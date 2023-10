Carly

Goodbye Vampire Drain: Diagnose-App Carly löst Tesla-Problem der Batterieentleerung

München

Carly OBD-Adapter identifiziert erstmals Fehler in der Fahrzeug-Technik, die zur passiven Batterie-Entladung beim Tesla führen.

Vampire Drain: Akkuverlust beim Tesla besonders hoch im Vergleich zu anderen E-Autos.

Halter:innen können Probleme über die Carly-App selbst beheben und erhalten die Kontrolle über ihr Fahrzeug zurück.

Fahrer:innen von Elektroautos kennen dieses böse Erwachen: Beim Starten des Autos ist der Akku-Ladestand plötzlich viel niedriger als erwartet. Die Batterie hat sich im Ruhezustand des Wagens um einige Prozent entladen. Vor allem Tesla-Fahrer:innen fluchen über die passive Batterieentleerung, die sie auch als "Vampire Drain" (dt. etwa "Aussagen durch einen Vampir") bezeichnen. Denn beim Tesla ist der Akkuverlust im Vergleich zu anderen E-Autos besonders hoch. Mit den sinkenden Temperaturen in Herbst und Winter wird sich das Problem noch verstärken, denn neben einer längeren Standzeit verursachen auch niedrige Temperaturen eine schnellere Batterieentladung.

Darüber hinaus führen unentdeckte Fehler in der Fahrzeugtechnik zum Batterieverlust während Ruhezeiten. Diese aufzudecken und zu beheben, das leistet erstmals Carly mit der neuen Funktion seiner Auto-Diagnose-App. Der Carly Vampire Drain Check wurde speziell für Tesla-Modelle entwickelt. Ein OBD-Adapter, der mit dem Fahrzeug verbunden wird, analysiert innerhalb von 24 Stunden die elektronischen Vorgänge im Tesla und identifiziert die Batterie-Vampire. Die Ergebnisse werden an die dazugehörige App ausgespielt: Hier finden Fahrer:innen Hinweise und Tipps, um den Energieverlust zu stoppen. Avid Avini, Mitgründer und CEO von Carly: "Wenn ein E-Auto schläft, gibt es keinen validen, technischen Grund, dass so viel Strom im Ruhezustand verbraucht wird. Ein wenig Strom ist völlig normal. Während der Analyse mit unserem OBD-Adapter beobachten wir 24 Stunden lang, was im Fahrzeug passiert: Ist es wach? Schläft es ordnungsgemäß ein? Wir haben eine Lösung entwickelt, die über verschiedene Indikatoren feststellen kann, ob und aus welchen Gründen das Fahrzeug Strom im Ruhemodus verbraucht. Diese Ursachen können Halter:innen über die Carly-App anschließend selbst beheben. Der Carly Vampire Drain Check ist die erste technische Lösung gegen die Batterieentleerung in Tesla-Fahrzeugen. Sie gibt Fahrer:innen die Kontrolle über ihr E-Auto zurück."

Die Analyse der Batteriedaten können die Halter:innen mit dem Carly-Adapter selbst durchführen, auf die Elektronik ihres Fahrzeugs zugreifen und hier Fehler beheben. Auswirkungen auf die Gewährleistung des Fahrzeugs hat das nicht. Der Vampire Drain Check funktioniert mit jedem Carly OBD-Adapter in Kombination mit der App für iOS und Android. Nutzer:innen erwerben die Lizenz für die Marke Tesla. Sie enthält den Batterie-Check und die entsprechende Diagnose-Funktion. Das Paket kostet 64,89 Euro pro Jahr. Die Vampire-Drain-Lösung von Carly gibt es seit Oktober im Online-Shop auf www.mycarly.com.

