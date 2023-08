MAXHUB

MAXHUB präsentiert maßgeschneiderte Lösungen für Microsoft Teams Rooms

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

MAXHUB, Anbieter von innovativen Unified Communication und Displaylösungen, präsentiert mit seiner neuen XT-Serie zertifizierte Hardware-Kits für Microsoft Teams Rooms, die von Anfang an auf Einfachheit setzen. Damit lassen sich Meeting-Räume jeder Größe spielend leicht in native Microsoft Teams Rooms Umgebungen aufrüsten.

Die Basis: MAXHUB XCore Kit

Das MAXHUB XCore Kit kombiniert einen Mini-PC mit leistungsstarkem Intel® CoreTM -Prozessor der 12. Generation und ein 10,1-Zoll Touchdisplay als Teams-Rooms-Tischkonsole. Diese sorgt für ein intuitives Nutzererlebnis, da sie das Microsoft typische Look & Feel bietet. Teams Meetings können so einfach gestartet werden, aber auch das Teilen von Inhalten wird zum Kinderspiel. Darüber hinaus verfügt die Tischkonsole über einen integrierten Bewegungssensor, so dass sich das Gerät automatisch einschaltet und Meetings ohne Verzögerung starten können.

MAXHUB XT10-WS Kit

Das MAXHUB XT10-WS Kit baut auf dem XCore Kit auf und enthält zusätzlich die USB-Kamera MAXHUB UC W31 sowie das Speakerphone MAXHUB UC BM35. Dieses Bundle erfüllt die dynamischen Audio- und Videoanforderungen moderner Meeting-Umgebungen und ermöglicht ein flexibles sowie nahtloses Zusammenarbeiten.

MAXHUB XT10-VB Kit

Das MAXHUB XT10-VB Kit ergänzt das XCore Kit mit der Videosoundbar MAXHUB UC S07. Dank einfacher Plug-and-Play-Installation ist es ideal dafür geeignet, vorhandene Raumdisplays mit der bewährten MAXHUB Unified Communications Technologie zu erweitern. Die UC S07 vereint eine 12 MP 4K-UHD Weitwinkelkamera (120° FOV), ein 6-fach Mikrofon-Array mit 8 Metern Reichweite sowie einen 8 W + 3 W HiFi-Lautsprecher, während intelligente Funktionen wie Auto-Framing und KI-gestützte Rauschunterdrückung für ein immersives Meeting-Erlebnis sorgen.

Display-Optionen für jede Raumgröße

Optional lassen sich die Kits der MAXHUB XT-Serie mit Displays aus der breiten Produktpalette erweitern, um optimale Bedingungen für Räume jeder Größe zu schaffen. So verfügt beispielsweise das 105 Zoll große Display MAXHUB UW105NA über ein Seitenverhältnis von 21:9 und ist ideal für Signature Microsoft Teams Rooms geeignet. Für Focus bzw. Small Rooms bietet die CMA-Serie Displays in Größen von 43 bis 98 Zoll mit klassischem 16:9 Seitenverhältnis.

"Wir begrüßen MAXHUB als neuen Hardware-Partner im Teams Rooms-Ecosystem. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an zertifizierten UC-Produkten", so Albert Kooiman, Senior Director, Microsoft Teams Partner Engineering and Certification bei Microsoft. "Das MAXHUB XCore Kit ist ideal, um ein vollwertiges Microsoft Teams Rooms Erlebnis in jedem Meeting-Raum zu schaffen."

„In den kommenden Monaten werden wir bei MAXHUB unser Microsoft Teams Rooms zertifiziertes Produktportfolio weiter ausbauen. Dies umfasst UC-Lösungen gleichermaßen wie Displays, die speziell für hybride Meetings entwickelt wurden", so Darren Lin, Vice General Manager, MAXHUB Global Business.

Weitere Infos: www.maxhub.com/de/

