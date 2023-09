ZDF

St. Pauli intensiv: ZDF-Team für vier Wochen im Hamburger Kiez

Mit den Menschen ins Gespräch kommen, die auf St. Pauli leben oder arbeiten – mit denen, die schon lange in diesem vielfältigen Hamburger Stadtteil ansässig sind, wie mit den jungen Leuten, die es erst jetzt in eine WG auf den Kiez zieht. Für das Bürgerprojekt "ZDF in" ist ab Montag, 11. September 2023, ein ZDF-Team für vier Wochen auf St. Pauli und taucht ins Stadtteilleben ein. St. Pauli als kultureller Treffpunkt rückt dabei ebenso in den Fokus wie die Situation der Obdachlosen und sozialen Verlierer im Kiez. Wie erleben die Bürgerinnen und Bürger ihr St. Pauli zwischen "Großer Freiheit" und Landungsbrücken, zwischen Drogenkriminalität, Prostitution und den Ordnungshütern der legendären Davidwache? Auf St. Pauli sind ZDF-Reporter Ralf Zimmermann von Siefart sowie Kamerafrau und Cutterin Karen Hinkelmann bis 6. Oktober 2023 präsent und berichten von dort für aktuelle ZDF-Sendungen wie "drehscheibe", "Volle Kanne – Service täglich", "Länderspiegel", "ZDF-Morgenmagazin", "ZDF-Mittagsmagazin" und für das Online-Nachrichtenangebot ZDFheute. Themenvorschläge für die Berichterstattung aus St. Pauli können per E-Mail gesendet werden an: zdfin@zdf.de. Ralf Zimmermann von Siefart und Karen Hinkelmann hatten bereits 2020 für das ZDF-Bürgerprojekt vier Wochen aus Hamburg-Finkenwerder berichtet. Ralf Zimmermann von Siefart, Jahrgang 1958, leitet seit 2016 das ZDF-Landesstudio in Hamburg. Zuvor war er Chef vom Dienst der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles (2007 bis 2016) und Korrespondent im ZDF-Studio in London. Der gebürtige Hannoveraner hatte nach einer ersten Station als ZDF-Reporter im Landesstudio Mecklenburg-Vorpommern Anfang der 1990er-Jahre ab 1997 in der ZDF-Hauptredaktion Innenpolitik gearbeitet, unter anderem als Moderator beim "Länderspiegel", anschließend als Moderator und stellvertretender Redaktionsleiter des Magazins "Kennzeichen D". Karen Hinkelmann, Jahrgang 1979, ist seit 2001 als Kamerafrau und Cutterin im ZDF-Landesstudio in Hamburg tätig und war zudem schon in den ZDF-Studios in Singapur und New York im Einsatz. Das ZDF-Bürgerprojekt seit Mai 2018 Für das ZDF-Bürgerprojekt war erstmals im Mai 2018 ein ZDF-Reporterteam vier Wochen lang ununterbrochen in einer Stadt präsent und nahm dort am Alltagsleben teil. "ZDF in St. Pauli" ist die 26. Auflage dieses Projekts. Zuletzt war im Juli 2023 ein ZDF-Team für vier Wochen in Rostock, im April/Mai 2023 eines in Chemnitz und im März 2023 eines in Emden. 2022 waren ZDF-Teams vier Wochen lang im Ahrtal, in Deggendorf, in Friedrichshafen und in Bremerhaven. 2021 war "ZDF in" präsent in Hildesheim, Frankfurt/Oder, Naumburg und Rureifel. 2020 berichtete "ZDF in" aus Homburg, Hamburg-Finkenwerder, Rüdesheim, Kulmbach, Husum und Greifswald. 2019 kam "ZDF in“ aus Kaiserslautern, Altenburg, Wilhelmshaven, Weißwasser und Stendal. 2018 war "ZDF in" vor Ort in Bottrop, Mannheim und Cottbus. Kontakt Bei Fragen zum ZDF-Bürgerprojekt "ZDF in" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zu "ZDF in St. Pauli" erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Hier finden Sie das Bürgerprojekt "ZDF in" auf ZDFheute. ZDF-Landesstudio Hamburg bei X (Twiter): @ZDFhamburg.

