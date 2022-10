EYYES GmbH

EYYES wird mit Vision Zero Award für den intelligenten Abbiegeassistent CAREYE® Safety Angle ausgezeichnet

Wien/Konstanz (ots)

Die Gesellschaft für Medizinische und Technische Traumabiomechanik e.V. (gmttb) zeichnet EYYES mit dem „Vision Zero Award“ aus, den EYYES in Konstanz in Empfang nahm.

Im Vergleich von 2020 und 2021 gab es einen traurigen Rekordanstieg von +21 % an tödlichen Unfällen von Radfahrer in Österreich, der höchste Wert seit 30 Jahren. Besonders viele dieser Unfälle passieren, wenn abbiegende LKWs die Fahrräder im toten Winkel übersehen.

"Unser CarEye® Safety Angle ist in der Lage, zielsicher die Bewegungsrichtung von Fußgänger, Radfahrer und Objekten zu erkennen und vorherzusehen. Er warnt Fahrer in Echtzeit akustisch und visuell bevor es zu einer möglichen Kollision kommt und bleibt selbst bei widrigsten Licht- und Wetterverhältnissen einsatzbereit. Gleichzeitig minimiert der CarEye® Safety Angle Fehlalarme deutlich und löst nur bei tatsächlichen Kollisionsgefahren Alarm aus. Besonders für Kunden aus dem städtischen Bereich ist die Unterstützung durch unser System ein großer Mehrwert.“ erklärt Dr. Wolfgang Domann, Geschäftsführer der EYYES GmbH.

„Möglich wird dies durch den Einsatz von modernster Künstlicher Intelligenz (KI) auf Basis neuronaler Netze (Deep Learning). Mit der künstlichen Intelligenz erkennen wir zielsicher Fußgänger und Radfahrer, selbst in zweiter Reihe hinter geparkten Autos. Darüber hinaus decken wir einen Überwachungsbereich von bis zu 10m Länge x 6m Breite neben dem Fahrzeug als Tot-Winkel Bereich ab. Damit unterscheidet sich unser System deutlich von allen anderen am Markt.” fährt Dr. Wolfgang Domann fort.

Die Gesellschaft für Medizinische und Technische Traumabiomechanik e.V. (gmttb) würdigt die Produktentwicklung und zeichnet EYYES mit dem „Vision Zero Award“ aus. Bei der diesjährigen gmttb-Jahrestagung am 20.10.2022 in Konstanz nahm EYYES den Preis in Empfang.

EYYES ist mit dieser innovativen Technologie führend am Markt. Die Verantwortung für Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Aufgrund der geringen Fehlwarnungsrate ging unser CarEye® Safety Angle im Jahr 2021 beim ADAC-Vergleich als Testsieger hervor. Erst kürzlich wurden wir mit dem CLEPA-Award in der Kategorie „Smart & Safe“ mit dem 3. Platz für unser Produkt ausgezeichnet.

Mittlerweile deckt EYYES auch weitere Bereiche mit ihren Assistenzsystemen ab. Mit der CarEye® Safety Assistant Suite, welche erst kürzlich auf den Markt gebracht wurde, bieten weitere Systeme einen Mehrwert für Verkehr und Arbeitssicherheit. Die Basis liefert dabei der CarEye® Safety Angle, der von zufriedenen Kunden wie VOLVO Trucks, Zwettler & Trans Hohl eingesetzt wird.

So bietet EYYES unterschiedliche Systeme unter anderem für Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und Sonderfahrzeuge an. Die Systeme sind beinahe bei allen Fahrzeugen nachrüstbar und können in der für den Kunden zuständigen Werkstatt mühelos eingebaut werden.

Original-Content von: EYYES GmbH, übermittelt durch news aktuell