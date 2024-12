The Hain Celestial Group

Hain Celestial setzt sich in der Weihnachtszeit durch Partnerschaften mit Action for Children und FareShare für die Hungerhilfe ein

Hoboken, N.J. (ots/PRNewswire)

Mit den On-Pack-Promotions von Ella's Kitchen ® und Yorkshire Provender® will Hain Celestial einen wichtigen Beitrag für Familien leisten, die von Ernährungsunsicherheit betroffen sind.

The Hain Celestial Group, Inc. (Nasdaq: HAIN), ein weltweit führendes Unternehmen für Gesundheit und Wellness, das mit seinen „Better-for-you"-Marken zu einem gesünderen Lebensstil inspirieren möchte, freut sich, in der diesjährigen Weihnachtszeit sein Engagement für mehr positive Wirkung auf die Gesellschaft zu bekräftigen. Gemeinsam mit Verbraucherinnen und Verbrauchern möchte das Unternehmen durch zwei On-Pack-Promotions, die den Wohltätigkeitsorganisationen Action for Children und FareShare zugutekommen, zur Bekämpfung der Ernährungsunsicherheit beitragen.

Nach Angaben von The Food Foundation ist derzeit eine von sechs Personen in Großbritannien von Ernährungsunsicherheit betroffen, darunter rund acht Millionen Erwachsene und drei Millionen Kinder. Laut UNICEF-Bericht über die Ernährungskrise 2024 (2024 Global Report on Food Crises) litten 2023 fast 282 Millionen Menschen an Hunger.

„Unser Ziel bei Hain ist es, mit unseren „Better-for-you"-Marken ein gesünderes Leben für Menschen, Gemeinschaften und den Planeten zu fördern. Wir wissen, dass diese Zeit des Jahres eine besondere Herausforderung für Familien sein kann, insbesondere für Familien mit kleinen Kindern, und wir sind der Meinung, dass eine wirkliche Veränderung eintritt, wenn wir unsere Verbraucherinnen und Verbraucher dazu bringen, sich uns anzuschließen und etwas zu verändern", sagte Chris Jenkins, Global Impact Director der Hain Celestial Group. „Deshalb sind wir sehr stolz darauf, mit so großartigen Organisationen wie FareShare und Action for Children zusammenzuarbeiten, um ihre wichtige Arbeit zu unterstützen und einen wichtigen Unterschied für bedürftige Familien und Gemeinschaften zu machen."

Zu den Weihnachtsaktionen des weltweiten Herstellers gehören:

Ella's Kitchen, Großbritanniens Nr. 1 für Baby- und Kindernahrung¹ und Certified B Corporation, arbeitet erneut mit Action for Children UK zusammen, um mit einer weihnachtlichen Werbeaktion auf den Verpackungen gefährdete Kinder und ihre Familien zu unterstützen. Für jede verkaufte Packung der limitierten Auflage der Sweetcorn + Carrot Melty Sticks von Ella's Kitchen werden 30 Pence (ca. 0,39 Cent) direkt an die Kinderhilfsorganisation gespendet (solange der Vorrat reicht), um eine warme Mahlzeit, warme Kleidung oder ein besonderes Geschenk zu finanzieren. Im vergangenen Jahr kamen durch die On-Pack-Promotion mehr als 91.000 britische Pfund für die im Großbritannien ansässige Kinderhilfsorganisation zusammen, die gefährdeten Kindern und Jugendlichen und ihren Familien zu einer sicheren und glücklichen Kindheit und Jugend verhelfen soll.

Yorkshire Provender, eine führende Suppenmarke in Großbritannien, arbeitet mit FareShare zusammen, der größten Wohltätigkeitsorganisation des Landes, die gegen Hunger und Lebensmittelverschwendung kämpft, um den Gegenwert von 125.000 warmen Mittagessen für Bedürftige im ganzen Land zu finanzieren. Die Aktion ist auf der Verpackung abgebildet und Verbraucherinnen und Verbraucher können einen zusätzlichen Beitrag leisten, indem sie einfach dem QR-Code auf der Rückseite folgen. Diese On-Pack-Promotion ist die erste Zusammenarbeit von Yorkshire Provender mit FareShare.

Die Aktion baut auf der globalen Partnerschaft von Hain mit FareShare auf, die Hain kürzlich als führenden Lebensmittelpartner auszeichnete, weil das Unternehmen den Meilenstein von einer Million gespendeter Mahlzeiten über seine Marken hinweg überschritten hat. Die Markenfamilie von Hain Celestial, darunter Hartley's Marmeladen und Gelees, Robertson's und Frank Cooper's Marmelade sowie Sun-Pat Erdnussbutter, haben seit Beginn der Partnerschaft im Jahr 2017 zusammen das Äquivalent von mehr als 1,2 Millionen Mahlzeiten² an FareShare gespendet. Die Lebensmittelspenden wurden dann von FareShare an 3.919 Wohltätigkeitsorganisationen und kommunale Gruppen im gesamten Vereinigten Königreich weiterverteilt.

„Wir sind dem Team von Hain Celestial sehr dankbar für ihre kontinuierliche Unterstützung von FareShare und dafür, dass sie die diesjährige Kampagne mit Yorkshire Provender gestartet haben", sagte Geoff Carroll, Commercial Manager bei FareShare. „Die Spenden, die FareShare im Rahmen dieser Initiative erhält, helfen uns dabei, gut verwertbare Lebensmittel, die andernfalls weggeworfen würden, zu den Menschen zu bringen, die sie brauchen. Die großzügige Unterstützung von FareShare durch Hain trägt wesentlich dazu bei, dass wir mit unseren Lebensmitteln mehr bedürftige Menschen erreichen."

„Gegenwärtig leben 4,3 Millionen Kinder im Vereinigten Königreich in Armut. Deshalb ist die großzügige Unterstützung durch unseren Partner Ella's Kitchen für Action for Children so wichtig", sagte Katherine Woods, Leiterin der Abteilung Fundraising bei Action for Children. „Gemeinsam leisten wir Großartiges für die Kinder, jungen Menschen und Familien, die wir im Vereinigten Königreich unterstützen. Unsere Partnerschaft ist enorm wertvoll. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass mehr Kinder und Jugendliche die sichere und glückliche Kindheit haben, die sie verdienen."

Die Unterstützung bedürftiger Communities ist ein wichtiger Bestandteil der globalen Strategie von Hain. Anfang dieses Jahres nahm Hain an der „Fight Hunger. Spark Change."-Initiative von Walmart teil. Durch die Werbeaktion steuerte das Unternehmen etwa 100.000 US-Dollar bei, basierend auf einem Teil des Umsatzes der teilnehmenden „Garden Veggie Snacks"- Produkte, die während des Aktionszeitraums verkauft wurden.

Informationen zu Hain Celestial Group Die Hain Celestial Group ist ein führendes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, Menschen und Gemeinschaften weltweit durch „Better-for-you"-Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren. Seit mehr als 30 Jahren konzentriert sich Hain bewusst auf die Bereitstellung von Ernährung und Wohlbefinden, die sich positiv auf die Gegenwart und Zukunft auswirken. Die Produkte von Hain Celestial mit Hauptsitz in Hoboken, N.J., umfassen die Bereiche Snacks, Baby/Kinder, Getränke, Mahlzeitenzubereitung und Körperpflege und werden in über 70 Ländern weltweit vermarktet und verkauft. Zu unseren führenden Marken gehören Garden Veggie Snacks™, Terra® Chips, Garden of Eatin'® Snacks, Hartley's® Gelee, Earth's Best® und Ella's Kitchen® Baby- und Kindernahrung, Celestial Seasonings® Tees, Joya® und Natumi® pflanzliche Getränke, Greek Gods® Joghurt, Cully & Sully®, Yorkshire Provender®, New Covent Garden® und Imagine® Suppen, Yves® und Linda McCartney's® (unter Lizenz) fleischfrei und Avalon Organics® Körperpflege und andere. Weitere Informationen finden Sie unter hain.com und LinkedIn.

¹ Circana / 52 Wochenenddaten bis zum 9. November/Major Multiples/Value Sales/*4–36 Mio.

² Die Berechnung der äquivalenten Mahlzeiten basiert auf den WRAP-Leitlinien für die Meldung der Mengen an überschüssigen Lebensmitteln, die weiterverteilt werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2572189/Hain_Ellas_AFC_use.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2572188/Hain_YP.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/450862/Hain_Celestial_Logo_v1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hain-celestial-setzt-sich-in-der-weihnachtszeit-durch-partnerschaften-mit-action-for-children-und-fareshare-fur-die-hungerhilfe-ein-302323154.html

Original-Content von: The Hain Celestial Group, übermittelt durch news aktuell