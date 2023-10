deinBalkon.de GmbH

deinBalkon.de GmbH: Romy Bühner-Pohle und Alexander Pohle klären auf - diese 5 Vorteile bietet ein Balkonbausatz

Ein Balkon ist für viele Menschen weit mehr als ein Schritt nach draußen - viel eher bietet er immer auch ein Stück Freiheit. Mit der deinBalkon.de GmbH haben sich Romy Bühner-Pohle und Alexander Pohle auf individuell konfigurierbare und qualitativ hochwertige Bausätze für Anbaubalkone spezialisiert. Zusätzlich zu ihren Spitzenprodukten bieten sie ihren Kunden ein breites Spektrum an Zusatzoptionen, faire Preise und einen hervorragenden Kundenservice. Hier erfahren Sie, warum modulare Balkonbausätze immer beliebter werden.

Ein Ort der Ruhe und Entspannung - ein Balkon ist für viele Menschen essenziell und trägt oft zu einer gesteigerten Lebensqualität bei. Der Gedanke, einfach die Tür öffnen zu können, um ein wenig an der frischen Luft zu sitzen, hebt sowohl die Stimmung als auch die Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden. Verfügt eine Wunschimmobilie nicht über einen Balkon, galt es bislang als ein schwieriges Unterfangen, diesen nachzurüsten. Aufgrund der Notwendigkeit statischer Berechnungen und einer umfassenden Werkplanung war die Beantragung einer Baugenehmigung mit erheblichem bürokratischem Aufwand verbunden. Herkömmliche Balkonbausätze zeichnen sich außerdem häufig durch eine minderwertige Qualität aus. "Unsere 20-jährige Erfahrung im Stahl- und Balkonbau ermöglichte es uns, dieses Problem für unsere Kunden zu lösen", sagen Romy Bühner-Pohle und Alexander Pohle von der deinBalkon.de GmbH.

"Unsere Balkonbausätze können ganz nach den persönlichen Wünschen und örtlichen Voraussetzungen der Kunden konfiguriert werden und sind noch dazu individuell erweiterbar", erklären die Betriebswirtin und der Bauingenieur. Durch ein speziell entwickeltes Schraub- und Stecksystem sind die Anbaubalkone aus massivem und nachhaltigem Stahl der deinBalkon.de GmbH auch für die Selbstmontage geeignet. Die Konfigurierung erfolgt online und beinhaltet völlige Transparenz bei den Preisen. Insgesamt bieten Balkonbausätze aus Stahl einen hohen Komfort, benötigen wenig Pflege und sind flexibel in der Gestaltung. Welche weiteren Vorteile durch die Balkonbausätze von der deinBalkon.de GmbH entstehen, haben Romy Bühner-Pohle und Alexander Pohle im Folgenden zusammengefasst.

1. Langlebigkeit

Stahl gilt als äußerst widerstandsfähiges Material und verfügt über die Eigenschaft, auch extremen Wetterlagen wie Regenfällen und Stürmen standzuhalten. Balkonbausätze aus Stahl sind daher auf Langlebigkeit ausgelegt und können über Jahrzehnte sorgenfrei genutzt werden.

2. Geringer Wartungsaufwand

Hinzu kommt, dass Balkonbausätze aus Stahl im Gegensatz zu Beton- oder Holzbalkonen wenig Pflege und Wartung benötigen. Schließlich müssen sie weder gestrichen, geschliffen, imprägniert noch anderweitig aufbereitet werden. Stattdessen bleiben sie meist jahrelang in einem guten Zustand - ein Vorteil, den Kunden nicht nur zu schätzen wissen, sondern der auch zeitliche und finanzielle Kapazitäten spart.

3. Flexibilität und modernes Design

Balkonbausätze können in verschiedensten Größen und Formen produziert werden und gewährleisten dadurch ein hohes Maß an Flexibilität und Gestaltungsspielraum. Sie können nicht nur hinsichtlich Farbe und Oberfläche individuell gestaltet werden, was ihnen ein modernes und stilvolles Aussehen garantiert, sie lassen sich auch an fast jedem Gebäude montieren oder sogar nachträglich anbringen.

4. Nachhaltigkeit

Die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit werden heute immer wichtiger: Umso attraktiver ist es, dass die Balkonbausätze aus Stahl zu 100 Prozent recycelbar sind und deshalb nach ihrer Lebensdauer wiederverwertet werden können. So wird die Umweltbelastung reduziert und die Nachhaltigkeit gefördert.

5. Kostenersparnis

Zudem sind Balkonbausätze aus Stahl deutlich günstiger als Balkone aus Beton, Holz oder Aluminium. Durch die beträchtliche Widerstandsfähigkeit können dauerhaft Kosten bei Wartung und Reparatur gespart werden. Die Option der Selbstmontage bietet sogar die Chance, ganz ohne professionelle Monteure auszukommen.

