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EXIT x Electric Sunday: Internationale elektronische Musik in Hannover als immersives Erlebnis

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Hannover (ots)

Kölsch, Brina Knauss und Henrik Schwarz live: Am Freitag, 30. Oktober 2026, präsentieren EXIT und Electric Sunday erstmals eine gemeinsame Boutique Electronic Experience im ikonischen Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (HCC) - veranstaltet von der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG). Drei international renommierte Künstler der elektronischen Musik treffen dabei auf eine der außergewöhnlichsten Veranstaltungslocations Deutschlands. Das Event verwandelt den historischen Veranstaltungssaal in einen besonderen Ort für elektronische Musik: Licht, Visuals, Sound und Architektur verschmelzen zu einer außergewöhnlichen Inszenierung. Die monumentale Kuppel wird dabei zum Bestandteil eines immersiven Erlebnisses, das weit über den klassischen Clubabend hinausgeht.

EXIT x Electric Sunday findet am 30. Oktober 2026 im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (HCC) statt. Einlass ist ab 21 Uhr. Tickets sind ab 35 Euro zzgl. VVK ab sofort buchbar hier.

Internationales Line-up

Rune Reilly Kölsch gehört zu den international erfolgreichsten Künstlern der elektronischen Musik. Der dänische DJ und Produzent steht für emotionale Melodien, treibende Energie und atmosphärische Sets. Seine Auftritte führen ihn auf die größten Festivals und in renommierte Clubs weltweit - zuletzt im Juli 2026 auf die Mainstage des Tomorrowland.

Brina Knauss zählt zu den international gefragten Künstlerinnen im Bereich Melodic House und Techno. Die Slowenin verbindet emotionale Melodien mit hypnotischen Sounds und präziser elektronischer Ästhetik. Auftritte bei Tomorrowland, Awakenings, Afterlife und im [UNVRS] auf Ibiza sowie Releases bei ZAMNA Records und Cercle unterstreichen ihre internationale Präsenz.

Henrik Schwarz LIVE steht für elektronische Musik mit Einflüssen aus Jazz, Soul und Klassik. Seit mehr als zwei Jahrzehnten verbindet der deutsche Produzent House und Techno mit Improvisation und Konzertästhetik. Im Kuppelsaal ist er nicht im DJ-Set, sondern live zu erleben - ein besonderes Format für einen besonderen Raum.

Mehr Informationen unter www.hvg-events.de/electric-sunday

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