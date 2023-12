JMVision GmbH

Marwin Gfrörer und Jan Kleinmann von der JMVision GmbH: Planbare Neukundengewinnung durch effiziente Algorithmen

Balingen (ots)

Der Fachkräftemangel und fehlende Kundenaufträge sind Herausforderungen, denen aktuell viele Industrieunternehmen gegenüberstehen - oft mit erheblichen Umsatzeinbußen. Marwin Gfrörer und Jan Kleinmann präsentieren mit der JMVision GmbH eine innovative Lösung: Durch den Einsatz von datengetriebenem Marketing und effizienten Algorithmen unterstützen sie Unternehmen dabei, qualifizierte Bewerber und lukrative Neukunden zu gewinnen. Wie die planbare Kundengewinnung gelingt, erfahren Sie im Folgenden.

Der Fachkräftemangel stellt aktuell für viele Industrieunternehmen eine ernstzunehmende Herausforderung dar. Gleichzeitig zeigt sich auch die Neukundengewinnung als problematisch: Immer mehr Kunden orientieren sich anderweitig oder fallen komplett weg, was dazu führt, dass die Auftragsbücher nicht mehr so gut gefüllt sind. "Industriebetriebe haben es durch den Fachkräftemangel derzeit besonders schwer", weiß Marwin Gfrörer, der gemeinsam mit Jan Kleinmann die JMVision GmbH gegründet hat. "Der Mangel an passenden Kandidaten führt zu fehlender Planungssicherheit, was den Umsatz und das Wachstum messbar eingeschränkt. Wir beobachten außerdem eine Entwicklung bezüglich der Bestandskunden. Diese machen 7 bis 30 Prozent des Gesamtumsatzes aus - fällt einer weg, hat das große Auswirkungen. Fehlt es dann auch noch an lukrativen Neukunden, steht die Zukunft der betroffenen Unternehmen endgültig auf wackeligen Beinen." Die Experten wissen, dass in den vergangenen zehn Jahren die intensive Auseinandersetzung mit der Neukundengewinnung für viele Industrieunternehmen kaum erforderlich war, da die Auftragsbücher durch Bestandskunden stets gut gefüllt waren.

"Doch inzwischen hat sich die Lage verändert: Die bisherigen Akquisitionswege, sei es über Messen, Kaltakquise oder Außendienstmitarbeiter, erweisen sich als immer unrentabler, da die Erfolgsquote extrem niedrig ist. Die gute Nachricht ist: Auch heute ist es definitiv möglich, zahlungskräftige Neukunden zu finden - vorausgesetzt, man greift dabei auf zeitgemäße Methoden zurück." Mit ihrer Strategie bieten Marwin Gfrörer und Jan Kleinmann eine innovative Lösung: Die beiden Experten haben eine Methode entwickelt, mit der Industriebetriebe auf dem Markt bestehen können. Durch den Einsatz von datengetriebenem Marketing und effizienten Algorithmen helfen sie ihren Kunden dabei, Neukunden zu finden, ihre Umsätze anzukurbeln und an Sichtbarkeit zu gewinnen. Das Ergebnis ist ein Industrieunternehmen, das durch lukrative Neukundenaufträge finanzielle Erfolge und weiteres Wachstum verzeichnen kann. Ihr langjähriges Fachwissen setzen Marwin Gfrörer und Jan Kleinmann ein, um Industriebetriebe individuell zu beraten und erfolgreich zu digitalisieren.

So versorgt die JMVision GmbH Industrieunternehmen mit qualifizierten Neukundenanfragen

Im Rahmen ihrer Strategie übernimmt die JMVision GmbH den gesamten Vertriebsaufwand für ihre Kunden - und beschert ihnen dadurch regelmäßig qualifizierte Neukundenanfragen. Ein zentraler Ansatz besteht darin, mit den Entscheidern der Zielgruppe Kontakt aufzunehmen und Industriebetriebe als Experten ihrer Branche zu positionieren. Dabei setzt das Unternehmen konsequent auf digitale Maßnahmen. "Für unsere Kunden setzen wir primär auf LinkedIn, um ihnen ein großes Netzwerk potenzieller Kunden zu kreieren", sagt Marwin Gfrörer. "Die Plattform ermöglicht langfristige Beziehungen, von denen Unternehmen über Jahre profitieren können."

Das Konzept der JMVision GmbH ist in klare Schritte gegliedert. Erstens setzt das Unternehmen auf eine hohe Schlagzahl im Vertrieb, wobei mehr Aktivitäten zu besseren Ergebnissen führen. Zweitens wird gezielt auf soziale Medien, insbesondere auf LinkedIn, als Kommunikationsmedium gesetzt. Drittens wird das Ziel verfolgt, einen Expertenstatus zu etablieren, um Vertrauen aufzubauen und Neukunden anzuziehen. Durch die Anwendung eines Vertriebsleitfadens, die gezielte Ansprache von Entscheidungsträgern und die Generierung hochwertiger Kontakte wird eine nachhaltige Präsenz mit langfristiger Wirkung geschaffen.

Expertenrat von JMVision GmbH: Strategische Gespräche und Langzeitgewinne

Ihr Fokus liegt dabei auf der gezielten Kommunikation mit den Entscheidungsträgern der Zielgruppe. Dies ermöglicht nicht nur effektive Gespräche, sondern eröffnet auch langfristige Chancen, profitable Kunden zu gewinnen. Durch das kontinuierlich wachsende Netzwerk der JMVision GmbH können Unternehmen über viele Jahre hinweg davon profitieren. Die Gewinnung von Mitarbeitern und Kunden ist keine Nebenaufgabe - eine Erkenntnis, die auf der langjährigen Erfahrung von Marwin Gfrörer und Jan Kleinmann basiert. Daher empfehlen sie Industrieunternehmen, sich von Full-Service-Agenturen fernzuhalten, die teure Gesamtkonzepte anbieten möchten. "Solche Angebote halten oft nicht, was sie versprechen", betont Marwin Gfrörer.

In der Partnerschaft mit ihren Kunden verfolgt die JMVision GmbH klare Ziele. Der Fokus liegt darauf, Industriebetrieben die notwendige Planungssicherheit zu bieten, damit sie kontinuierlich auf qualifizierte Kontakte aus ihrer Zielgruppe zugreifen können. "Unser Ziel ist es, Industrieunternehmen dabei zu helfen, ihre Kundenbasis zu erweitern, sodass sie, selbst wenn einzelne Kunden aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten gelegentlich ausfallen, finanziell stabil bleiben", betont Jan Kleinmann. "Ein weiteres Ziel ist es, den prozentualen Anteil einzelner Kunden zu reduzieren, um die finanzielle Abhängigkeit von ihnen zu verringern. Das ist im Hinblick auf die Zukunftssicherheit besonders wichtig. Mit gut gefüllten Auftragsbüchern können Unternehmen langfristige Planungen vornehmen - und sich folglich auf eine stabile Zukunft einstellen."

Sie möchten als Industriebetrieb passende Mitarbeiter und lukrative Aufträge gewinnen? Melden Sie sich jetzt bei Marwin Gfrörer und Jan Kleinmann, um ein unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren.

