Investmentpunk Academy GmbH

Reich mit Einzimmer-Wohnungen - Gerald Hörhan verrät, wie er das geschafft hat

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

Als Normalverdiener ein Immobilienvermögen aufbauen, das finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit ermöglicht? "Der Investmentpunk" Gerald Hörhan weiß, wie das funktioniert. Als Gründer und Geschäftsführer der Investmentpunk Academy GmbH bringt er anderen Menschen die entscheidenden Fähigkeiten für den Aufbau eines soliden Vermögens bei. In diesem Artikel verrät der Finanzexperte, wie er mit Einzimmer-Wohnungen zum Multimillionär geworden ist und warum es jeder schaffen kann.

Die sicherste Anlagestrategie für den langfristigen Aufbau von Vermögen sind Immobilieninvestments. Ob zuverlässige Altersvorsorge, vorzeitiger Renteneintritt oder finanzielle Freiheit durch ein passives Nebeneinkommen - die Ziele sind verschieden, der Traum der meisten Menschen ist der gleiche: Eine Möglichkeit für soliden Vermögensaufbau für mehr Lebensqualität, Sicherheit und Unabhängigkeit. Doch weil das Immobiliengeschäft kompliziert ist, Immobilieninvestments viel Eigenkapital erfordern oder es ihnen schlichtweg an einer funktionierenden Strategie mangelt, wagen viele Menschen den Schritt in die Branche nicht. "Bei der aktuellen Inflation wird jeder, der sein Vermögen nicht aktiv vermehrt, zwangsläufig verarmen. Dabei ist der Aufbau eines soliden Vermögens gerade am Immobilienmarkt für jeden möglich", verrät Gerald Hörhan.

"Wer keine groben Fehler macht, kann gar nicht verhindern, mit kleinen Einzimmer-Wohnungen zum Millionär zu werden", fährt der Gründer und Geschäftsführer der Investmentpunk Academy GmbH, die als führende deutschsprachige Ausbildungsplattform im Bereich Finanzen gilt, fort. Nachdem er sein Studium in Harvard mit Auszeichnung abgeschlossen hatte, war Gerald Hörhan als Investmentbanker für J.P. Morgan und McKinsey tätig, bis er 2005 beschloss, selbst in Immobilien zu investieren. Mit seiner besonderen Strategie, die auf regelmäßigen Investments in kleine Einzimmer-Wohnungen basiert, ist er innerhalb kürzester Zeit zum Multimillionär geworden. Der Investmentpunk, wie er von den Medien seit Veröffentlichung seines gleichnamigen Buches genannt wird, ist davon überzeugt, dass jeder Mensch mit Fleiß, Disziplin und seiner Anlagestrategie zum Millionär werden kann.

Wie jeder mit Einzimmer-Wohnungen zum Millionär werden kann

Die Strategie von Gerald Hörhan funktioniert folgendermaßen: Wer es schafft, jedes Jahr 15.000 oder 20.000 Euro auf die Seite zu legen, kauft davon kleine Einzimmer-Wohnungen in vernünftigen Lagen. Bestenfalls kommt dadurch jedes Jahr eine Wohneinheit dazu, die eine durchschnittliche monatliche Nettomiete von 400 Euro einbringt. "Die Mieteinkünfte von knapp 5.000 Euro im Jahr sind sowohl inflationsgeschützt als auch steuerlich effizient, weil Ausgaben und Abschreibungen abgesetzt werden können", erklärt Gerald Hörhan. Ist die Wohnung schließlich abbezahlt, entfällt die Kreditrate und es wird Vermögen durch die monatlichen Mieteinkünfte aufgebaut.

"Wer das jedes Jahr macht, verfügt nach zehn Jahren über zehn Wohneinheiten mit einer Nettomiete von 50.000 Euro", fährt der Finanzexperte fort. Wenn die Wohneinheiten nach 25 Jahren abbezahlt sind und jede etwa 100.000 Euro wert ist, ist bereits ein Vermögen von einer Million Euro aufgebaut worden. "Dieses Beispiel zeigt, dass die Methode garantiert zu finanzieller Unabhängigkeit und Freiheit führt - je früher man beginnt, desto früher ist das Ziel erreicht", so Gerald Hörhan. Unabhängig vom Bildungsstand und Wohnort kann sich die Erfolgsmethode jeder zu Nutze machen, der bereit ist, fleißig zu sein und Zeit zu investieren, denn aufgrund der großen Steuervorteile steht sie auch Normalverdienern offen.

Investmentpunk Academy GmbH: Finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit durch solide Anlagestrategien

"Wer das Geschäft erlernt, solide wirtschaftet und die Strategie über mehrere Jahre durchzieht, der befindet sich auf dem direkten Weg zum Millionär", verspricht Gerald Hörhan, der mit seinen mittlerweile 250 Wohneinheiten selbst ein passives Einkommen im siebenstelligen Bereich generiert. Nach welchen Kriterien er sein Immobilienportfolio erweitert, verrät der Experte in einem kostenlosen Webinar. Wer die Fähigkeiten und Strategien zum nachhaltigen Aufbau eines soliden Vermögens von Grund auf erlernen will, kann sich das Expertenwissen von Gerald Hörhan in den Kursen der Investmentpunk Academy GmbH aneignen, die schon mehr 42.000 Menschen auf ihrem Weg in die finanzielle Freiheit unterstützt hat.

Sie wünschen sich Unabhängigkeit, Freiheit und Wohlstand sowie einen sorgenfreien Blick in die Zukunft - alles auf Basis von Immobilienvermögen? Dann melden Sie sich jetzt bei Gerald Hörhahn von der Investmentpunk Academy GmbH!

Original-Content von: Investmentpunk Academy GmbH, übermittelt durch news aktuell