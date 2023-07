INNOVA BV

Niederländischer Wohnmobilhersteller Innova bringt Yachtqualität in die Branche

Katwijk

Der niederländische Reisemobilhersteller Innova BV ist in den Markt für Luxus-Reisemobile eingestiegen und bringt die Qualität des niederländischen Yachtbaus in die Reisemobilbranche. Das Unternehmen hat sein bekanntestes Produkt, das Reisemobil Innova Roadtrip, in enger Zusammenarbeit mit ausgewählten Mercedes-Benz-Händlern in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und der Schweiz eingeführt.

Mit einer Leidenschaft für Design und Handwerkskunst stellt Innova BV luxuriöse Reisemobile im Yachtstil her, die vollständig auf dem zuverlässigen Mercedes-Benz-Sprinter basieren. Jedes Detail des Innova Roadtrip-Reisemobils wurde sorgfältig entworfen und gefertigt, um das ultimative Reiseerlebnis zu bieten. Vom eleganten Interieur bis hin zu den hochwertigen Materialien sorgt Innova BV für Reisen mit Stil.

Robin, ein Sprecher von Innova BV, hebt die einzigartigen Qualitäten des Innova Roadtrip-Wohnmobils hervor: "Mit unserem Roadtrip-Camper wollen wir Reisenden die Möglichkeit bieten, den Komfort und Luxus einer Yacht zu genießen, allerdings auf Rädern. Wir sind stolz darauf, dass wir die Qualität des niederländischen Yachtbaus in die Reisemobilbranche gebracht haben."

Innova BV hat seinen Sitz in Katwijk, Nordbrabant, und verfügt über ein engagiertes Team von 20 Mitarbeitern in der Fabrik. Von hier aus werden die Innova Roadtrip-Reisemobile direkt an ausgewählte Mercedes-Benz-Händler in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und der Schweiz geliefert. Diese strategische Partnerschaft gewährleistet, dass die Kunden Zugang zu qualitativ hochwertigen Reisemobilen mit hervorragendem Service und Support haben.

Mit der Einführung des Wohnmobils Innova Roadtrip beginnt für Innova BV eine neue Ära in der Reisemobilbranche. Das Unternehmen will neue Maßstäbe für luxuriöse Wohnmobile setzen und zeichnet sich durch seine Liebe fürs Detail sowie für hochwertige Verarbeitung aus.

Innova BV lädt Reisemobilisten und Abenteurer ein, den einzigartigen Charakter des Reisemobils Innova Roadtrip selbst zu erleben. Besuchen Sie einen der ausgewählten Mercedes-Benz-Händler und entdecken Sie den neuen Standard für Luxusreisen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Innova BV: http://www.innovaroadtrip.com

Innova wird mit seinen Händlern auf der Düsseldorfer Camping-Messe in Halle 12 Stand C63 vertreten sein.

Über Innova BV:

Innova BV ist ein führender Anbieter von luxuriösen Reisemobilen im Yacht-Stil, immer auf der Basis des Mercedes-Benz-Sprinters. Mit einem Team von 20 Mitarbeitern in Katwijk, Nordbrabant, stellt Innova BV hochwertige Reisemobile her, die direkt an ausgewählte Mercedes-Benz-Händler in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und der Schweiz geliefert werden.

