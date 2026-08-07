Münch Energie

Presseeinladung: Einweihung des größten Batteriespeicher Deutschlands - mit Ministerpräsident Sven Schulze, 13.8. in Leuna/Krumpa

Leuna/Krumpa (ots)

Am 13. August 2026 weiht Münch Energie gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, den derzeit größten in Betrieb befindlichen, Batteriespeicherverbund Deutschlands ein. Der Speichercluster bei Leuna/Krumpa (Saalekreis) verfügt über eine Leistung von 250 Megawatt, eine Speicherkapazität von rund 500 Megawattstunden und wird noch in diesem Jahr auf bis zu 800 Megawattstunden wachsen.

Wann: Donnerstag, 13. August 2026, ab 12:30 Uhr

Wo: Batteriespeicherverbund Leuna/Krumpa, 06217 Merseburg

Vor Ort stehen neben Mario Münch (Gründer/Inhaber Münch Energie) und Ministerpräsident Sven Schulze weitere verantwortliche Personen der Münch Gruppe aus den Bereichen Innovation, Infrastruktur und Hybride Netznutzung für Auskünfte zur Verfügung.

Anmeldung: Wir bitten um Akkreditierung bis zum 06. August 2026 unter m.schinner@muench-energie.de.

Über Münch Energie

Münch Energie ist ein inhabergeführtes Energieunternehmen und einer der größten dezentralen Energieversorger Deutschlands. Seit mehr als 20 Jahren verbindet das Unternehmen erneuerbare Erzeugung, Netzinfrastruktur und Speicher zu integrierten Energiesystemen, von der Projektentwicklung über den Bau eigener Umspannwerke bis zum Betrieb. Über den eigenen regionalen Stromanbieter grüüün, Direktbelieferung von Industriekunden und Bürgerstromtarife kommt die Wertschöpfung direkt in den Regionen an

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