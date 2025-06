OneOdio

OneOdio stellt den Focus A6 vor: Neueste ANC-Kopfhörer mit CNC-gefrästen CD-Mustern aus einer Aluminiumlegierung in Luftfahrtqualität

OneOdio, ein weltweit führender Anbieter von Audio-Innovationen, kündigt mit Stolz die Einführung des Focus A6 an, seines bisher hochwertigsten und designorientiertesten Kopfhörers. Mit der leistungsstarken aktiven Hybridgeräuschunterdrückung, der verbesserten KI-Klarheit der Anrufe sowie der markanten Metallfrontplatte aus Aluminium in Luftfahrtqualität bietet das Focus A6 sowohl High-End-Leistung als auch unverwechselbare Präsenz.

Der Focus A6 ist in den Farben Midnight Black sowie Ivory Blush erhältlich und geht am 30. Juni in den Early-Bird-Vorverkauf, bei dem bis zu 25 % Rabatt gewährt werden, bevor das Gerät am 7. Juli um 8:00 Uhr EDT weltweit offiziell vorgestellt wird.

Konstruierte Stille, entworfen, um gesehen zu werden

Der Focus A6 setzt einen neuen Designstandard für alltägliche ANC-Kopfhörer. Das CNC-gefräste CD-Muster, das nano-sandgestrahlte und eloxierte Aluminium-Finish sowie die geschwungenen Linien vereinen Form und Funktion – sie strahlen professionelle Eleganz aus und sind mit nur 240 g leicht und reisefertig.

Akustisch bietet er 48 dB Hybrid ANC betrieben mit Feedforward- und Feedback-Mikrofonen zur intelligenten Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen sowie ENC (Environmental Noise Cancellation) und einen KI-basierten Anrufalgorithmus, der dafür sorgt, dass Ihre Stimme auch in überfüllten städtischen Umgebungen kristallklar bleibt.

Intelligente Funktionen, die sich an Sie anpassen

In Verbindung mit der OneOdio App bietet A6:

4 immersive Audiomodi: Geräuschunterdrückung / Transparenz / Windgeräuschunterdrückung / Normal

3 EQ-Voreinstellungen + 3 anpassbare EQ-Slots

OTA-Firmware-Aktualisierungen

„Find My Headphones"-Standortverfolgung

Umschalter für räumlichen Klang für kinoähnliche Tiefe

Zertifiziert für Hi-Res Audio und mit der Unterstützung von LDAC Codec liefern die speziell angefertigten 40-mm-Treiber des Focus A6 einen verfeinerten Klang mit tiefen, kontrollierten Bässen sowie Klarheit über das gesamte Spektrum – ideal für das tägliche Hören und die Erstellung von Inhalten.

Globale Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Vorverkaufszeitraum: 30. Juni bis 6. Juli

Offizielle Einführung: 7. Juli, 8:00 Uhr EDT

Region MSRP Early-Bird-Preis (30. Juni bis 6. Juli) US $ 79,99 $ 69,99 (Ivory), $ 59,99 (Black) UK £ 74,99 £ 65,99 (Ivory), £ 56,24 (Black) EU € 86,99 € 75,99 (Ivory), € 65,24 (Black) JP ¥ 11.310 ¥ 9.980 (Ivory), ¥ 8.483 (Black)

Hinweis: Die Preise können während des Vorverkaufs je nach Plattform und Region leicht variieren.

Zusammenfassung der Hauptmerkmale

CNC-gefräste Aluminiumfrontplatte mit hochwertiger Oberflächenbearbeitung

48 dB hybride aktive Geräuschunterdrückung + KI-verbessertes ENC für Anrufe

App-aktivierter EQ, OTA-Updates und räumliche Effekte

LDAC- und Hi-Res-zertifizierte Audioleistung

Bluetooth 6.0-Verbindung für zwei Geräte

Elegant, faltbar und reisefreundlich mit nur 240 g

OneOdio Focus A6 wird auf www.oneodio.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich sein. Für Medienanfragen, Rezensionsmuster oder hochauflösende Bilder wenden Sie sich bitte an marketing@oneodio.com.

Wer ist OneOdio

OneOdio, gegründet 2013, ist eine globale Audiomarke, die sich der Bereitstellung von professionellem Sound verschrieben hat. OneOdio ist bekannt für seine Studio Pro-, Monitor-, Fusion- und Focus-Serien und stellt innovative Kopfhörer für Musikliebhaber und Kreative her. Mit einer starken globalen Präsenz rangieren seine Over-Ear-Modelle durchweg unter den Top drei bei Amazon in der Kategorie Kopfhörer.

