cool bis exklusiv. Bijou Brigitte: eine echte Lovebrand!

Bijou Brigitte x rebekka ruétz

Die neue Kollektion "I AM the spirit within" spielte mit verschiedenen Texturen. Feste Stoffe, aus recycelten Sneakers gewonnen, bildeten mit zarter Spitze ein stylishes Team. Das eher dunkle Farbspektrum traf auf Polarweiß und Neongelb. Dazu kombinierte die Designerin perfekt silber- und goldfarbene Ketten und Ohrringe von Bijou Brigitte. Die Wirkung? Einfach kraftvoll und magisch.

Original-Content von: Bijou Brigitte modische Accessoires AG, übermittelt durch news aktuell