Rasante Aufstiegsmöglichkeiten und gemeinsames Wachstum: Impact Unternehmensberatung sucht bis zu 10 neue Mitarbeiter

Festgefahrene Strukturen und geringe Aufstiegschancen - für viele Arbeitnehmer in Marketing-Agenturen ist dies leider immer noch Alltag. Anders sieht es bei Maurice Leibinn und Christian König aus, die mit der Impact Unternehmensberatung als Arbeitgeber aus der Masse hervorstechen: Ihr Unternehmen bietet Einsteigern die Möglichkeit, in kurzer Zeit Verantwortung für eigene Projekte zu übernehmen und sich aktiv in die Unternehmensgestaltung einzubringen. Für die Impact Unternehmensberatung suchen sie derzeit ambitionierte neue Kollegen, die mit dem Unternehmen gemeinsam wachsen wollen. Was Mitarbeiter erwarten dürfen, erfahren Sie hier.

Gerade junge Menschen sehnen sich beim Berufseinstieg nach einer erfüllenden Tätigkeit, an der sie wachsen können - und auch langjährige Mitarbeiter möchten sich weiterentwickeln. Allzu oft werben Unternehmen zwar mit der Möglichkeit zur Weiterentwicklung oder Mitgestaltung, in der Realität erweisen sich derlei Versprechungen allerdings nicht selten als haltlos. So finden sich auch in Marketing-Agenturen immer mehr Arbeitnehmer in veralteten Strukturen und chancenlosen Bedingungen wieder. "Ein attraktiver Arbeitgeber wirbt nicht mit falschen Versprechungen, sondern überzeugt die Mitarbeiter mit Tatsachen", betont Christian König, Geschäftsführer der Impact Unternehmensberatung.

"Wir halten, was wir versprechen und zeigen unseren Mitarbeitern der Impact Unternehmensberatung von Beginn an transparent, was sie bei uns erwarten dürfen", ergänzt sein Geschäftspartner Maurice Leibinn. Bei der Impact Unternehmensberatung erwartet Bewerber daher nicht nur ein offenes Miteinander, sondern auch attraktive Chancen. Durch die gut strukturierte Wissensweitergabe bietet das Unternehmen auch Neueinsteigern die Möglichkeit, früh Verantwortung zu übernehmen und das Unternehmen mitzugestalten. Denn letztendlich ist der Erfolg des Unternehmens auf das selbst aufgebaute Team zurückzuführen. So unterstützen Maurice Leibinn und Christian König ihre Mitarbeiter stets darin, Eigeninitiative zu ergreifen und innerhalb des Unternehmens zu wachsen. Auf dieser Basis und mit ihrer erfolgreichen Online-Marketingstrategie verhilft die Impact Unternehmensberatung Fitnessstudios im Mittel- und Premiumsegment dazu, täglich neue Mitglieder zu gewinnen.

Wachstumsstark und teamorientiert: Impact Unternehmensberatung als Arbeitgeber

"Wir haben immer das Ziel vor Augen, unsere Zielgruppe zu erweitern und als baldiger Marktführer die meisten Kunden von unserer Online-Marketingstrategie zu überzeugen. Dafür suchen wir neue Teamkollegen, die uns langfristig bei unserem Vorhaben unterstützen", erklärt Christian König von der Impact Unternehmensberatung. Dass dieses Vorhaben funktioniert, zeigen die erstklassigen Kundenergebnisse, die sie von der Konkurrenz abheben. So haben Maurice Leibinn und Christian König gemeinsam mit ihrem Team schon zahlreichen Fitnessstudios dabei helfen können, mehr Mitglieder zu gewinnen. Das positive Feedback und die Erfolgsgeschichten sind eine große Motivation für das gesamte Team, ihre bisherige Arbeitsweise aufrechtzuerhalten und weiter zu optimieren. Ihre Kunden der Impact Unternehmensberatung müssen bei ihren Werbeansätzen nicht mit vorgefertigten Kampagnen von der Stange rechnen, sondern bekommen stets individuelle Kampagnen, die die Einzigartigkeit der Studios optimal in Szene setzen. Doch da endet der Ehrgeiz der Impact Unternehmensberatung nicht. Denn was für ihre Kunden gilt, wird auch für ihre Mitarbeiter gewährleistet: Durch neue Methoden, Spaß an der Arbeit, gemeinsames Engagement und lösungsorientiertes Denken können in kurzer Zeit Erfolge erzielt werden.

So zeichnet die Impact Unternehmensberatung als Arbeitgeber besonders die effektive Einarbeitung aus. Durch ihren strukturierten und umfassenden Input lernen Neueinsteiger schnell dazu und entwickeln sich individuell und durch eigenes Mitgestalten weiter. Mithilfe der gewonnenen Expertise ist es möglich, schon nach zwei Monaten Einarbeitung eigene Projekte zu übernehmen. "Im Gegensatz zu veralteten Konzernen geht bei der Impact Unternehmensberatung niemand unter. Jeder kann sich von Anfang an in unser gut strukturiertes Team einbringen, denn von neuem Input profitieren auch wir", betont Maurice Leibinn.

Von Vertrieb bis Kundenbetreuung: Das können Bewerber bei der Impact Unternehmensberatung erwarten

"Alles kann bei uns gelernt werden, deswegen sind auch Quereinsteiger herzlich willkommen. Mit uns als Arbeitgeber wird jeder schnell auf Flughöhe gebracht", erzählt Christian König. Die Impact Unternehmensberatung setzt auf gemeinsame Weiterentwicklung und eine Unternehmensgestaltung auf Augenhöhe. So vermitteln sie ihren Mitarbeitern, spezifisch an ihre Position angepasst, alle notwendigen Kenntnisse und bringen ihnen jegliche Fähigkeiten bei, die sie für einen erfolgreichen Start benötigen. Vorerfahrungen im Marketingbereich sind also hilfreich, aber nicht zwingend vorausgesetzt.

Um der wachsenden Nachfrage an ihrem Angebot auch weiterhin gerecht zu werden, ist die Impact Unternehmensberatung derzeit auf der Suche nach bis zu zehn neuen Mitarbeitern, die gemeinsam mit ihnen wachsen möchten und die Fitnessstudios ihrer Kunden auf Flughöhe bringen wollen. Gesucht werden Mitarbeiter im Vertrieb, Backoffice und der Kundenbetreuung. Der Sitz der Impact Unternehmensberatung befindet sich in Sindelfingen bei Stuttgart, wobei auch die Möglichkeit des Homeoffice besteht. "Bei uns bekommen Mitarbeiter die Möglichkeit, durch unsere neuen Methoden in der Marketingbranche durchzustarten. Unsere jahrelang aufgebaute Strategie funktioniert - das merkt auch unsere Konkurrenz, die uns oft versucht, zu kopieren. Aber nicht nur als Online-Marketing-Agentur für Fitnessstudios, sondern auch als Arbeitgeber sind wir das Original", so Christian König von der Impact Unternehmensberatung abschließend.

Wollen auch Sie in der Marketingbranche erfolgreich werden und bei einem schnell wachsenden Arbeitgeber durchstarten - ohne in festgefahrenen Strukturen unterzugehen? Dann melden Sie sich jetzt bei Maurice Leibinn und Christian König und werden Sie Teil der Impact Unternehmensberatung!

