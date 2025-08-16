Vantage Foundation

Vantage Foundation kooperiert mit Blue Dragon Children's Foundation zum Schutz von Kindern und zur Prävention von Menschenhandel

Hanoi, Vietnam (ots/PRNewswire)

Die Vantage Foundation hat ihr Engagement für den Kinderschutz durch die Blue Dragon Children's Foundation in Vietnam verstärkt. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Rettung von Kindern vor Menschenhandel und Ausbeutung und bietet ihnen Sicherheit, Bildung und einen Weg in eine bessere Zukunft.

Blue Dragon ist weithin für seinen ganzheitlichen Ansatz bekannt: Kinder aus gefährlichen Situationen zu retten, ihnen langfristige Unterstützung zu bieten und durch Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit Menschenhandel zu verhindern. Viele gefährdete Jugendliche kommen aus ländlichen Gebieten und suchen Arbeit in den Städten, wo sie besonders anfällig für die falschen Versprechungen von Menschenhändlern sind. Blue Dragon arbeitet mit Schulen und Gemeinschaften zusammen, um Kinder in der Schule zu halten, sie durch Aufklärung vor Menschenhandel zu schützen und Familien zu befähigen, ihre Kinder zu schützen.

„Menschenhändler nutzen Hoffnungen aus", sagt Michael Brosowski, Gründer von Blue Dragon. „Wenn Familien informiert sind, wird diese Hoffnung zur Stärke, nicht zur Schwäche."

Bei einem kürzlichen Besuch des Blue Dragon-Zentrums in Hanoi hatten die Freiwilligen der Vantage Foundation direkten Kontakt zu den Kindern und Mitarbeitern. Das Team half bei der Zubereitung von Mahlzeiten und teilte diese mit den Kindern des Zentrums, wodurch Momente der Freude, Ermutigung und Verbundenheit geschaffen wurden.

„Diese Momente erinnern uns daran, dass Heilung oft mit etwas so Einfachem wie einer gemeinsamen Mahlzeit und einem freundlichen Wort beginnt", berichtet Steven Xie, Executive Director der Vantage Foundation.

Neben den Rettungsmaßnahmen bietet Blue Dragon Obdachlosen und unterprivilegierten Kindern eine kostenlose Ausbildung an, um ihnen zu helfen, ihren akademischen Rückstand aufzuholen und sich wieder in die normale Schule zu integrieren. Die Vantage Foundation unterstützt die Ausweitung dieser Programme, damit mehr Kinder Zugang zu Sicherheit, Bildung und langfristiger Unterstützung erhalten.

„Wir glauben, dass ein dauerhafter Wandel mit Würde und Chancen beginnt", fügt Steven Xie hinzu. „Der ganzheitliche, auf den Menschen ausgerichtete Ansatz von Blue Dragon ist sehr inspirierend, und wir fühlen uns geehrt, unseren Beitrag dazu leisten zu dürfen."

Mit dieser Zusammenarbeit bekräftigt die Vantage Foundation ihr Engagement für den Schutz gefährdeter Kinder, die Verhinderung des Menschenhandels und den Aufbau sicherer Gemeinschaften. Die Partnerschaft spiegelt die gemeinsame Vision wider: Jedes Kind muss die Chance haben, ohne Ausbeutung aufzuwachsen, und die Mittel und Möglichkeiten haben, sich frei zu entfalten.

Informationen zur Vantage Foundation

Die Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023 im McLaren Technology Centre im Vereinigten Königreich gegründet wurde. Die Stiftung hat sich mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammengetan, darunter Grab Indonesia, die iREDE Foundation in Nigeria, Teach for Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien, um wirkungsvolle soziale Initiativen zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie auf www.vantage.foundation

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2751262/Vantage_Foundation_Partners_Blue_Dragon_Children_s_Foundation_Protect_Children_Prevent.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-foundation-kooperiert-mit-blue-dragon-childrens-foundation-zum-schutz-von-kindern-und-zur-pravention-von-menschenhandel-302531434.html

Original-Content von: Vantage Foundation, übermittelt durch news aktuell