Kann ich überhaupt reiten? Expertin verrät, warum dir dein Selbstbewusstsein fehlt und du dich ständig selbst hinterfragst

Viele Reiter kennen das Gefühl: Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, Angst vor Fehlern und die ständige Frage, ob man überhaupt gut genug ist. Dabei liegt das Problem oft nicht in der Technik oder den reiterlichen Fähigkeiten, sondern im eigenen Selbstbewusstsein. Doch warum zweifeln so viele Reiter an sich – und wie können sie diese mentale Blockade durchbrechen?

Oft sind es nicht fehlende Fähigkeiten, die Reiter unsicher machen, sondern der eigene Anspruch und die Angst vor Bewertung. Wer lernt, sich selbst zu vertrauen und den Fokus auf Fortschritt statt Perfektion legt, wird nicht nur sicherer, sondern auch harmonischer mit seinem Pferd zusammenarbeiten. In diesem Beitrag erfährst du, warum Selbstzweifel beim Reiten so verbreitet sind und welche mentalen Strategien helfen, sie loszuwerden.

Wenn Selbstzweifel stärker sind als reiterliches Können

Die Frage "Kann ich überhaupt reiten?" stellen sich überraschend viele Reiter – und das oft ganz unabhängig davon, wie gut sie reiterlich wirklich sind. Das Problem liegt aber nicht in mangelndem Talent - sondern im eigenen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein im Sattel.

Viele Reiter denken, dass sich fehlendes Selbstbewusstsein durch Routine und das Sammeln neuer positiver Erfahrungen beim Reiten von ganz alleine wieder regeneriert und steigt. Doch leider können Reiter mit fehlendem Selbstbewusstsein ihre vielen positiven Erfahrungen gar nicht richtig sehen oder gar als Erfolge anerkennen.

Denn das Selbstbewusstsein kann man sich wie einen Tank vorstellen. Bei vielen Reitern hat dieser seit Kindertagen an Risse. Manche kleiner, manche größer sind sie durch negative Erfahrungen oder auch verletzende Kommentare entstanden, sowohl beim Reiten selbst als auch in anderen Lebensbereichen. All diese Risse sorgen nun dafür, dass das Selbstbewusstsein ständig ausläuft und kleiner wird. Und da der Tank undicht ist, bringt es auch nichts, neue positive Erfahrungen einzufüllen; die tropfen nämlich einfach genauso schnell wieder raus, wie sie reingekommen sind. Der Wasserstand im Tank und damit das Selbstbewusstsein des Reiters bleiben also niedrig.

Erst wenn diese Risse und Löcher im Tank – also die Ursachen des fehlenden Selbstbewusstseins – tiefgehend bearbeitet werden, kann der Tank durch neue positive Erfahrungen gefüllt werden und der Wasserstand des Selbstbewusstseins steigt.

Perfektionismus: Der Zwang, alles richtig zu machen

Viele Reiter sind perfektionistisch – oft, ohne es überhaupt zu merken. Sie wollen keine Fehler machen. Doch genau dieser Anspruch sorgt dafür, dass sie noch unsicherer werden. Denn Fehler passieren. Immer. Und wer nicht gelernt hat, mit ihnen umzugehen, macht sich jedes Mal selbst dafür fertig.

Ein Fehler wird dann nicht mehr als Chance gesehen, etwas zu lernen, sondern als persönliches Scheitern. Und so kommt zum ersten Loch im Selbstbewusstseins-Tank mit jedem Fehler noch ein weiteres dazu. Irgendwann ist der Tank so undicht, dass kein Selbstbewusstsein mehr bleibt – und der Reiter glaubt, er könne gar nichts mehr richtig.

Der raue Ton im Reitsport – und seine Auswirkungen

Was die Sache nicht gerade einfacher macht: Der Reitsport ist bekannt dafür, dass der Umgangston mitunter ziemlich harsch sein kann. Wer länger dabei ist, kennt solche Sätze: "Das kannst du doch gar nicht!" oder "Jetzt reiß dich mal zusammen!" Solche Aussagen können Spuren hinterlassen.

Hinzu kommt der Leistungsdruck. Reiten ist ein Sport, der nicht nur Zeit, sondern auch sehr viel Geld kostet. Pferd, Training, Ausrüstung, Turniere – das alles summiert sich schnell auf hohe Beträge. Und wer so viel investiert, erwartet auch Ergebnisse. Der Druck kommt dabei nicht nur von außen – oft ist es die eigene Stimme, die am lautesten fragt: Reicht das, was ich tue? Bin ich gut genug?

Was andere denken – und warum das so lähmt

Die Gedanken vieler Reiter drehen sich oft auch darum, was Stallkollegen, Trainer und Richter wohl sagen könnten, wenn es "mal wieder nicht klappt". Die größte Angst vieler Reiter mit fehlendem Selbstbewusstsein ist es, das eigene Pferd durch die immer gleichen Fehler zu "versauen", während sich die Reiterwelt hinter ihrem Rücken darüber auslässt.

Die Gedanken daran, was andere denken und sagen könnten, schwingen unterbewusst bei jeder Entscheidung im Sattel mit und führen dazu, dass der Kopf immer mehr dicht macht. Und natürlich passiert dadurch genau das, was der Reiter doch eigentlich vermeiden wollte: ein Fehler. Den alle sehen. Ein Teufelskreis.

Selbstvertrauen ist kein Zufall – sondern Arbeit

Wer also denkt, man müsse nur oft genug positive Erfahrungen machen, um sein Selbstbewusstsein zu stärken, liegt leider daneben. Denn sie werden nie ausreichen, solange die alten Löcher im Selbstbewusstseins-Tank noch offen sind. Was es wirklich braucht, ist ehrliche Reflexion.

Woher kommt dieser Zweifel? Wer oder was hat mich so geprägt, dass ich mir selbst nicht mehr vertraue? Welche Sätze hallen bis heute nach, obwohl sie längst vergangen sind? Nur wenn diese Fragen gestellt – und beantwortet – werden, kann sich etwas ändern. Selbstbewusstsein entsteht nicht durch Erfolg – sondern durch das Verständnis dafür, warum man sich trotz Erfolg immer noch nicht richtig selbst vertrauen kann.

Fazit: Du kannst das – du glaubst nur nicht daran

Der wichtigste Punkt zum Schluss: Die meisten Reiter, die an sich zweifeln, haben sehr gute reiterliche Fähigkeiten. Sie können sie nur nicht zuverlässig abrufen – weil der Kopf ihnen immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht.

Es geht also nicht darum, noch mehr zu trainieren und noch mehr Routine zu bekommen – sondern darum, die Ursachen der eigenen Selbstzweifel zu erkennen und gezielt anzugehen. Nur so kann man das Vertrauen in sich selbst wirklich aufbauen – und wieder mit Freude und Leichtigkeit im Sattel sitzen

Über Vanessa Klett:

Vanessa Klett ist Mental-Coach für Reitsportler und hilft ihnen, im Training und auf Turnieren Bestleistungen abzurufen. Als Reiterin kennt sie die Herausforderungen, die viele Reiter ausbremsen: Ängste und Unsicherheiten, Selbstzweifel und hoher Leistungsdruck. In ihrem Coaching macht sie Reiter stark, ihre Leistung in jeder Situation abzurufen, egal wie hoch der Sprung oder wie wichtig die Prüfung ist. Mehr Informationen unter: https://vanessaklett.de/

