Kaia Rückenschmerzen - digitale Therapie jetzt auf Rezept verfügbar

Kaia Rückenschmerzen, eine digitale Therapie zur Behandlung von Rückenschmerzen*, ist ab sofort auf Rezept verfügbar. Alle gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten der Therapie, da sie vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) als Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) anerkannt ist. Die Therapie-App basiert auf der Versorgungsleitlinie für sogenannte nicht-spezifische Rückenschmerzen. Studien haben nachgewiesen, dass die Anwendung Betroffenen dabei helfen kann, die Intensität ihrer Beschwerden zu verringern und ihre Lebensqualität zu steigern.

Der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin prüft, ob klar erkennbare, charakteristische Ursachen für die Rückenschmerzen vorliegen und ob andere Faktoren gegen die Anwendung sprechen.

Die Anwendung stellt die in der Versorgungsleitlinie vorgesehene multimodale Therapie in digitaler Form zur Verfügung. Damit haben Betroffene Zugang zu einer zeit- und ortsunabhängigen Rückenschmerz-Behandlung, mit der sie Schmerzen lindern und ihre Lebensqualität steigern können.

in digitaler Form zur Verfügung. Damit haben Betroffene Zugang zu einer zeit- und ortsunabhängigen Rückenschmerz-Behandlung, mit der sie Schmerzen lindern und ihre Lebensqualität steigern können. Die Anwendung vermittelt Patient:innen täglich wechselnde Maßnahmen zur Behandlung der Rückenschmerzen. Dazu zählen Bewegungstherapie, Entspannungstechniken und Wissenserweiterung.

Anleitungsvideos geben den Anwender:innen die Bewegungsübungen vor und erklären diese. Der auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Bewegungscoach analysiert die Bewegungen der Patient:innen in Echtzeit und gibt Feedback für eine korrekte und sichere Ausführung.

Die Wirksamkeit und Sicherheit von Kaia Rückenschmerzen wurde in insgesamt sechs klinischen Studien untersucht. Führende Expertinnen und Experten aus dem Bereich der ambulanten Physiotherapie waren an der Entwicklung der App beteiligt.

In Deutschland sind laut Studien rund 85 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal in ihrem Leben von Rückenschmerzen betroffen.[1] Aufs Jahr gerechnet leiden hierzulande durchschnittlich drei Viertel der Menschen darunter. Die meisten Rückenschmerzen, etwa 80 bis 90 Prozent, sind nicht-spezifisch. Das heißt: Ihre eindeutige Ursache ist ungeklärt. Genau diese Beschwerden können mit Kaia Rückenschmerzen therapiert werden.[2] [3] Nach aktuellem Stand der Wissenschaft hilft gegen die Schmerzen vor allem die sogenannte multimodale Therapie, die sowohl körperliches Training als auch Entspannung und Wissensvermittlung umfasst. Das Problem: Die Kapazitäten für solche meist stationären Therapieprogramme sind begrenzt und nicht für alle Patient:innen verfügbar.

Anja Ranneberg, VP Marketing EU bei Kaia Health, sagt: "Kaia kombiniert klinische Forschung mit patientenzentrierter Produktentwicklung und innovativer künstlicher Intelligenz und stellt so Patient:innen mit Rückenschmerzen eine wirksame und einfach zugängliche Lösung zur Verfügung. Das ist genau das, was sich viele Betroffene und auch viele Ärzt:innen wünschen. Durch unser kontinuierliches Investment in das Produkt, in unsere medizinische Evidenz, aber auch in Datenschutz und Qualitätsmanagement freuen wir uns, dass wir nun unsere Produkte mehr Betroffenen zur Verfügung stellen - ganz ohne dass die Patient:innen sich an den Kosten beteiligen müssen."

Digitale Begleitung durch den Bewegungscoach

Der Bewegungscoach ist ein in die App integrierter "digitaler Trainer". Er nutzt künstliche Intelligenz, um Patient:innen bei ihren Bewegungsausführungen zu unterstützen. Mithilfe der Kamera von Smartphone oder Tablet kann der Bewegungscoach in Echtzeit Bewegungen analysieren und visuelle sowie sprachliche Korrekturhilfen geben. Er unterstützt so eine sichere und korrekte Ausführung des Bewegungstrainings bei Patient:innen zu Hause. Alle Übungen werden darüber hinaus stetig an die Schmerzintensität und das Fitnesslevel der Nutzenden angepasst. Damit bietet Kaia Health Patient:innen sowie Ärzt:innen eine sichere und gleichzeitig effektive Therapieoption, die auf den Empfehlungen der Nationalen VersorgungsLeitlinien (NVL) beruht.

Wirksamkeit von Kaia Rückenschmerzen in klinischer Studie nachgewiesen

Kaia Rückenschmerzen kann effektiv dabei helfen, Schmerzen zu verringern sowie die Funktionskapazität und die Lebensqualität zu steigern - das belegt unter anderem die randomisiert-kontrollierte Studie Rise-uP (Rücken-innovative Schmerztherapie mit e-Health für unsere Patienten) unter Leitung des Zentrums für interdisziplinäre Schmerztherapie in München.[4] Patient:innen, die Kaia Rückenschmerzen nutzten, erlebten nach drei Monaten eine Schmerzreduktion um 33 Prozent sowie weniger Stress, Angst und Depressivität. Dies bestätigt einen langfristigen positiven Effekt durch die Anwendung der DiGA.

Dennis Hermann, Head of Europe bei Kaia Health, über die Motivation des Unternehmens bei der Entwicklung von Digitalen Gesundheitsanwendungen: "Kaia möchte Menschen dabei zur Seite stehen, nachhaltig in Bewegung zu bleiben und ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Wir stellen uns einen nicht allzu fernen Tag vor, an dem alle Menschen in der Lage sind, evidenzbasierte Therapien orts- und zeitunabhängig in Anspruch zu nehmen."

Rezept bei jedem Arzt und jeder Ärztin erhältlich, App wie gewohnt herunterladbar

Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen können Kaia Rückenschmerzen gesetzlich versicherten Patient:innen mit der Diagnose nicht-spezifische Rückenschmerzen verordnen. Die zur Therapie dazugehörige App Kaia Rückenschmerzen ist auf den gängigen deutschen App-Portalen (Google Play, App Store) verfügbar. Patient:innen reichen das Rezept bei ihrer gesetzlichen Krankenversicherung ein. Diese schickt dann einen persönlichen Freischaltcode zur Aktivierung der App. Für die Patient:innen ist die Nutzung für die verschriebene Anwendungsdauer kostenfrei.

Datensicherheit gewährleistet

Kaia Rückenschmerzen erfüllt alle behördlichen Datenschutzauflagen: Unter anderem werden Daten nur innerhalb der Europäischen Union verarbeitet, um zu gewährleisten, dass die Datenhoheit allein bei den Nutzer:innen bleibt.

Bildmaterial zum Herunterladen:

Bild 1: Nicht alleingelassen: Ein Bewegungscoach analysiert die Bewegungen und gibt dank künstlicher Intelligenz Feedback in Echtzeit.

Bild 2: Multimodale Therapie digital: Die DiGA Kaia Rückenschmerzen bietet täglich individuelle Bewegungs- und Entspannungsübungen sowie Hintergrundwissen zum Umgang mit Rückenschmerzen.

Bild 3: Anleitungen in Bild und Sprache: Die DiGA Kaia Rückenschmerzen gibt in Videos die Bewegungsübungen vor.

Über Kaia Health

Kaia Health wurde 2016 von Konstantin Mehl und Manuel Thurner in München gegründet. Das Digital-Health-Unternehmen entwickelt digitale Gesundheitsanwendungen zur Behandlung von Krankheiten wie Rückenschmerzen und COPD mit Kernelementen der multimodalen Therapie (Kombination aus Bewegung, Wissen und Entspannung). Als digitale Versionen klinisch validierter Behandlungsmethoden sind die Lösungen von Kaia jederzeit und überall anwendbar. Damit bietet Kaia behandelnden Ärzt:innen sowohl eine Alternative als auch eine Erweiterung zur klassischen Versorgung. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz passen sich die Anwendungen individuell an die Schmerzintensität und die Leistungsfähigkeit der Nutzenden an. Die Wirksamkeit der Anwendungen von Kaia Health ist durch mehrere randomisierte, kontrollierte Studien belegt. Kaia Health beschäftigt aktuell rund 100 Mitarbeiter in München und New York. Weitere Informationen auf www.kaiahealth.de

[1] Schmidt CO, Raspe H, Pfingsten M et al. (2007) Back pain in the German adult population: prevalence, severity, and sociodemographic correlates in a multiregional survey. Spine 32:2005-2011

*Kaia Rückenschmerzen ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa (nach MDR) und unterstützt Anwender:innen bei der multidisziplinären Rehabilitation von unspezifischen Rückenschmerzen (M54), die seit mehr als 4 Wochen anhalten oder wenn im Vorfeld bereits Episoden solcher Rückenschmerzen vorlagen.

[2] Schmidt CO, Raspe H, Pfingsten M et al. (2007) Back pain in the German adult population: prevalence, severity, and sociodemographic correlates in a multiregional survey. Spine 32:2005-2011

[3] Casser HR, Seddigh S, Rauschmann M: Acute lumbar back pain - investigation, differential diagnosis and treatment. Dtsch Arztebl Int 2016; 113: 223-34. DOI: 10.3238/arztebl.2016.0223

[4] Priebe, J. et al. (2020): Digital Treatment of Back Pain versus Standard of Care: The Cluster-Randomized Controlled Trial, Rise-uP. Journal of Pain Research 13:1823-1838.

