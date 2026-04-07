Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr

Neue Publikation: Technikwissen und Wissenstechniken. Militär, Wissen und Technik seit der Hochmoderne

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Potsdam (ots)

Technik war und ist eine zentrale Triebkraft militärischer Transformation. Der Blick der Forschung war jedoch lange auf Rüstung, Forschung und Entwicklung beschränkt. Dieses Buch wählt einen anderen Ansatz - es rückt die Kategorie Wissen ins Zentrum: das Wissen über Technik und Techniken des Wissens im militärischen Kontext.

Unter den Leitbegriffen Technikwissen und Wissenstechniken untersuchen die Beiträge des Bandes Wissensformen der Militärtechnik in ihren Verschränkungen in deutschen Streitkräften seit dem späten 19. Jahrhundert. Das Buch ermöglicht ein neues Verständnis dafür, wie Militär nicht nur Technik nutzt, sondern aktiv Wissensordnungen produziert. So eröffnen sich neue sozial- und geschichtswissenschaftliche Perspektiven auf die Verflechtung von Technik, Wissen, Militär und Krieg.

Das Buch

Der von Christian Kehrt, Markus Pöhlmann und Frank Reichherzer herausgegebene Band versammelt 15 Beiträge, die epochal und thematisch ein breites Feld beleuchten: vom Kriegsschiffbau Mitte des 19. Jahrhunderts über die "Dicke Bertha" im Ersten Weltkrieg bis zum Computereinsatz bei Nachrichtendiensten in den 1970er-Jahren und von der Kartografie im Deutschen Kaiserreich über Technikspionage im Zweiten Weltkrieg bis zu Visionen über Kybernetik in der NATO. Eine Auswahlbibliografie ermöglicht einen Einstieg in das Feld von Wissen, Technik und Militär.

Angaben zum Buch

Technikwissen und Wissenstechniken. Konstellationen von Militär, Wissen und Technik seit der Hochmoderne. Hrsg. im Auftrag der Technischen Universität Braunschweig und des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr von Christian Kehrt, Markus Pöhlmann und Frank Reichherzer. Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg 2026 (= Beiträge zur Militärgeschichte, 85), 310 Seiten, 39,95 EUR, ISBN 978-3-11-138052-0; E-Book im EPUB-Format: 39,95 Euro, ISBN 978-3-11-138116-9

Weitere Informationen zum Buch finden sie auf der Website des ZMSBw.

Original-Content von: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuell