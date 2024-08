letsact

Nachhaltiger Textilkreislauf als Schlüssel für mehr Inklusion: Erfolgreiche Kleidertauschparty in Berlin

Berlin (ots)

letsact und der CVJM Berlin e.V. und Landesverband CVJM Ostwerk e.V. haben gemeinsam eine erfolgreiche Kleidertauschparty organisiert, die nicht nur die Umwelt, sondern auch die Gemeinschaft gestärkt hat. Dank der Förderung durch die Deutsche Postcode Lotterie konnten über 90 Menschen, darunter auch viele aus finanziell herausfordernden Verhältnissen, an der Veranstaltung teilnehmen und hochwertige Kleidung tauschen. Die Ausstellung des Fashion Revolution Germany e.V. bot einen zusätzlichen Bildungsauftrag sowie Aufklärung zur aktuellen Modeindustrie.

"Es war inspirierend zu sehen, wie viele Menschen durch die Kleidertauschparty Zugang zu toller Kleidung erhalten haben", sagte eine Organisatorin von letsact. "Im Gegensatz zu traditionellen Kleiderkammern bietet die Kleidertauschparty eine inklusive Atmosphäre, die Teilhabe fördert und Ausgrenzung vermeidet."

Die Veranstaltung war ein großer Erfolg und trug besonders zur Stärkung der Kinder- und Jugendarbeit in Berlin und Brandenburg bei und unterstützte die Aktion "Die Freizeitpaten" des CVJM, bei welcher in diesem Jahr Franziska Giffey die Schirmherrschaft übernimmt. Die Zusammenarbeit mit CVJM Berlin e.V. und Landesverband CVJM Ostwerk e.V. hat entscheidend dazu beigetragen, solche integrativen Events zu realisieren, die Gemeinschaften zusammenbringen und soziale Barrieren abbauen.

Ein besonderer Dank gilt auch den Organisationen Refugio und Give Something Back to Berlin und Young Caritas deren Vertreter ebenfalls an der Veranstaltung teilnahmen und das Engagement weiter bereicherten.

Die Veranstaltung wurde überwiegend über unsere Instagram-Werbung beworben, was zeigt, wie effektiv soziale Medien für die Mobilisierung und Information der Gemeinschaft sein können. "Fast alle Teilnehmer kamen durch unsere Instagram-Kampagne - das zeigt, wie wichtig und wirkungsvoll diese Plattform für unsere Arbeit ist", fügte Miriam Böhnisch eine Ehrenamtliche Helferin, hinzu.

Wir sind stolz darauf, mit Hilfe der Unterstützung durch die Deutsche Postcode Lotterie und die Zusammenarbeit mit CVJM eine so positive Wirkung erzielen zu können. Wir freuen uns darauf, in Zukunft noch mehr solcher Veranstaltungen zu organisieren und die Gemeinschaft weiter zu stärken.

Über letsact: letsact hat die Engagement-Vermittlung in Deutschland digitalisiert: Die Volunteering-Plattform verbindet gemeinnützige Organisationen mit Ehrenamtlichen über die letsact App und befähigt so Menschen, (mehr) Gutes zu tun. Seit der Gründung 2018 verzeichnet die Remote Non-Profit-Organisation mit Sitz in München bereits über 140.000 App-Downloads und eine Community aus tausenden Ehrenamtlichen und Vereinen, die die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort machen wollen.

