Nicolas Kröger und Marc Buddensiek: Mehr Erfolg im Business durch ganzheitliche Betrachtung der vier Lebensbereiche

Nicolas Kröger und Marc Buddensiek sind Business-Coaches und die Geschäftsführer der CNT Performance GmbH, mit der sie anderen zeigen, wie sie ihre Leistungsfähigkeit und Effizienz im Business steigern und dabei ein erfülltes Leben genießen können. In diesem Artikel verraten die Experten, auf welchen vier Lebensbereichen ihr ganzheitlicher Ansatz basiert, warum geschäftlicher Erfolg auch vom privaten Wohlbefinden abhängt und Menschen ihr Hamsterrad verlassen können.

Viele Menschen kennen es, wenn es im Leben einfach nicht rund läuft: Müdigkeit und Abgeschlagenheit, Spannungen in den privaten Beziehungen und mangelnde Leistungsfähigkeit und Konzentration im Job gehören zum Alltag. Und egal, wie sehr sie sich bemühen, sie können ihre Leistung und den Erfolg im Business einfach nicht steigern. Frustriert kommen sie abends nach Hause und die negativen Energien schlagen sich in Anspannung auf die Beziehungen zu den Familienmitgliedern nieder. In der Folge schlafen die Menschen schlecht und fühlen sich einfach insgesamt nicht mehr wohl - eine Abwärtsspirale, die für viele ausweglos erscheint. "Die Dinge werden zu eindimensional betrachtet. Denn sobald ich einen Lebensbereich vernachlässige, ziehe ich automatisch alles mit runter", wissen die Business-Coaches und Geschäftsführer der CNT Performance GmbH Nicolas Kröger und Marc Buddensiek, die das Leben ganzheitlich betrachten.

"Es gibt vier Lebensbereiche und nur, wenn wir alle gleichermaßen berücksichtigen, können wir wirklich gute Ergebnisse erzielen und ein erfülltes Leben genießen", erklären die Experten weiter. Mit ihrer CNT Performance GmbH haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen zu zeigen, dass alle Bereiche im Leben zusammenhängen und sich gegenseitig ernähren, aber auch herunterziehen können. Dafür haben sie ein ganzheitliches Konzept entwickelt, das es ihren Kunden ermöglicht, mit wenig Zeitaufwand neue Routinen in ihren Alltag zu integrieren, die ihnen in kurzer Zeit zu mehr Leistungsfähigkeit, Effizienz und Erfüllung verhelfen. Nicolas Kröger und Marc Buddensiek wissen, wie einfach es ist, geschäftlichen Erfolg und eine hohe Lebensqualität in Einklang zu bringen und teilen ihre Expertise in ihrem Coaching mit Unternehmern, die ihre Balance verloren haben.

Die vier Lebensbereiche

Nach Auffassung der Business-Coaches lässt sich das Leben grob in vier Bereiche unterteilen: Body, Being, Balance und Business. Wenn es darum geht, die eigene Performance zu verbessern, werden selten alle dieser Lebensbereiche in Betracht gezogen, obwohl sie eng zusammenspielen. Im Bereich Body geht es um Ernährung, Schlaf und sportliche Ausdauer. Dieser Part ist besonders wichtig, wird aber oft auch als erstes vernachlässigt. "Auch wenn es die naheliegendste Lösung ist, um Zeit zu sparen, sollte niemals auf Schlaf oder den regelmäßigen Sport verzichtet werden", raten die Experten. Mit Being ist gemeint, mit sich selbst und seinem Tun im Einklang zu sein und sich in seiner Haut wohlzufühlen. Der dritte Bereich, Balance, umfasst alle Arten von Beziehung - zum Lebenspartner, den Kindern, Freunden oder den eigenen Eltern. Es ist wichtig, diesen Bereich gut zu pflegen und jeden Tag ein bisschen Zeit in ihn zu investieren.

Der vierte Lebensbereich ist das Business. Wer hier erfolgreich sein will, sollte nicht nur dem normalen Tagesgeschäft nachgehen, sondern täglich gezielt an sich und seinem Business arbeiten. "Dazu zählt, sich weiterzubilden, Neues zu lernen und seine Komfortzone zu verlassen", erklärt Nicolas Kröger. Er und sein Geschäftspartner Marc Buddensiek betrachten das Leben ganzheitlich. So lernen ihre Kunden in erster Linie, sich immer auf alle vier Lebensbereiche zu konzentrieren. Wollen sie beispielsweise eine Leistungssteigerung im Business erreichen, müssen sie sich komplett vom Business abwenden und sich auf die anderen drei Lebensbereiche fokussieren. Was zunächst paradox und zeitintensiv klingt, lohnt sich am Ende sehr - allein schon, weil sich die Effizienz und die Arbeitsqualität enorm verbessern. "Die karmischen Gesetze besagen, dass alles, was man tut, in vielfacher Ausführung wieder zurückkommt. Das gilt auch für die Zeit", verrät Marc Buddensiek.

Schnelle, einfache und effektive Alltagsroutinen

So ist es das Ziel der CNT Performance GmbH, den Zyklus der Abwärtsspirale in den Leben ihrer Kunden zu unterbrechen, indem eine vernünftige Basis aufgebaut wird. Indem jeden Tag aktiv an allen vier Bereichen gearbeitet wird, können eine Beständigkeit und eine positive Routine im Leben etabliert werden, die auf eine schöne Weise süchtig machen. "Wichtig ist dabei, ganz kleine Schritte zu machen, denn große Ziele stellen eine Hürde dar, die hemmt", rät Nicolas Kröger, der zu diesem Thema das Buch "Ziele sind für Loser" geschrieben hat. Mit einigen einfachen Tipps der Experten lassen sich die täglichen Routinen in jedem Bereich problemlos mit dem Alltag vereinen. Für den Bereich Body empfehlen sie, jeden Tag einen Smoothie zu trinken, um den Körper mit ausreichend Nährstoffen zu versorgen. Zudem sollten sich ihre Kunden täglich fragen, ob sie heute schon ins Schwitzen gekommen sind - in welcher Form auch immer.

Für den zweiten Bereich raten sie dazu, jeden Tag eine kleine Meditation oder gezieltes Atmen zur intensiven Sauerstoffversorgung einzubauen und abends in einem Tagebuch festzuhalten, wofür sie dankbar sind, was an diesem Tag gut war und was sie am nächsten Tag besser machen wollen. "Das dauert nicht lange, sorgt jedoch für ein enormes Bewusstsein", weiß Marc Buddensiek. Der Lebensbereich Balance ist gut gepflegt, wenn wichtige Menschen täglich Wertschätzung erfahren. Dazu gehört, dem Lebenspartner eine liebe Nachricht zu schreiben oder den Kindern einen netten Post-it zu hinterlassen, denn das schafft eine schöne Energie im Umfeld. Zu guter Letzt sollte alles Erlernte im Business, beispielsweise zu den Themen Marketing oder Social Media, an andere Personen weitergegeben oder in einem Video besprochen werden, um es besser zu verinnerlichen.

"Alle diese Maßnahmen nehmen zusammen maximal eine halbe Stunde Zeit in Anspruch. Diese Zeit sollte an sechs Tagen in der Woche jeder haben", so die Business Coaches. "Denn nur, wer keinen der vier Lebensbereiche vernachlässigt, kann wirklich gute Ergebnisse erzielen und ein erfülltes Leben genießen."

