baron mobility service GmbH

Gesundheit auf zwei Rädern: mein-dienstrad.de bringt frischen Wind in den Arbeitsalltag

Oldenburg (ots)

Das schöne Frühlingswetter und die ersten Sonnenstrahlen wecken bei vielen Menschen die Lust, sich an der frischen Luft zu bewegen. Vor allem das Fahrradfahren steht hoch im Kurs, da es sich problemlos in den Alltag integrieren lässt. Der Frühling als Start in die Fahrradsaison ist somit auch die perfekte Gelegenheit für Arbeitgebende, ein Fahrrad-Leasing-Programm als attraktiven Mitarbeiter-Benefit im Unternehmen einzuführen. Das Dienstrad ist eine der beliebtesten Maßnahmen innerhalb des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM), das nicht nur die körperliche und mentale Gesundheit der Mitarbeitenden fördert, sondern von dem auch die Arbeitgebenden profitieren. Ob KMU, Kommunen, Konzern - anlässlich des Weltgesundheitstages im April 2024 erläutert mein-dienstrad.de die Vorteile des Dienstrad-Leasings.

Mitarbeiter-Benefit mit Gesundheitsbooster

Das Leasing von Diensträdern bietet eine Win-win-Situation für Arbeitgebende und Arbeitnehmende. Mitarbeitende erhalten die Möglichkeit, auf eine neue und gesunde Art zu pendeln. Die regelmäßige Bewegung bei Wind und Wetter stärkt das Immunsystem und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten. Zudem trägt Radfahren zur Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems bei und kann das Risiko für Herzerkrankungen signifikant senken. Regelmäßiges Radeln trainiert aber nicht nur Herz und Lunge, sondern ebenfalls verschiedene Muskelgruppen, insbesondere die Beine, das Gesäß und die Rumpfmuskulatur. Darüber hinaus fördert es die Durchblutung des Gehirns, was sich positiv auf die geistige Leistungsfähigkeit und Konzentration auswirkt. Aber nicht allein der Körper profitiert vom Radfahren, auch das mentale Wohlbefinden. Es kann dabei helfen, Stress abzubauen und die Schlafqualität zu verbessern. Wer regelmäßig in die Pedale tritt, ist meist ausgeruhter und stressresistenter. Nicht zuletzt ist das Radeln ein ausgezeichneter Ausgleich zu sitzenden Tätigkeiten am Schreibtisch, insofern es den Rücken trainiert und zur allgemeinen Beweglichkeit beiträgt.

Das Fahrrad-Leasing bietet neben den gesundheitsfördernden Effekten für die Mitarbeitenden eine Reihe weiterer Vorteile, wie etwa die Steigerung ihrer Arbeitszufriedenheit und Produktivität. Langfristig führt dies zu einer Senkung der Fehlzeiten und einer Erhaltung der Arbeitsleistung auch im fortschreitenden Alter der Belegschaft. Indem Unternehmen das Dienstrad-Leasing als Zusatzangebot einführen, können sie zugleich ihre Arbeitgeber-Attraktivität steigern und zeigen, dass ihnen die Gesundheit ihrer Belegschaft wichtig ist.

Rundum-Sorglos-Paket von mein-dienstrad.de

Die Umsetzung des Dienstrad-Leasings mit mein-dienstrad.de ist für Arbeitgebende kostenneutral und beinhaltet umfassende Serviceleistungen. Die Überlassung des Dienstfahrrads erfolgt in der Regel über eine Gehaltsumwandlung, bei der eine monatliche Nutzungsrate für das Dienstrad vom Bruttogehalt des Angestellten abgezogen wird. Diese Methode bietet steuerliche Vorteile, da der Abzug vor Versteuerung des Gehalts erfolgt. Zugleich ist das Fahrrad-Leasing bis zu 40 Prozent günstiger im Vergleich zu einem Direktkauf. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Dienstrad als Gehaltsextra anzubieten, etwas als Bonus oder Alternative zur Gehaltserhöhung. In diesem Fall übernimmt der Arbeitgebende die komplette Leasingrate.

Dank des Online-Portals, das mein-dienstrad.de zur Verfügung stellt und das individuell auf jedes Unternehmen zugeschnitten ist, erfolgt die Abwicklung des Dienstrad-Leasings volldigital und unkompliziert. Mit dem Portal können Unternehmen ihren Fuhrpark effektiv verwalten und jederzeit alle wichtigen Details einsehen und Daten z.B. für die Buchhaltung exportieren. Der Rundum-Sorglos-Service von mein-dienstrad.de umfasst des Weiteren eine Vollkaskoversicherung, die Diebstahl, Vandalismus und Unfallschäden abdeckt, sowie verschiedene Wartungspakete, die regelmäßige Inspektionen und Reparaturen einschließen. So wird sichergestellt, dass die Bikes stets in einem optimalen Zustand sind. Ein zusätzlicher Arbeitgeberschutz sichert bei Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit oder Kündigung des Mitarbeitenden ab. Auf diese Weise hält mein-dienstrad.de Arbeitgebenden den Rücken frei, die nicht nur selbst von den Vorteilen des Dienstrad-Leasings profitieren, sondern so auch die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden fördern und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Über mein-dienstrad.de:

mein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen. www.mein-dienstrad.de

