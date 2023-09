PANARIAGROUP

Vertrag über die Übernahme der wichtigsten Assets der Steuler Fliesengruppe GmbH durch Panariagroup unterzeichnet

Fiorano Modenese, Italien (ots/PRNewswire)

Panariagroup übernimmt das Werk Leisnig und alle Marken der traditionsreichen deutschen Firmengruppe für Keramikbeläge, das Vertriebsnetz sowie die Fertigwaren-Lagerbestände. Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Panariagroup auch das Verwaltungspersonal und die Mitarbeitenden anderer Abteilungen. Die Steuler Fliesengruppe erzielte 2022 in Deutschland, Österreich, in den Niederlanden und in der Schweiz einen Umsatz in Höhe von 136 Millionen Euro.

Emilio Mussini, Präsident von Panariagroup, erklärte dazu: „Die Übernahme dieser Assets der Steuler Fliesengruppe erfolgt aufgrund unserer strategischen Entscheidung für den Ausbau unserer Präsenz am deutschen Markt. Wir arbeiten seit langem gut mit der traditionsreichen Fliesengruppe zusammen und wollen die Marken Steuler, Grohn, Kerateam und Nordceram nicht nur fortführen, sondern diese auch am internationalen Markt noch weiter stärken. Der Vorgang entspricht unseren auf einem soliden Businessplan basieren Wachstumszielen, die wir durch den Ausbau des Werks Leisnig, die Förderung der übernommenen Ressourcen sowie durch direkte Einbeziehung der örtlichen Lieferanten und Partner umzusetzen beabsichtigen."

„Dank der Nähe zu den Rohstoffproduzenten und einem bereits im Land tätigen Vertriebsnetz - fährt Mussini fort - gehen wir davon aus, das Werk Leisnig sowie die weiteren, übernommenen Assets zu einem strategischen Knotenpunkt für die weitere Entwicklung unserer Geschäftstätigkeit in Europa machen zu können. Durch den heutigen Abschluss und eine Diversifikation der Vertriebskanäle der übernommenen Firmengruppe sowie mit produktionstechnischen Synergien unserer anderen europäischen Geschäftseinheiten werden wir Panariagroup zu einem der Hauptplayer an den deutschsprachigen Märkten machen."

Die Akquisition bedarf nur noch der Genehmigung des deutschen Kartellamts, welche binnen 4 Wochen erwartet wird.

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ist ein italienischer, multinationaler Konzern und Weltmarktführer im Bereich Herstellung und Vertrieb keramischer Wand- und Bodenbeläge im Premium-Segment. Mit beinahe 2.000 Mitarbeitern, mehr als 10.000 Fachkunden und 8 Produktionsstätten (3 in Italien, 3 in Portugal, 1 in Deutschland und 1 in den USA) ist Panariagroup in der Branche ein wichtiger Bezugspunkt. Der Vertrieb erfolgt zu mehr als 80 % an den ausländischen Märkten.

Als Spezialist für die Herstellung von Feinsteinzeug und laminiertem Feinsteinzeug bietet Panariagroup über seine eigenen Handelsmarken (Panaria Ceramica, Lea Ceramica, Cotto D'Este, Blustyle und Maxa in Italien, Margres, Love Tiles und Gresart in Portugal, Steuler, Grohn, Kerateam, Nordceram in Deutschland, Florida Tile in den USA sowie die indische Marke Bellissimo) qualitativ hochwertige Lösungen für jeden Bedarf im privaten, gewerblichen und öffentlichen Bauwesen an.

Panariagroup ist ein Unternehmen von internationaler Dimension mit Produktionsstätten in Italien, Portugal, Deutschland, den Vereinigten Staaten und Indien, und exportiert über ein ausgedehntes, engmaschiges Vertriebsnetz in mehr als 130 Länder der Welt.

