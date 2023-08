FLYLA GmbH

"20 Airlines setzen bereits auf uns" - Mehr als 20 Fluggesellschaften nutzen Flyla.com, um über 50.000 Studierende zu erreichen

München (ots)

Mit der ersten Hälfte des Jahres 2023 konnte das Travel-Tech-Startup Flyla seine Airline Partnerschaften verdreifachen.

Auf Flyla.com können inzwischen Flüge von mehr als 50 Airlines gebucht werden, 20 dieser Airlines sind mit exklusiven Tarifen für Studierende vertreten.

Die Anzahl der Airline-Partnerschaften nimmt pro Monat zu. TAP Portugal ist Flylas jüngste Partnerschaft. Hier sparen Studierende auf jeder Strecke von und nach Portugal 5-10% auf gebuchte Flüge über Flyla.

"Viele Studierende sind neugierig, weltoffen, an anderen Ländern und Kulturen interessiert und entsprechend reisefreudig. Wir sind überzeugt, dass es sinnvoll ist, diese interessante Zielgruppe mit attraktiven Angeboten zu unterstützen. Daher freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Flyla." sagt Stefan Eiche, Market Manager Germany für TAP Portugal.

Mehr Strecken, mehr Märkte, mehr Deals

Durch die neu geschlossenen Partnerschaften können neue Regionen und Flugstrecken abgedeckt werden. Zudem ist Flyla inzwischen in 4 Sprachen live - neben Deutsch und Englisch ist das Reiseportal seit Kurzem auch auf Italienisch und Polnisch verfügbar.

So kommt das Flyla-Team seinem Ziel, Reisen für Studierende in Europa erschwinglich zu machen, wieder einen Schritt näher. Studierende können durch die speziellen Studierenden-Tarife teils bis zu 80% der Kosten im Vergleich zum regulären Preis einsparen.

Airline-seitig bietet Flyla seinen Partnern zusätzlich die Möglichkeit, Ladefaktor-Optimierung zu betreiben. 1.5 Millionen Sitzplätze bleiben weltweit jeden Tag leer. Flyla vergibt diese bis dahin nicht genutzten Restplätze an Studierende und verringert so die Anzahl an freibleibenden Sitzen.

CEO Ben Shaw blickt positiv in die Zukunft: "Wir freuen uns, dass 20 Airlines bereits auf uns setzen und wir ihre exklusiven Deals für Studierende vertreiben dürfen. Und für das zweite Halbjahr 2023 stehen bereits weitere Airlines in den Startlöchern, mit denen wir unser Angebot laufend ausweiten und weiter verbessern können."

Über Flyla.com

Flyla.com macht Studierendenflüge auffindbar, vergleichbar und buchbar. 2017 in München gegründet bedient das Reiseportal mittlerweile hunderte von Strecken und mehr als 50 Airlines. Die Kooperationen bestehen mit namhaften Fluggesellschaften wie Eurowings, Lufthansa Group, ITA und SAS. Jeder gebuchte Flug wird automatisch klimakompensiert.

