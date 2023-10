deinBalkon.de GmbH

Romy Bühner-Pohle und Alexander Pohle von der deinBalkon.de GmbH: Darum tragen Anbaubalkone zu einer Wertsteigerung von Immobilien bei

"Gemeinsam schaffen wir Freiraum" - diesem Leitspruch haben sich Romy Bühner-Pohle und Alexander Pohle verschrieben. Mit der deinBalkon.de GmbH bieten sie individuell konfigurierbare Anbaubalkone, die sich auch für die unkomplizierte Nachrüstung von Immobilien eignen. In diesem Artikel erfahren Sie, warum eine Immobilie mit Balkon für Mieter und Käufer attraktiver ist, wie sich Balkone auf den Verkaufspreis von Immobilien auswirken und welchen Einfluss sie auf die Lebensqualität der Bewohner haben.

Eine der ersten Angaben, die Interessenten, seien es Mieter oder Käufer, in einem Exposé einer Immobilie prüfen, ist das Vorhandensein eines Balkons. Und nicht selten scheidet ein Haus oder eine Wohnung von vornherein aus, weil es keinen Balkon gibt. Sie möchten auf diese Freiheit nicht verzichten und sehen sich stattdessen nach einer Alternative um. Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass das Nachrüsten eines Balkons nicht so kompliziert ist, wie viele denken - oft braucht es dafür nicht einmal einen Bauantrag. "Wir verstehen den Wunsch nach Freiraum und Lebensqualität. Für viele Menschen ist es wichtig, die Möglichkeit zu haben, einen Schritt nach draußen gehen zu können", meinen Romy Bühner-Pohle und Alexander Pohle, die mit der deinBalkon.de GmbH eine Firma für Anbaubalkone gegründet haben.

"Wir möchten unseren Kunden diesen Mehrwert unkompliziert, schnell und zu einem fairen Preis bieten. Unser Ziel ist es, unseren Kunden qualitativ hochwertige Anbaubalkone zu liefern, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihnen den gewünschten Freiraum bieten", erklären die Experten weiter. Romy Bühner-Pohle ist Betriebswirtin, Alexander Pohle Bauingenieur. Durch die Kombination ihrer Expertisen entstand ein modulares, individuell konfigurierbares Balkonanbausystem, das zudem für die Selbstmontage geeignet ist. Die Experten möchten Menschen damit ein Stückchen Freiheit neben den eigenen vier Wänden ermöglichen - und ganz nebenbei den Wert der jeweiligen Immobilie steigern.

Steigerung der Attraktivität einer Immobilie durch einen Balkon

Immobilien mit Balkon sind gefragt - das zeigen auch diverse Online-Umfragen. Demnach sind Balkonbesitzer grundsätzlich zufriedener als Balkonlose und auch bei den gewünschten Ausstattungsmerkmalen landet die Freifläche unter den Top 3. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass Immobilien ohne Balkon weniger beliebt und damit schwerer zu vermitteln sind.

Abhilfe kann hier ein Anbaubalkon schaffen. Dank der individuell anpassbaren Konstruktion der deinBalkon.de GmbH muss niemand mehr auf die Vorzüge eines Balkons verzichten. Und dank zahlreicher zubuchbarer Leistungen, beispielsweise dem Einholen der Baugenehmigung, ist der Aufwand, um die Attraktivität der Immobilie zu erhöhen, überschaubar gering.

Erhöhung des Verkaufspreises einer Immobilie mithilfe eines Balkons

Auch für Hausbesitzer, die sich von ihrer Immobilie trennen möchten, ist ein Anbaubalkon eine interessante Option. Schließlich wünschen sich Käufer in der Regel eine Möglichkeit, um Zeit im Freien zu verbringen. Für viele Menschen kommt ein Haus ohne Balkon sogar grundsätzlich nicht infrage. Wie überall bestimmen jedoch auch auf dem Immobilienmarkt Angebot und Nachfrage den Preis.

Das bedeutet: Weniger Interessenten für ein Haus ohne Balkon bewirken häufig auch, dass der Verkaufspreis geringer ausfällt. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass ein qualitativ hochwertiger Anbaubalkon wie die Stahlkonstruktion von Romy Bühner-Pohle und Alexander Pohle den Preis der Immobilie beachtlich erhöhen kann, sodass nicht nur die Kosten für die Nachrüstung bezahlt sind, sondern sogar Gewinn abfällt.

Steigerung der Lebensqualität mit den Anbaubalkonen der deinBalkon.de GmbH

"Ein eigener Balkon bedeutet immer auch ein wenig Freiheit", erklärt Romy Bühner-Pohle. "Schließlich ist es ein wunderbares Gefühl, auch einmal aus seinen eigenen vier Wänden heraustreten zu können, ohne dafür gleich das Haus verlassen zu müssen." Damit einher geht ein massiver Mehrwert an Lebensqualität, den Käufer und Mieter nicht nur sehr zu schätzen wissen, sondern auch nicht missen möchten - gerade, wenn sie schon einmal in den Genuss eines Balkons gekommen sind.

Mit den Anbaubalkonen der deinBalkon.de GmbH hat nun grundsätzlich jeder die Möglichkeit, sich diese Form von Freiheit zu gewähren. Der Anbau ist denkbar simpel und erfordert keine baulichen Veränderungen, was besonders Vermieter - die dem Anbau selbstredend zustimmen müssen - zu schätzen wissen. "Gemeinsam schaffen wir so den Freiraum, den sich die Menschen heute wünschen und werten dabei im Handumdrehen ihre Immobilie auf - eine Win-win-Situation für das Wohlbefinden und den Geldbeutel", fasst Alexander Pohle zusammen.

