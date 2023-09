ZDF

ZDF überträgt das WM-Finale der deutschen Basketballer

Mainz

Erster WM-Finaleinzug der deutschen Basketball-Nationalmannschaft und größter Erfolg seit dem dritten Platz bei der WM 2002: Am Sonntag, 10. September 2023, 14.40 Uhr, ist das WM-Finale zwischen Deutschland und Serbien live im ZDF zu sehen. "sportstudio live" geht ab 14.15 Uhr direkt im Anschluss an den "ZDF-Fernsehgarten" auf Sendung. Sven Voss moderiert, als Live-Kommentator ist Daniel Pinschower im Einsatz. Als Experte ist Basketballer Bastian Doreth dabei.

ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland können den größten Erfolg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft am Sonntag live im ZDF miterleben. Wir freuen uns, diesen krönenden Abschluss der WM live zu übertragen. Möglich gemacht hat dies unter anderem die Kooperationsbereitschaft des Inhabers der deutschen Übertragungsrechte für die Basketball-WM."

Im Halbfinale hatte sich das DBB-Team von Bundestrainer Gordon Herbert gegen den Topfavoriten aus den USA mit den NBA-Stars um Anthony Edwards durchgesetzt. Bereits mit dem Halbfinaleinzug hatte sich Deutschland vorzeitig für Olympia 2024 in Paris qualifiziert.

Über die Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der laufenden WM berichtete das ZDF bisher in Zusammenfassungen und Nachrichtenbeiträgen auf den verschiedenen Ausspielwegen. Bei "sportstudio live" im ZDF ist nun der krönende Abschluss des Turniers zu sehen, das in Japan, auf den Philippinen und in Indonesien ausgetragen wurde.

Die Deutsche Telekom ist Inhaber der Übertragungsrechte von der Basketball-WM für Deutschland und hat bisher sämtliche Spiele des Turniers übertragen. Auch das Finale am Sonntag wird von MagentaSport live gezeigt.

