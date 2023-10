Newton Cinema

NEWTON CINEMA präsentiert in Zusammenarbeit mit Mani Ratnams MADRAS TALKIES die Weltpremiere von „PARADISE", einem für den Kim Jiseok Award nominierten Film.

Prasanna Vithanages Film „PARADISE" ist ein bahnbrechendes Projekt, das die allererste Zusammenarbeit zwischen Mani Ratnams Madras Talkies und der Malayalam-Filmindustrie darstellt.

„PARADISE" schildert das Szenario des Jahres 2022 in Sri Lanka während der Finanzkrise, in der die steigende Inflation zu einer Verknappung von Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff führt, was wiederum Stromausfälle und öffentliche Unruhen zur Folge hat. Diese Erzählung nimmt die Zuschauer mit auf eine fesselnde Achterbahnfahrt aus Liebe, Betrug und Verbrechen. Vor diesem Hintergrund erzählt PARADISE die Geschichte eines Fernsehproduzenten und seiner Frau, einer Vloggerin, die in das Hügelland von Sri Lanka kommen, um ihren fünften Hochzeitstag zu feiern. Als die Umstände jedoch eine unerwartete Wendung nehmen, vertiefen sich die Konflikte und zeigen Risse in ihrer Beziehung auf.

Regisseur Vithanage kommentiert: „Im Angesicht einer Krise zeigt sich die wahre Natur des Menschen. Mein Ziel ist es, die Realitäten des Lebens und ihre Auswirkungen auf Beziehungen zu erforschen und Ungleichheiten in Bezug auf Ethnie, Status, Gerechtigkeit und Geschlecht aufzuzeigen. Durch das Hadern der Protagonisten mit gesellschaftlichen und persönlichen Konflikten wird eine tiefere Wahrheit über die menschliche Natur enthüllt."

„PARADISE ist ein rasantes und spannendes Kinoerlebnis, das unterhält und verblüfft", schwärmt Anto Chittilappilly, CEO und Produzent von Newton Cinema.

Siva Ananth, Produzent von Madras Talkies, kommentiert: „‚PARADISE' ist voller nuancierter Einblicke und subtiler filmischer Raffinessen von einem meisterhaften Filmemacher. Das Werk ist gespickt mit bemerkenswerten Leistungen einer erstklassigen Besetzung und Crew. Wir freuen uns, diesen Film unter unserem Namen zu präsentieren."

In dem Film spielen Roshan Mathew, Darshana Rajendran, Shyam Fernando und Mahendra Perera die Hauptrollen. Rajeev Ravi ist der Kameramann, Sreekar Prasad der Cutter, Tapas Nayak der Sounddesigner und „K" der musikalische Leiter.

Roshan Mathew erzählte: „Regisseur Vithanage schlug vor: ‚Lasst uns gemeinsam in die menschliche Psyche eintauchen'. Dieser Neugierde widmete er sich während der gesamten Dreharbeiten. Ich glaube, dass mein Protagonist Kesav Elemente der menschlichen Natur verkörpert, die in jedem Menschen steckt."

Darshana Rajendran, die Amritha spielte, stellte fest: „Ich habe meine Rolle als fesselnd und hinreißend komplex empfunden. Ihre starken Überzeugungen bleiben oft unausgesprochen und offenbaren sich eher in einsamen Momenten als in ihrer verbalen Kommunikation. Ich habe dies als einmalige Gelegenheit ergriffen, die Kinobesucher durch Amrithas tiefgreifende Verwandlung zu führen."

Die Weltpremiere von „PARADISE" ist für den 7. Oktober 2023 auf dem Busan International Film Festival in Südkorea geplant.

