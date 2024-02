JMVision GmbH

Spannende Karrierechancen in zukunftssicherer Branche: JMVision GmbH sucht nach neuen Mitarbeitern

Bild-Infos

Download

Balingen (ots)

Den Wunsch nach einem spannenden Job in einer zukunftssicheren Branche teilen viele Menschen: Was fast schon zu schön klingt, um wahr zu sein, könnte für Interessierte schon bald Realität sein. Schließlich bieten Marwin Gfrörer und Jan Kleinmann mit der JMVision GmbH genau das. Mit bewährten Maßnahmen unterstützen sie ihre Kunden durch datengetriebenes Marketing und Omnipräsenz auf allen relevanten Kanälen dabei, messbar mehr Bewerber und deutlich mehr Neukunden zu generieren. Ihr Anspruch, ihr Bestes zu geben, gilt dabei gleichsam für ihre Kunden und ihre Mitarbeiter. Was die JMVision GmbH als Arbeitgeber so attraktiv macht und warum sich eine Bewerbung lohnt, erfahren Sie hier.

Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt: Während einerseits in nahezu allen Branchen händeringend nach qualifizierten Fachkräften gesucht wird, halten andererseits motivierte Kräfte nach einer Anstellung Ausschau, die wirklich zu ihnen passt. Sie wünschen sich neben einem attraktiven Arbeitsumfeld und der Arbeit auf Augenhöhe vor allem eines: eine interessante Anstellung in einer zukunftsträchtigen Branche - ein Wunsch, der in vielen Ohren nach Utopie klingt. Doch nicht so bei der JMVision GmbH. "Wir bieten Bewerbern genau das. Dabei locken wir nicht mit falschen Versprechungen, sondern überzeugen sie mit Tatsachen und handfesten Vorteilen", betont Marwin Gfrörer, Geschäftsführer der JMVision GmbH.

"Unsere Partnerbetriebe kommen aus allen möglichen Branchen der Industrie - und sie sind immer auf der Suche nach neuen Mitarbeitern", ergänzt sein Geschäftspartner Jan Kleinmann. "Wer sich für eine Anstellung bei uns entscheidet, sichert sich also einen Arbeitsplatz in einer spannenden und zukunftssicheren Branche - auch in Krisenzeiten." Mit der JMVision GmbH unterstützen die Experten ihre Kunden aus dem Bereich Industrie dabei, qualifizierte Mitarbeiter und Neukundenanfragen zu generieren. Dabei setzen sie vor allem auf Sichtbarkeit in allen relevanten Kanälen, positionieren ihre Kunden dort als attraktiven Anbieter und Arbeitgeber und schaffen es so nicht nur offene Stellen zu besetzen, sondern auch die Umsätze messbar anzukurbeln. Möglich ist dies nur aufgrund ihrer fachlichen Expertise und ihres eingespielten Top-Teams. Um der wachsenden Nachfrage nach ihrem Angebot gerecht zu werden, befindet sich das Unternehmen derzeit auf der Suche nach motivierten Talenten, die gemeinsam mit der JMVision GmbH wachsen und Großes bewirken möchten.

JMVision GmbH: Mit attraktivem Arbeitsumfeld zu besten Ergebnissen für Kunden und Mitarbeiter

Sowohl in der Zusammenarbeit mit Kunden als auch mit den eigenen Mitarbeitern wird bei der JMVision GmbH eines großgeschrieben: die Kommunikation auf Augenhöhe. "Der Erfolg eines Unternehmens hängt maßgeblich von dessen Mitarbeitern ab", so Marwin Gfrörer. "Umso wichtiger ist es, ihnen den Respekt zukommen zu lassen, der ihnen gebührt." Egal, ob ausgelernte Fachkraft, Führungskraft, Quereinsteiger oder Neuzugang, bei der JMVision GmbH begegnen sich alle auf Augenhöhe und streben nach gemeinsamen Zielen. "Wir schätzen die Meinung unserer Mitarbeiter und möchten ihrer Expertise und ihren Ideen freien Lauf lassen", betont Marwin Gfrörer. "Bei uns trägt jeder Verantwortung und hat die Möglichkeit, seinerseits spürbare Veränderungen zu bewirken."

Um auch auf Kundenseite für beste Ergebnisse so sorgen, kommt auch dem Thema Innovation eine tragende Bedeutung zu. "Mit neuen Ideen und Herangehensweisen wollen wir unsere Kunden immer erfolgreicher machen und die Industrie nachhaltig verändern", so Jan Kleinmann. Wer die Herausforderung liebt, etwas Neues zu schaffen, ist daher bei der JMVision GmbH genau richtig.

Um der Kreativität und Expertise der Mitarbeiter keine Grenzen zu setzen, achtet das Unternehmen außerdem auf beste und modernste Ausstattung: Ab Tag eins arbeiten die Mitarbeiter mit modernsten Apple-Geräten und aktuellster Software. Das 200 Quadratmeter große, lichtdurchflutete Penthouse-Büro mit Dachterrasse, Aufenthaltsraum und eigener Küche in Balingen bietet dabei ausreichend Platz für kreative und innovative Arbeit. Die Wahl des ruhigen Standorts im Zollernalbkreis, geprägt von Industrie, verleiht dem Unternehmen eine einzigartige Position. Inmitten einer Region mit vielen traditionellen Arbeitgebern hebt sich die JMVision GmbH als moderner Arbeitgeber hervor und bietet gleichzeitig die Sicherheit einer etablierten Industrielandschaft.

Mit digitalem Schulungssystem werden die Mitarbeiter schnell auf Flughöhe gebracht

"Bei uns wird zudem niemand ins kalte Wasser geschmissen", erklärt Marwin Gfrörer. "Stattdessen sorgen wir ab Tag eins für die beste Einarbeitung, um unsere Mitarbeiter schnell auf Flughöhe zu bringen." Ein professionelles Onboardingsystem, basierend auf einer digitalen Schulungsplattform bietet mittels verständlicher Videomodule alle relevanten Informationen, die es braucht, um im Unternehmen richtig durchzustarten. Auch Quereinsteigern und Branchenneulingen werden damit beste Voraussetzungen geboten. "Erfahrung ist zwar gern gesehen, jedoch nicht zwingend erforderlich", betont Jan Kleinmann. "Wir suchen Talente mit Kampfgeist und Begeisterung für unsere Vision. Wer das mitbringt, ist gern willkommen - auch ohne Ausbildung oder Studium."

Gefragt sind derzeit vor allem Vertriebsmitarbeiter sowie Social Media Marketing Manager - jedoch sind auch Initiativbewerbungen gern gesehen. Wer Teil der Mission der JMVision GmbH werden und Großes erreichen möchte, ist gern eingeladen, sich zu bewerben. "Gemeinsam begleiten wir die deutsche Industrie in eine digitale Zukunft - wir freuen uns über engagierte Talente, die diesen Weg gemeinsam mit uns gehen möchten", erklärt Marwin Gfrörer abschließend.

Sie interessieren sich für eine spannende Tätigkeit in einer zukunftssicheren Branche? Dann melden Sie sich jetzt bei Marwin Gfrörer und Jan Kleinmann und bewerben Sie sich direkt und unkompliziert!

Original-Content von: JMVision GmbH, übermittelt durch news aktuell